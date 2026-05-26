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Nesta quarta-feira

Após um ano, homem preso por incendiar mulher e filha vai a juri popular

José Augusto Borges vitimou  a esposa Vanessa Eugênia Medeiros e a filha Sophie Eugênia, de 10 meses, em maio do ano passado

Alison Silva

Alison Silva

26/05/2026 - 14h45
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Autor do duplo feminicídio que vitimou  a esposa Vanessa Eugênia Medeiros, 23, e a filha Sophie Eugênia, de 10 meses, em maio do ano passado, João Augusto Borges passará pelo Tribunal do Jurí nesta quarta-feira (27), julgamento que ocorre às 8h no Fórum da Capital. 

Em agosto do ano passado, disse em audiência que ambos os crimes foram cometidos após um "acesso de raiva" contra a mulher. 

Na ocasião, o réu disse não possuir problemas mentais e assumiu“perdeu a cabeça" após um tapa de Vanessa.

“Não tenho nenhum problema mental. Ela (Vanessa) me deu o tapa e eu perdi a cabeça”, declarou João na época, alegando que o tapa ocorreu quando tentou se despedir da vítima com um beijo antes de voltar ao trabalho.

Durante o interrogatório, o homem, então com 25 anos admitiu já ter pensado em matar a companheira em outros momentos e confirmou a premeditação dos crimes. “Tinha pensado, mas não queria colocar em prática. Eu tava me segurando, mas o tapa foi a faísca”, disse. Segundo ele, o tapa apenas desencadeou a ação, que vitimou sua filha, algo que ele disse não querer fazer.

“Não tive controle, eu não queria matar ela, eu queria cuidar, mas eu não conseguia enxergar com amor”, disse. Ao contrário do que disse em depoimento à polícia em maio do ano passado, negou que a motivação dos crimes tenha sido  para evitar o pagamento de pensão à filha. 

Na ocasião, pediu perdão e disse não se lembrar de ter matado a criança. “Quero pedir perdão a Deus, a família dela, a minha família, era a única e primeira neta de sangue, desculpa", afirmou.

José Augusto Borges e VanessaJosé Augusto Borges e Vanessa / Foto: Reprodução / Redes Sociais 

Os lados

Na ocasião, advogado da família, Lucas Brandolis avaliou a audiência como positiva, destacando que as testemunhas confirmaram a premeditação e a personalidade violenta do réu.

“Os familiares estão consternados por ouvirem todos os detalhes dos feminicídios, além da frieza de João ao contá-los. O interrogatório revelou que ele busca redução de pena ao tentar demonstrar arrependimento e afastar o motivo torpe ligado à pensão alimentícia, mas as alegações não resistem às provas e à versão apresentada em delegacia”, disse ao Correio do Estado. 

Brandolis lembrou que o réu optou por permanecer em silêncio diante das perguntas do Ministério Público e do assistente de acusação. “Aguardamos com tranquilidade a pronúncia do réu para que seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri e, finalmente, condenado por todos os crimes imputados na denúncia”, concluiu.

Já a advogada de defesa de João, Maryane Cruz, disse que a audiência foi tranquila, e que apesar de orientado a permanecer em silêncio, o réu optou por falar. “Foram ouvidas testemunhas e, apesar de ter sido orientado a ficar em silêncio, João Augusto relatou sobre o crime, respondendo somente às perguntas do juiz e da defesa.”

O crime

O caso ocorreu na tarde de 26 de maio de 2025, onde, por volta das 16h, na região do Indubrasil. João chamou Vanessa para o quarto sob o pretexto de conversar e a atacou com um golpe de “mata-leão”, causando seu estrangulamento. Logo depois, estrangulou a filha, que brincava na cama do casal.

Após o crime, saiu para trabalhar normalmente. Mais tarde, às 21h, comprou um galão e o abasteceu com R$ 16 de gasolina. Voltando para casa, enrolou os corpos em dois cobertores e os colocou no carro da família, um Gol cinza. Dirigiu até a rua Desembargador Ernesto Borges e ateou fogo nos corpos.

João afirmou que esperava que mulher e filha só fossem encontradas em dois ou três dias, mas as chamas se espalharam rapidamente pela vegetação, chamando a atenção de moradores e do Corpo de Bombeiros.

Questionado sobre o que fez após o crime, disse que voltou para casa e dormiu “tão bem, como não dormia faz tempo”, pois acreditava ter se “livrado de um problema”.

Relacionamento e antecedentes

Vanessa e João se conheceram por meio de um aplicativo de relacionamento e viviam juntos havia dois anos. A família dela é de Chapadão do Sul, onde residia antes de se mudar para Campo Grande em 2023 para morar com João.

À época, um amigo do acusado contou à polícia que não havia histórico de violência no relacionamento, apenas discussões comuns. No entanto, cerca de dois meses antes do crime, João disse que pretendia matar a companheira e a filha para “se livrar", mas a testemunha não levou a sério pela gravidade da declaração.

Investigações e prisão

João Augusto Borges foi preso em 27 de maio e responderá por duplo feminicídio e ocultação de cadáver.

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Epidemia

Mato Grosso do Sul confirma 18ª morte por Chikungunya

Estado já soma mais de 11,5 mil casos prováveis da doença; nova vítima era uma idosa de 82 anos internada no Hospital da Vida

26/05/2026 16h12

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Foto: A. Frota

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Mato Grosso do Sul confirmou a 18ª morte por complicações causadas pela Chikungunya em 2026, em meio ao avanço da epidemia que já ultrapassa 11,5 mil casos prováveis em todo o Estado.

A nova vítima era uma mulher de 82 anos, moradora do Jardim Joquei Clube, em Dourados, que apresentava comorbidades como hipertensão arterial e diabetes.

A confirmação foi divulgada pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE), estrutura criada pela Prefeitura de Dourados para coordenar o enfrentamento da doença tanto no perímetro urbano quanto na Reserva Indígena.

A idosa começou a apresentar sintomas da Chikungunya no dia 8 de maio, foi internada no Hospital da Vida no dia 15 e morreu no último dia 24.

Com o novo registro, Dourados chega a 13 mortes confirmadas pela doença, sendo dez vítimas residentes nas aldeias Bororó e Jaguapiru e outras três no perímetro urbano do município. O Estado, por sua vez, alcança a marca de 18 óbitos confirmados em decorrência da arbovirose.

Além das mortes confirmadas, Dourados ainda investiga outros quatro óbitos suspeitos relacionados à doença.

Entre eles estão uma mulher de 74 anos, um homem de 71 anos, ambos com histórico de doença renal crônica e diabetes, além de um idoso de 84 anos portador de doença arterial coronariana e um homem de 50 anos que, segundo o relatório preliminar, não apresentava doenças crônicas informadas no momento da classificação de risco.

O cenário epidemiológico divulgado pelo COE mostra que Dourados segue concentrando a maior parte dos casos da doença em Mato Grosso do Sul. O município já contabiliza 8.904 notificações, com 4.879 casos prováveis, 4.306 confirmações laboratoriais, 4.025 descartes e 573 investigações em andamento.

Na Reserva Indígena de Dourados, os números também preocupam as autoridades sanitárias. O boletim aponta 3.209 notificações da doença, sendo 2.139 casos confirmados, 787 descartados e 263 ainda sob investigação.

Apesar do elevado número de casos e mortes, os dados mais recentes indicam desaceleração da epidemia nas últimas semanas.

Conforme o COE, houve redução significativa tanto nas notificações quanto na ocupação de leitos hospitalares destinados aos pacientes com complicações causadas pela Chikungunya.

Durante o período mais crítico da epidemia, o número de internações variava entre 52 e 58 pacientes simultaneamente. Atualmente, 28 pessoas seguem hospitalizadas: 23 no Hospital Universitário da UFGD, uma no Hospital Regional, uma no Hospital da Vida e três no Hospital Evangélico Mackenzie.

O secretário municipal de Saúde e coordenador-geral do COE, Márcio Figueiredo, alertou que a diminuição dos casos não elimina a necessidade de prevenção. Segundo ele, o combate aos criadouros do mosquito continua sendo fundamental para evitar novos surtos da doença.

“O número de focos encontrados pelos agentes de combate às endemias vem recuando nas últimas semanas, mas a população precisa manter a vigilância e continuar eliminando recipientes com água parada dentro dos quintais e residências”, afirmou.

Último boletim epidemiológico da Semana 18/2026, publicado em 15 de maio 2026

Mato Grosso do Sul já soma 11.521 casos prováveis e 17 mortes confirmadas por Chikungunya

Os dados mais recentes divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) apontam que Mato Grosso do Sul já registra 11.521 casos prováveis de Chikungunya em 2026. O boletim epidemiológico também confirma 4.834 casos confirmados da doença em todo o Estado.

O levantamento estadual contabiliza ainda 17 mortes confirmadas em decorrência da Chikungunya e 1 óbito em investigação até a Semana Epidemiológica 18. Além disso, o Estado já registrou 65 gestantes com diagnóstico confirmado da doença neste ano.

A taxa de incidência estadual chegou a 417,9 casos para cada 100 mil habitantes, cenário que mantém o alerta das autoridades sanitárias diante do avanço da arbovirose em diversas regiões sul-mato-grossenses.

Entre os municípios com maior incidência proporcional de casos aparecem:

  • Douradina - 211 casos prováveis e incidência de 3.782,7;
  • Sete Quedas - 365 casos prováveis e incidência de 3.320,0;
  • Fátima do Sul - 613 casos prováveis e incidência de 2.974,4;
  • Paraíso das Águas - 138 casos prováveis e incidência de 2.504,5;
  • Batayporã - 235 casos prováveis e incidência de 2.193,8;
  • Angélica - 223 casos prováveis e incidência de 2.078,5;
  • Dourados - 4.801 casos prováveis e incidência de 1.972,7;
  • Jardim -426 casos prováveis e incidência de 1.776,4.

Dourados segue como o município com maior número absoluto de registros da doença em Mato Grosso do Sul, concentrando grande parte dos casos e mortes confirmadas pela epidemia neste ano.

RECÚO DA EPIDEMIA

Os números divulgados pelo COE mostram que o pico da epidemia ocorreu entre as Semanas Epidemiológicas 11 e 15, quando Dourados chegou a registrar mais de mil notificações semanais da doença.

O auge foi alcançado na Semana 12, com 1.207 notificações. Depois disso, os casos começaram a apresentar queda gradual: 897 notificações na Semana 13, 1.151 na Semana 14, 1.068 na Semana 15 e 852 na Semana 16.

Nas semanas seguintes, os números continuaram em retração, passando para 621 notificações na Semana 17, 681 na Semana 18, 399 na Semana 19 e 240 registros na Semana Epidemiológica 20.

Mesmo com o recuo, autoridades de saúde reforçam que o período ainda exige atenção máxima da população, especialmente com a chegada das temperaturas mais baixas, quando muitos criadouros do mosquito Aedes aegypti permanecem ativos em áreas urbanas e comunidades indígenas.

ABALADO

Advogado alega que Bernal está "fragilizado" e "depressivo"

Aos 60 anos, Bernal acumula problemas cardíacos, de diabetes e faz uso de medicamentos controlados

26/05/2026 15h15

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Bernal está preso preventivamente desde o dia 25 de março, dia posterior ao crime

Bernal está preso preventivamente desde o dia 25 de março, dia posterior ao crime Fotos e Montagem Correio do Estado

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O advogado de defesa de Alcides Bernal, Ricardo Machado, afirmou que Bernal, réu pela morte do fiscal tributário Roberto Carlos Mazzini, porte ilegal de arma de fogo e violação de domicílio, está confiante no Poder Judiciário, mas fragilizado devido à idade e problemas de saúde. 

"Ele confia na justiça e quer esclarecer esses fatos para ser absolvido. Com relação à saúde, ele está muito fragilizado em decorrência da idade, dos problemas cardiológicos. Também está com um problema em relação à cabeça, está depressivo", alegou. 

A saúde de Bernal já havia sido um ponto usado pela defesa para pedir assistência médica e revogação de sua prisão preventiva no início do mês de abril, poucos dias após o crime. 

As alegações dos advogados têm como base o relatório psicossocial realizado pelo ex-líder do Executivo logo após audiência de custódia no dia 25 de abril, onde afirmaram que Bernal, aos 60 anos, seria "cardiopata, diabético, hipertenso e alguém que faz uso de medicação controlada". 

Em coletiva antes da audiência desta terça-feira (26), Machado ressaltou que a defesa de Bernal irá seguir a premissa de que o réu agiu em legítima defesa após se sentir ameaçado por ter seu imóvel invadido e quando Mazzini "foi para cima dele". 

Além disso, reforçou de que o imóvel em questão ainda estaria em posse de Alcides Bernal, mesmo com provas de que Mazzini teria arrematado a casa em um leilão. 

"A conta de água, conta de luz, estavam em nome de Alcides Bernal. O escritório dele estampado na residência, a empresa de monitoramento New Line, um contrato assinado vinculado a Alcides Bernal, móveis, cadeira, piscina limpa, piscineiro, jardineiro, vários funcionários, isso é indiscutível: a posse do imóvel pertencia e pertence a Alcides Bernal". 

Na tarde de hoje, serão ouvidas sete testemunhas do Ministério Público de acusação, compostos por familiares de Roberto Carlos Mazzini, morto a tiros por Bernal no dia 24 de março deste ano. O chaveiro, Maurílio da Silva Cardoso, que também estava no imóvel no momento do crime, também será ouvido hoje. 

Nesta audiência, Bernal foi autorizado a participar através de videoconferência. Na quarta-feira (27), segundo dia de audiência, o réu deverá comparecer presencialmente. Além de Bernal, serão ouvidas mais treze testemunhas de defesa, incluindo funcionários da empresa de segurança New Line. 

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