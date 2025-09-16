Primavera terá calor acima da média e chuvas irregulares em MS

Primavera será quente e com chuvas abaixo da média em MS - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

A primavera, conhecida como a estação das flores, começa às 14h19 no dia 22 de setembro e, neste ano, deve ser marcada por chuvas irregulares e calor acima da média para o período em Mato Grosso do Sul.

É o que aponta prognóstico da primavera elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), com projeções climáticas para os meses de outubro, novembro e dezembro, quando se encerra a primavera e começa o verão.

Climatologicamente, a primavera é considerada um período de transição entre o período quente e seco do inverno para uma estação mais chuvosa.

É nesta época que há o início da convergência da umidade oriunda da Amazônia, que favorece as precipitações, sendo comum ocorrerem tempestades severas com maior frequência. Elas costumam ser de curta duração, mas com chuvas intensas, descargas elétrica, fortes rajadas de vento e, por vezes, queda de granizo.

Há também maior incidência de radiação solar, o que faz com que as temperaturas se elevem, resultando em uma maior frequência de dias quentes.

Conforme o Cemtec, em Mato Grosso do Sul, os meses de primavera estão entre os mais quentes do ano, sendo outubro, historicamente, o mês com as maiores temperaturas em diversos municípios do Estado.

Para este ano, a tendência climática é de irregularidades nas chuvas, que podem ficar abaixo da média histórica no trimestre de outubro a dezembro.

O esperado para a primavera, conforme dados históricos do órgão baseados nos últimos 30 anos, é de chuvas entre 400 a 500 mm em grande parte do Estado. Por outro lado, nas regiões nordeste e extremo sul as chuvas variam entre 500 a 600 mm e, na região noroeste, as chuvas variam entre 300 a 400 mm

As temperaturas, que já estão altas, devem se elevar gradativamente nos próximos meses, ocorrendo uma maior frequência de dias de calor. O prognóstico aponta que a temperatura deve permanecer ligeiramente acima da média, ou seja, há previsão de um trimestre mais quente que o normal em Mato Grosso do Sul.

Há 71% da probabilidade para a ocorrência do La Niña, fenômeno climático caracterizado pelo resfriamento em grande escala das águas da superfície do Oceano Pacífico equatorial e central, que é o oposto do El Niño, onde ocorre um aquecimento.

"Vale destacar que não é apenas esta forçante climática que determina as condições gerais do clima e, de forma geral, sua atuação é indireta no clima de Mato Grosso do Sul", ressalta o Cemtec.