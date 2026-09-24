Após frente fria, MS tem alerta vermelho para onda de calor

Mato Grosso do Sul tem alerta de onda de calor vigente a partir de sábado - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Após a passagem de uma frente fria que derrubou ligeiramente as temperaturas em Campo Grande, a Defesa Civil emitiu alerta vermelho, de risco de onda de calor na Capital na semana a partir deste sábado (26).

Conforme o alerta, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há risco de aumento de mais de 5°C nas temperaturas, com vigência das 11h de sábado até às 18h de quarta-feira (30).

O alerta vermelho foi emitido pela possibilidade de elevação nas temperaturas por um período superior a cinco dias. Na Capital, a máxima deve ficar próxima dos 40°C, com sensação de mais calor.

Ainda conforme o comunicado, o calorão traz risco elevado à saúde.

Caso seja atingido por qualquer condição climática intensa, a população pode acionar a Defesa Civil através do telefone 199, ou solicitar serviços, como a remoção de árvores pelo 156. O serviço de emergência também poderá ser acionado através do 193.

Onda de calor

Além de Campo Grande, a onda de calor deve atingir todo o Mato Grosso do Sul.

Previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima aponta que o tempo deve ser firma nos próximos dias, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece a estabilidade do tempo, a redução da nebulosidade e a manutenção de condições mais quentes e secas.

O principal destaque será o calor intenso, com rápido aquecimento das temperaturas ao longo do dia.

As temperaturas já estarão elevadas nas primeiras horas da manhã e, durante a tarde poderão atingir 40°C a 43°C em algumas localidades, principalmente nas regiões Pantaneira e Sudoeste.

"A persistência desse padrão ao longo do fim de semana caracteriza um período de temperaturas acima da média, podendo configurar onda de calor em algumas regiões, marcando o primeiro episódio de calor intenso da primavera", diz o órgão.

Ainda conforme o Cemtec, mais importante do que a classificação meteorológica são os impactos sobre a população.

A combinação de temperaturas muito elevadas e baixa umidade do ar pode favorecer desidratação, mal-estar e agravamento de problemas respiratórios, especialmente entre crianças, idosos e pessoas expostas ao calor.

A recomendação é reforçar a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol e atividades físicas nos horários de maior aquecimento, além de manter atenção especial com os grupos mais vulneráveis.

As condições de calor persistente e baixa umidade também aumentam significativamente o risco de ocorrência e rápida propagação de incêndios florestais, devido ao ressecamento da vegetação e à maior disponibilidade de material combustível.

Diante desse cenário, também é fundamental não utilizar o fogo para limpeza de terrenos, manejo da vegetação, queima de resíduos ou outras finalidades, além de seguir rigorosamente as medidas vigentes de suspensão da queima controlada em Mato Grosso do Sul.