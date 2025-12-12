App do Bradesco não abre? Entenda o que está acontecendo

O aplicativo do Bradesco apresentou instabilidade na manhã desta sexta-feira, 12 de dezembro, gerando reclamações de clientes nas redes sociais e em sites especializados em monitoramento de falhas.

Muitos usuários relataram impossibilidade de fazer login e acessar suas contas através da plataforma mobile.

Pico de reclamações

De acordo com o site Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços online em tempo real, foram registradas mais de 2 mil notificações de problemas com o aplicativo do Bradesco até as 9h desta sexta-feira.

O primeiro pico de reclamações foi identificado por volta das 8h, quando 1.066 usuários reportaram dificuldades de acesso.

Principais problemas relatados

Os clientes do banco apontaram principalmente três tipos de falha:

- Impossibilidade de fazer login no aplicativo

- Erro ao tentar acessar a conta

- Dificuldades para realizar operações básicas

Nas redes sociais, usuários compartilharam prints de tela mostrando mensagens de erro e expressaram frustração com a indisponibilidade do serviço, especialmente em um dia útil quando muitas pessoas precisam realizar transações bancárias.

Não é a primeira vez

Este não é um caso isolado. O aplicativo do Bradesco já apresentou instabilidades em diversas ocasiões ao longo de 2025, com episódios registrados em janeiro, fevereiro, março, agosto, outubro e novembro.Em outubro, por exemplo, mais de 850 notificações foram registradas relacionadas a problemas no Pix.

O que fazer enquanto o App não funciona?

Enquanto o aplicativo apresenta problemas, os clientes podem recorrer a alternativas para acessar suas contas e realizar operações:

Internet Banking: Acesse o site oficial do Bradesco através de um navegador web no computador ou celular.

Caixas eletrônicos: Para saques e algumas operações básicas, os terminais de autoatendimento continuam funcionando normalmente.

Agências físicas: Em último caso, os clientes podem se dirigir a uma agência do banco durante o horário de atendimento.

Central de atendimento: Entre em contato pelos telefones do banco para esclarecer dúvidas ou resolver questões urgentes.

Posicionamento do banco

Até o fechamento desta reportagem, o Bradesco não havia se pronunciado oficialmente sobre a causa da instabilidade ou sobre a previsão de normalização completa do serviço.

É importante ressaltar que falhas técnicas podem acontecer por diversos motivos, incluindo manutenções programadas, atualizações de sistema, sobrecarga de servidores ou problemas técnicos inesperados.

Dica: Se você está enfrentando problemas com o aplicativo, verifique primeiro se há atualizações disponíveis na loja de aplicativos do seu celular. Também pode ser útil limpar o cache do app ou reinstalá-lo. Caso o problema persista, o mais provável é que seja uma falha geral do sistema do banco.