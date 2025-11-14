Após temporal, Rachid Neder amanhece com lama e asfalto 'em pedaços'

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Forte temporal atingiu Campo Grande na noite de quarta-feira (12) e tarde de quinta-feira (13).

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS), 111,2 milímetros foram registrados em 24 horas.

Após a tempestade, a Capital contabilizou inúmeros estragos:

Ruas e avenidas amanheceram repletas de lama, entulho, pedras, sujeira, galhos e objetos

Árvores caídas

Postes de energia caídos

Buracos em bairros

C iclovia danificada

danificada Chuva invadiu casas, comércios e estabelecimentos

Pane em semáforos e, consequentemente, caos no trânsito

Crateras no asfalto e em estradas de chão, principalmente na Chácara dos Poderes

C arros e motoristas ilhados

Queda de energia em casas e escolas

Suspensão de aulas em escol as

Avenidas Rachid Neder, Euler de Azevedo, Ernesto Geisel, Julio de Castilho, Gunter Hans e Guaicurus são algumas que amanheceram sujas, devido à enxurrada.

Rotatória da Rachid Neder, ponto crítico em dias de chuva, amanheceu com o asfalto rachado e literalmente ‘em pedaços’, como se estivesse quebrado. Veja as fotos:

Terra, lama, sujeira, galhos, folhas, lixo, garrafas e outros objetos foram arrastados pela enxurrada e transformaram a cor cinza do asfalto em marrom. Veja as fotos:

Lamaçal na Rachid Neder. Foto: Marcelo Victor

O trânsito teve que ser fechado neste ponto e, momentaneamente, foi desviado para as ruas laterais. Equipes da Solurb, com 15 funcionários e dois tratores, trabalham no local para desobstruir as vias, removendo a lama, sujeira, galhos, folhas, lixo e objetos.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), culpou o Governo Federal pelas estragos provocados pelas enchentes na Capital.

Segundo Adriane, as obras de drenagem e contenção na região trariam bons resultados para Campo Grande.

"Essa é a obra que traria uma resposta rápida para a cidade. Infelizmente não tivemos aprovação no PAC, o Governo Federal não recepcionou o projeto que estava pronto, então nós estamos em busca de recursos. Essa obra da Rua Corguinho é uma obra de grande relevância que reduziria os impactos da chuva na Rachid Neder", pontuou a prefeita.

De acordo com o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli, a recomposição do asfalto será executada após o fim das chuvas e secagem do solo.

"Faremos a remoção da camada asfáltica danificada e a limpeza do local. Vamos aguardar a secagem da base, que é a estrutura do pavimento. Estando em condições adequadas, a nova capa asfáltica será aplicada, restabelecendo a normalidade. Nossa expectativa é que, se o tempo colaborar, a capa asfáltica seja aplicada na segunda-feira. Qualquer aplicação prematura prejudicaria o resultado”, explicou o secretário.

A enxurrada "levou" a ciclovia da avenida Mato Grosso, que, ainda não foi nem inaugurada, mas, ficou toda esburacada e lamacenta após a chuva.

Ciclovia nem inaugurou e já foi danificada pela chuva. Foto: Gerson Oliveira

CHUVA E MAIS CHUVA

Mato Grosso do Sul registrou tempestades em todas as regiões nas últimas 24 horas.

Chuvas, raios, relâmpagos, trovoadas, ventos, céu nublado, tempo instável, alta umidade relativa do ar e clima úmido são destaque no tempo entre quarta (12) e sexta-feira (14).

Segundo o Cemtec, os maiores acumulados foram registrados em São Gabriel do Oeste (65 mm), Corguinho (54 mm), Bela Vista (53,4 mm), Bandeirantes (51,2 mm), Campo Grande (44 mm), Corumbá-Ecoa Amolar (42 mm), Nioaque (38,4 mm), entre outros municípios. Confira:

ACUMULADO DE CHUVA NA QUINTA-FEIRA (13 DE NOVEMBRO):

ACUMULADO DE CHUVA ENTRE QUARTA-FEIRA (12 DE NOVEMBRO) E QUINTA-FEIRA (13 DE NOVEMBRO):

A previsão é de mais chuvas para os próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alertas de tempestade e chuvas intensas para Mato Grosso do Sul:

Chuvas intensas - perigo potencial - alerta amarelo: chuva entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm/dia, com ventos intensos de 40-60 km/h

Tempestade - perigo potencial - alerta amarelo: chuva entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm/dia, com ventos intensos de 40-60 km/h e queda de granizo

Tempestade - perigo - alerta laranja: chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50-100 mm/dia, com ventos intensos de 60-100 km/h e queda de granizo

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, há forte risco de enchentes, na semana que vem, para Campo Grande, Sidrolândia, Bataguassu, Santa Rita do Pardo, Paranaíba e Aparecida do Taboado.