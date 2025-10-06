Após troca de diretoria, Agraer recebe quase R$ 15 milhões em novos equipamentos

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na manhã desta segunda-feira (6), a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural - (Agraer), recebeu quase R$ 15 milhões em equipamentos novos entre veículos e máquinas agrícolas para fortalecer a agricultura familiar e modernizar a infraestrutura de municípios do Estado.

O investimento contou com recursos federais e estaduais, além de indicação da senadora Tereza Cristina (PP), e tem o objetivo de ampliar o apoio à agricultura familiar, setor responsável por grande parte da produção de alimentos no Estado.

A aplicação de R$ 15 milhões conta com 14 tratores, nove caminhonetes, um rolo compactador, uma pá carregadeira e cinco caminhões, que serão distribuídos em 28 municípios. Anastácio, Caarapó, Douradina, Jaraguari, Costa Rica, Eldorado, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Itaporã, Ponta Porã e Sidrolândia estão entre as cidades contempladas.

Na ocasião da entrega, o governador Eduardo Riedel destacou a parceria do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério da Agricultura, com a gestão da senadora Tereza Cristina. "Os equipamentos são destinados à agricultura familiar, melhoria e manutenção de estradas rurais, e ao transporte de produtos agrícolas. Além disso, visam proporcionar melhores condições e ferramentas de trabalho, contribuindo para o aumento da produção no Estado", afirmou.

Sobre a escolha dos municípios beneficiados, Riedel ressaltou participação da senadora Tereza Cristina. "Ela indicou 28 municípios que já tinham demanda, outros já foram entregues e outros serão entregues ainda para todos os municípios do Mato Grosso do Sul. Então, a gente vai atender conforme a demanda", disse.

Presente no ato, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, afirmou que os equipamentos entregues podem transformar a vida das pessoas, principalmente na Capital. "Campo Grande recebe uma picape que vai ajudar na assessoria técnica, levando os nossos serviços das nossas secretarias até as comunidades. Essa parceria construída do governo federal, governo estadual e municípios faz toda a ponto onde nós estamos atendendo diariamente os agricultores, os pequenos agricultores e as pessoas que produzem e colocam alimento na mesa dos brasileiros", destacou.

Responsável por viabilizar parte do valor do convênio, através de emendas de comissão, Tereza Cristina ressaltou a importância do diálogo entre as esferas de poder, federal, estadual e municipal, para sanar os verdadeiros problemas das cidades sul mato-grossenses.

"A gente vê a importância de cada dia mais continuar trocando os tratores, aqueles que já não estão mais em condições de uso, estão dando despesas. O que interessa é atender a necessidade de cada município. Não adianta eu achar que o município quer, é importante saber. A gente não vai dar pra ele uma moto niveladora se, às vezes, o mais importante naquele momento é ele ter o rolo compactador porque ele fica faltando na sua patrulha mecanizada pra poder atender o município".

O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck também destacou a importância e a relevância da parceria com o Governo Federal. "É um momento de uma entrega importante, não só para os municípios, mas para o setor agropecuário do estado de Mato Grosso do Sul, tanto para a agricultura familiar e também dentro do Programa Pros Solos, de toda a estrutura que nós estamos olhando para que a gente possa efetivamente melhorar a produção e a produtividade no estado de Mato Grosso do Sul".

NOVA GESTÃO

A entrega acontece três semanas após a nomeação de Fernando Luiz Nascimento como novo diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer). Fernando substituiu Washington Willeman de Souza, que estava na gestão desde 2023 e foi exonerado no mês passado após rompimento político de governo Riedel com o Partido dos Trabalhadores (PT).

O rompimento aconteceu após o governador Eduardo Riedel (PSDB), diretamente da Ásia, criticar publicamente a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A fala do governador, feita em suas redes sociais, foi interpretada pela sigla como um alinhamento com pautas e posturas da extrema direita, o que rompe com os princípios acordados entre as partes desde o segundo turno das eleições de 2022, quando os petistas declararam apoio a Riedel por considerá-lo um representante da centro-direita "sensata e democrática".

A partir de então, o governador começou a demitir petistas que ocupavam cargos de diretoria e cadeiras importantes no governo de Mato Grosso do Sul, entre eles, estava o nome de Washington. Logo na sequência, Riedel nomeou substituto para o cargo de Diretor-Presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer).

Diante disso, Riedel aproveitou a oportunidade para se despedir do ex-chefe da agência, agradecer pelo trabalho enquanto estava na diretoria, e dar as boas-vinda para o novo diretor.

Essa foi a primeira entrega de equipamentos após a mudança de gestão, mas de acordo com o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, o investimento já estava previsto e encaminhado antes da alteração.

