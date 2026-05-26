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4º Fórum Midiacom

Fórum reúne cientista político da Quaest e especialistas em Campo Grande amanhã

Evento gratuito debate credibilidade da imprensa e desinformação; entrada solidária com 1 kg de alimento

Da Redação

Da Redação

26/05/2026 - 13h46
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Campo Grande recebe amanhã, 27 de maio, um dos principais debates sobre jornalismo e credibilidade do ano em Mato Grosso do Sul.

O 4º Fórum da Midiacom MS acontece no Teatro Glauce Rocha e reúne profissionais da comunicação, empresários, estudantes e acadêmicos para debater os desafios da imprensa em meio ao excesso de informações e à disputa por atenção nas redes sociais. 

O tema central do encontro é "O papel da imprensa profissional como curadora do fato" uma reflexão direta sobre o momento em que fake news e algoritmos disputam espaço com o jornalismo verificado.

Felipe Nunes, da Quaest, é a principal atração

O cientista político Felipe Nunes, sócio-fundador da Quaest, será um dos destaques do fórum. O encontro está marcado para as 19h. Nunes apresenta a palestra "Brasil no espelho  tendências para 2026", com análise do cenário político e social do país às vésperas de um ano eleitoral.

Doutor em Ciência Política e mestre em Estatística pela UCLA, ele é professor de Políticas Públicas na Escola de Economia da FGV e referência nacional em pesquisas eleitorais e opinião pública.

A segunda palestra fica por conta do consultor Fernando Morgado, com o tema

"O gatilho da credibilidade: como a mídia de massa impulsiona o clique digital". Com mais de 15 anos de experiência em mídia e inteligência de negócios, Morgado é mestre em Gestão da Economia Criativa e especialista em Marketing pela ESPM.

Como participar

A participação é gratuita, mas exige inscrição prévia pela plataforma Sympla. A entrada é solidária: cada participante deve levar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais.

O evento tem apoio do Governo do Estado de MS, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Ministério Público de MS e Sebrae.

Teatro Glauce Rocha — Campo Grande/MS
️ 27 de maio de 2026, às 19h
Inscrições gratuitas pelo Sympla

mubadala

Sheiks do petróleo estão em projeto da 2ª usina de etanol de milho em MS

A Atvos entrou com pedido de licença da usina em Costa Rica, mas informa que ainda estuda se vai fazer o investimento. Ela já anunciou R$ 1 bilhão para Nova Alvorada do Sul

26/05/2026 12h40

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A Atvos assumiu o controle da usina de Costa Rica, que chegou a ser controlada pela Odebrecht, no começo de 2023

A Atvos assumiu o controle da usina de Costa Rica, que chegou a ser controlada pela Odebrecht, no começo de 2023

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Duas semanas depois de anunciar investimento da ordem de R$ 1 bilhão para produção de etanol de milho na usina de Nova Alvorada do Sul, a Atvos deixou claro nesta terça-feira (26) que prepara investimento semelhante na usina de Costa Rica. 

Extrato do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental  publicado no diário oficial do Governo do Estado  desta terça-feira (26)  prevê que a empresa repasse R$ 3.284.790,00 a título de compensação ambiental à secretaria estadual de meio ambiente por conta de um investimento que tem como valor de referência o montante de R$ 669 milhões na usina de Costa Rica, onde a empresa processa somente cana-de-açúcar atualmente. 

Mas, apesar deste pedido de licença ambiental entregue ao Governo do Estado, o comando da Atvos, empresa que tem como acionista de referência o fundo de investimentos Mubadala, que por sua vez é controlado pelos sheiks do petróleo do governo de Abu Dhabi, ainda não garantem que farão o investimento em uma segunda usina para produzir etanol a partir do milho em Mato Grosso do Sul.

Nota enviada ao Correio do Estado diz apenas que "a Atvos informa que avalia oportunidades relacionadas ao etanol de milho no Mato Grosso do Sul e, dentro desse processo, conduz estudos e avaliações regulatórias sobre o tema". 

Além disso, "neste momento, novos investimentos, além da planta já anunciada, bem como definições de capacidade produtiva ou cronogramas de início de operação, seguem em fase de estudos. Eventuais decisões considerarão critérios estratégicos e condições de mercado. A empresa manterá seus stakeholders informados sobre possíveis atualizações." (a tradução de stakeholders pode ser feita como "partes interessadas" ou "partes envolvidas" em determinado negócio)

No dia 14 de maio, publicação do diário oficial do Governo do Estado informou que o valor de referência na usina da Atvos em Nova Alvorada do Sul era R$ 669 milhões, mesmo valor de Costa Rica. O comando da empresa, porém, anunciou que o investimento seria da ordem de R$ 1 bilhão

A empresa conseguiu licença para a produção de até 800 mil metros cúbicos de etanol por ano, mas a previsão inicial da empresa é produzir bem menos, 273 mil metros cúblicos, ou 273 milhões de litros. Isso equivale ao volume transportado em cerca de 5,5 mil carretas.

Além das usinas de Nova Alvorada e Costa Rica, a Atvos controla uma usina em Rio Brilhante e outras cinco em São Paulo, Goiás e Mato Grosso. A unidade de Nova Alvorada do Sul, porém, será a primeira que produzirá etanol a partir de milho. 

OUTRAS USINAS

Em Mato Grosso do Sul já existem usinas de etanol de milho em Dourados, Maracaju e em Sidrolândia. Uma quarta está sendo instalada em Jaraguari, onde devem ser investidos em torno de R$ 300 milhões. 

Conforme anúncio feito dia 12 de maio pelo comando da Atvos, o investimento em Nova Alvorada fará integração entre as operações de cana e milho, permitindo à empresa alcançar produção contínua ao longo de todo o ano, com melhor aproveitamento de ativos e ganho de competitividade. Normalmente, as usinas de cana interrompem a produção entre novembro e abril.

A usina terá capacidade para processar 642 mil toneladas de milho por ano, o que equivale a cerca de 13 mil bi-trens. Alé de produzir 273 milhões de litros etanol, vai gera 183 mil toneladas de DDG (coproduto de alto valor proteico para nutrição animal) e 13 mil toneladas de óleo de milho.

A previsão é de que o empreendimento entre em operação em 2028 e gere cerca de 2.000 empregos durante a fase das obras. A usina está instalada próximo à BR-267, entre as cidades de Nova Alvorada do Sul e Bataguassu.

“Este investimento está alinhado à nossa visão de longo prazo e à estratégia de crescimento sustentável da Atvos. O etanol de milho amplia nossa capacidade produtiva e fortalece nossa atuação como plataforma integrada de biocombustíveis, contribuindo para a segurança energética do Brasil e para uma oferta mais robusta de energia renovável para o mundo”, afirma Bruno Serapião, CEO da Atvos. 

“Com uma base operacional e financeira sólida, também ganhamos previsibilidade para avançar nessa agenda mesmo em cenários globais mais desafiadores”, complementa. A atvos assumiu e reestruturou as três usinas que pertenciam à Odebrecht e estavam em recuperação judicial 

A empresa também afirma que o investimento “reforça a relevância do Mato Grosso do Sul como polo estratégico para a transição energética, em um ambiente de incentivo do governo estadual à atração de novos projetos voltados ao desenvolvimento do setor de bioenergia”.

Em setembro do ano passado o governador Eduardo Riedel chegou a informar que a empresa investiria em torno de R$ 2 bilhões no Estado para produzir etanol de milho nas unidades de Nova Alvorada do Sul e Costa Rica. Porém, o investimento em Costa Rica segue sob estudos. 

DINHEIRO DO PETRÓLEO

A Mubadala é um dos maiores fundos de investimentos soberanos do mundo, pertencente ao governo de Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos), com cerca de US$ 380 bilhões em ativos espalhados por praticamente todos os continentes. 

Fundado em 2002, o fundo tem como objetivo diversificar a economia de Abu Dhabi, gerando retornos financeiros sustentáveis através de investimentos globais. . O conglomerado soberano, famoso por sua vasta riqueza vinda do petróleo, é comandado pelo sheik Mohammad bin Zayed Al Nahyan, atual presidente dos Emirados Árabes Unidos. 

Foi o fundo comandado por este sheik que comprou, em 2021, a refinaria Landulpho Alves (Rlam), na Bahia, e foi ele quem fez a doação das jóias que acabaram envolvendo a família Bolsonaro em escândalo pelo fato de o ex-presidente ter revendido os presentes em vez de inccorporá-los ao patrimônio público brasileiro. 

 

PREJUÍZOS

Governo reconhece situação de emergência no interior de MS

Baixas temperaturas e chuva de granizo causaram prejuízos em área urbana e rural do município do interior; Prefeitura decretou situação de emergência e Governo de MS reconheceu nessa terça-feira

26/05/2026 12h30

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Divulgação

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O Governo de Mato Grosso do Sul reconheceu a situação de emergência no município de Deodapólis, após chuvas intensas que deixaram estragos por toda a cidade no último dia 16. Localizada a cerca de 264 quilômetros de Campo Grande, a cidade enfrentou chuva de granizo, que degradou casas, hospital e outros estabelecimentos.

Conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, o prefeito de Deodápolis, Jean Gomes (MDB) havia decretado a situação de emergência no município por 180 dias, no dia 18 de maio, reconhecida hoje pelo Governo de MS.

O decreto foi feito após a cidade enfrentar um deslocamento de massa de ar que resultou em chuvas intensas e queda de granizo, causando estragos e destruição nas áreas rurais e urbanas, no final de semana do dia 16 de maio.

Conforme o documento, a intensidade da chuva quebrou telhas em casa e comércios durante 48h de precipitação. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) registrou cerca de 188 milímetros durante os dois dias. 

Árvores foram arrancadas com força de vento e intensidade das chuvas - Foto: Reprodução

O prejuízo na cidade contabiliza mais de 200 casas que foram destelhadas pela vetania e fortes chuvas. Além disso, o Hospital Municipal Cristo Rei ficou alagado e os atendimentos graves foram transferidos para Dourados, e os demais para o posto de saúde Santo Antônio.

A Prefeitura de Deodápolis divulgou durante a semana passada que realizou atendimentos e cadastros das famílias, além de vistorias nos locais afetados para quantificar os danos e reconstrução necessária na cidade.

Além dos danos na área urbana, de acordo com as informações divulgadas no último boletim semanal do projeto Siga-MS, da Aprosoja-MS a terceira semana de maio, em que o município registrou chuva de granizo, algumas lavouras tiveram danos significativos na produção, que seguem sendo monitoradas pelo projeto.

Com o reconhecimento e decreto do Governo Estadual foi autorizada a mobilização de todos os órgãos estaduais para atuarem nas ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução.

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