Após frente fria, calor volta com temperaturas próximas dos 40°C em MS

Depois de frente fria e chuvas que tomaram conta do Estado nos últimos dias, o calor volta com tudo para esta sexta-feira (21) e este final de semana, segundo previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS).
Segundo a entidade meteorologica, "a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica mantém o tempo mais seco sobre Mato Grosso do Sul". Na sexta-feira e no sábado (22), as regiões sul, cone-sul e Grande Dourados devem esperar mínimas entre 18-20°C e máximas entre 29-34°C.
Já nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas variam entre 22-24°C e as máximas entre 32-38°C, enquanto em Campo Grande mínimas entre 21-23°C e máximas entre 32-35°C. Nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros registram mínimas entre 20-22°C e máximas entre 33-38°C.
No domingo (23) e segunda-feira, o clima deve apresentar algumas mudanças, como aumento de nebulosidade e chance de chuvas, o que surge a possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em alguns pontos isolados do Estado. Essa alteração climática será refletida nas temperaturas, que serão mais amenas em relação aos dois dias anteriores.
A população presente nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados podem esperar mínimas entre 17-20°C e máximas entre 27-30°C. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas variam entre 21-23°C e as máximas entre 31-34°C. Nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros registram mínimas entre 19-22°C e máximas entre 30-34°C. Na Capital, são esperadas mínimas entre 20-23°C e máximas entre 29-31°C.
De uma forma mais ampla, as chuvas no Estado devem variar entre 60 e 200 mm até dia 5 de dezembro, com destaque nas regiões central, sudoeste e nordeste, conforme modelo Global Forecast System (GFS) observado pelo Cemtec.
PRIMAVERA
A primavera, conhecida como a estação das flores, começou às 14h19 no dia 22 de setembro e termina dia 21 de dezembro, quando começa o verão.
Conforme o Cemtec, em Mato Grosso do Sul, os meses de primavera estão entre os mais quentes do ano, sendo outubro, historicamente, o mês com as maiores temperaturas em diversos municípios do Estado.
Para este ano, a tendência climática é de irregularidades nas chuvas, que podem ficar abaixo da média histórica no trimestre de outubro a dezembro.
O esperado para a primavera, conforme dados históricos do órgão baseados nos últimos 30 anos, é de chuvas entre 400 a 500 mm em grande parte do Estado. Por outro lado, nas regiões nordeste e extremo sul as chuvas variam entre 500 a 600 mm e, na região noroeste, as chuvas variam entre 300 a 400 mm
As temperaturas, que já estão altas, se elevam gradativamente nos próximos meses, ocorrendo uma maior frequência de dias de calor.