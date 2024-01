Após recorde em 2023, PRF apreende mais 238 kg de cocaína

Mato Grosso do Sul

Após uma semana de altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar, chuvas estão previstas para Mato Grosso do Sul no fim de semana, sendo o destaque na mudança do tempo.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), mesmo com sol, a previsão indica que, entre sexta-feira (19) e domingo (21), haverá chuvas e tempestades.

Para hoje (19), estará predominante o tempo firme com sol e pouca nebulosidade. Porém, devem ocorrer pancadas de chuva de forma isolada.

Já entre sábado (20) e domingo (21) a previsão indica sol e aumento de nebulosidade, com mais chances de chuvas, com maior possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Conforme o Cemtec, essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao transporte de calor e umidade.

O deslocamento de cavados e a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica também favorecem o aumento de nuvens e formação de chuvas.

Logo, destaca-se que podem ocorrer acumulados de chuva acima de 50 mm/24 horas, com destaque para as regiões centro-sul e leste do estado, principalmente entre o domingo (21) e a segunda-feira (22).

Sobretudo, o Instituto Nacional de Meteorologia publicou dois alertas de risco para chuvas intensas e tempestades em quase toda a extensão de Mato Grosso do Sul.

Na imagem abaixo, as áreas em amarelo indicam maior chance de chuvas intensas, enquanto as áreas em laranja mostram os locais que devem ocorrer tempestades:

Reprodução/Inmet

Temperaturas

Ainda nesta sexta (19), estão previstas temperaturas mínimas entre 24-26°C e máximas que podem atingir os 35°C nas regiões norte, central e sul do Estado.

O calor fica mais concentrado nas regiões pantaneira, bolsão e sudoeste, onde as mínimas oscilam entre 25-30°C e máximas de até 40°C.

Além disso, o dia permanece seco e espera-se baixos valores de umidade relativa do ar entre 20-40%.

No sábado (20), as mínimas oscilam entre 24-26°C e máximas que podem atingir os 36°C nas regiões sul, leste, bolsão e norte.

Para as regiões sudoeste e pantaneira espera-se mínimas entre 27-29°C e máximas de até 38°C.

No domingo (21), deve ocorrer uma leve queda nas temperaturas, com máximas de até 36-37°C nas regiões pantaneira e sudoeste e de 33°C nas regiões sul, norte, leste e bolsão.