Após seis meses em queda, geração de empregos volta a subir em MS

Apesar da cena inusitada que chamou a atenção de pedestres e motoristas que passavam pelo centro de Campo Grande, não há informações sobre se houve feridos ou sobre a motivação da briga.

Homem ficou suspenso no capô do veíuculo em movimento

Uma cena inusitada e clássica discussão de casal chamou a atenção de pedestres que passavam pela Avenida Afonso Pena, no cruzamento com a 13 de Julho, na região central de Campo Grande. Apesar da confusão e do homem suspenso no capô do carro em movimento, não há informações sobre se ele ficou ferido ou sobre a motivação da briga.

Conforme imagens que chamaram a atenção nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (27), um homem estava parado do lado de fora do veículo, com a mão no capô, falando com um ciclista e, ao mesmo tempo, com a condutora.

"O carro é meu. Sai do carro, sai do carro", ele gritava, enquanto o ciclista tentava acalmar os ânimos, mas sem sucesso.

Em seguida, a condutora realiza o contorno a esquerda e para o veículo no semáforo da 13 de julho.

Neste momento, o homem se pendura no capô do veículo, tentando fazer com que a condutora desista de acelerar, enquanto um outro rapaz aparece correndo atrás do carro com dois capacetes nas mãos.

Neste momento, o sinal abre e a condutora acelera o veículo com o homem no capô, vejam as imagens abaixo:

