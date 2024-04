Após roubar veículo de família, dupla morre em confronto com a Polícia

Pac Saúde

O Estado irá receber 26 ambulâncias, sendo 24 Unidades de Suporte Básico avaliadas em R$ 324 mil, e duas de Suporte Avançado, que custam R$ 470 mil por unidade

Ao todo serão 14 municípios de 8 Estados que irão receber a construção de Centrais de Regulação, juntamente com as ambulâncias Walterson Rosa/ Ministério da Saúde

Campo Grande e outros vinte municípios de Mato Grosso do Sul, foram beneficiados com 34 novas ambulâncias do Samu oriundas do novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), eixo Saúde.

O Estado irá receber 26 ambulâncias, sendo 24 Unidades de Suporte Básico (USB) avaliadas em R$ 324 mil, e duas de Suporte Avançado (USA), que custam R$ 470 mil por unidade.

Em Cassilândia, que fica a 420km de distância da Capital, será construída uma Central de Regulação de Urgências que contará com mais oito ambulâncias, sendo seis de suporte básico e duas de suporte avançado.

Segundo divulgado pelo governo Federal, o valor de cada Central de Regulação de Urgência custa cerca de R$ 3 milhões. Ao todo serão 14 municípios de 8 Estados que irão receber a construção de Centrais de Regulação, juntamente com as ambulâncias.

No país os equipamentos de saúde irão beneficiar 12,2 milhões de pessoas com a doação de 537 ambulâncias, e a construção de 14 novas Centrais. Com isso, a cobertura nacional do serviço de atendimento móvel de urgência que atende 87% da população pretende abranger 97%.

O Novo Pac Saúde vai repassar 350 novas ambulâncias para 14 Estados, de todas as regiões do país. Com a expectativa que 5,8 milhões de pessoa recebam a cobertura do serviço de atendimento relacionada às chamadas de emergência.

A seleção de propostas por parte de Estados e Municípios estabeleceram os critérios de menor percentual de cobertura do SAMU na Macrorregião de Saúde e elevado tempo-resposta na região de cobertura da Central de Regulação.

Veja os municípios contemplados

ALCINÓPOLIS

ANASTÁCIO

AQUIDAUANA

BANDEIRANTES

BELA VISTA

BODOQUENA

BONITO

CAMAPUÃ

CAMPO GRANDE

CARACOL

CHAPADÃO DO SUL

CORGUINHO

COSTA RICA

COXIM

DOIS IRMÃOS DO BURITI

FIGUEIRÃO

GUIA LOPES DA LAGUNA

JARAGUARI

JARDIM

MARACAJU

MIRANDA

NIOAQUE

NOVA ALVORADA DO SUL

PARAÍSO DAS ÁGUAS

PEDRO GOMES

PORTO MURTINHO

RIBAS DO RIO PARDO

RIO NEGRO

RIO VERDE DE MATO GROSSO

ROCHEDO

SÃO GABRIEL DO OESTE

SIDROLÂNDIA

SONORA

TERENOS

AMAMBAI

ANAURILÂNDIA

ANGELICA

ANTONIO JOÃO

ARAL MOREIRA

BATAYPORÃ

CAARAPÓ

CORONEL SAPUCAIA

DEODÁPOLIS

DOURADINA

DOURADOS

ELDORADO

FÁTIMA DO SUL

GLÓRIA DE DOURADOS

IGUATEMI

ITAPORÃ

ITAQUIRAÍ

IVINHEMA

JAPORÃ

JATEI

JUTI

LAGUNA CARAPA

MUNDO NOVO

NAVIRAÍ

NOVA ANDRADINA

NOVO HORIZONTE DO SUL

PARANHOS

PONTA PORÁ

RIO BRILHANTE

SETE QUEDAS

TACURU

TAQUARUSSU

VICENTINA

AGUA CLARA

APARECIDA DO TABOADO

BATAGUASSU

BRASILÂNDIA

CASSILÂNDIA

INOCÊNCIA

PARANAÍBA

SANTA RITA DO PARDO

SELVÍRIA

TRÊS LAGOAS

Unidades Básicas de Saúde

No dia 27 de março, o governo Federal, divulgou o investimento de R$ 89,5 milhões por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC Saúde) para a construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS) em 37 municípios de Mato Grosso do Sul.

Entre os municípios estão Campo Grande (R$ 4.945.820,90), Dourados (R$ 4.945.820,90) e Corumbá (R$ 2.276.907,66). Em todo país serão construídas 1,8 mil unidades em mais de 1,5 mil municípios. Com isso, o Ministério da Saúde estima que mais de 8,6 milhões de pessoas sejam atendidas pela Atenção Primária.

Conforme divulgado pelo Ministério da Saúde, com as novas UBS haverá a necessidade de ampliação no quadro das equipes de Saúde da Família (eSF), se Saúde Bucal (eSB), multiprofissionais (eMulti) e de Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

A pasta informou que o investimento feito é de R$ 4,2 bilhões, sendo que os valores das novas UBS apresentam a variação de R$1,8 e R$6,6 milhões, de acordo com a região e o tamanho da unidade.

