Arauco passa a integrar conselho regional de segurança da Costa Leste

Representantes das forças de segurança pública e do setor produtivo discutiram, na quarta-feira (7), estratégias para enfrentar os impactos provocados pelo crescimento econômico na região leste de Mato Grosso do Sul.
A reunião do Conselho Interativo de Segurança Microrregional Leste (Conseg), realizada em Três Lagoas, marcou a entrada da empresa Arauco no grupo.
O encontro ocorreu no escritório da companhia e reuniu integrantes do conselho, além de representantes das polícias Civil e Militar de Três Lagoas, Paranaíba e Inocência.
Durante a reunião, a empresa apresentou detalhes do Projeto Sucuriú, que prevê a construção de uma fábrica de celulose em Inocência.
Atualmente, cerca de 12 mil trabalhadores atuam na obra. A expectativa é de que o número alcance 14 mil até outubro, período previsto para o pico da construção, contingente próximo ao total de habitantes do município.
Segundo as autoridades presentes, o crescimento acelerado impulsionado pelos investimentos no setor de celulose também traz desafios relacionados à segurança pública.
Entre as principais preocupações estão o aumento da criminalidade, a pressão sobre os serviços públicos e os impactos provocados pelo crescimento populacional nas cidades da Costa Leste do Estado.
Diante desse cenário, a Arauco formalizou a entrada no Conseg com o objetivo de colaborar com ações voltadas à segurança pública e fortalecer a parceria com as forças policiais da região.
A companhia também apresentou a estrutura de monitoramento de incêndios utilizada nas áreas florestais. O sistema permite identificar focos em tempo real e agir rapidamente para evitar a propagação do fogo.
O presidente do Conseg, Eurides Silveira de Freitas, destacou a importância da adesão da empresa ao conselho. “Para nós é uma vitória muito grande. Agora vamos tentar trazer outras empresas para somar junto conosco no Conselho de Segurança da Costa Leste”, afirmou.
Segundo Eurides, o Conseg existe desde 2015 e atua como elo entre a iniciativa privada, a sociedade civil e as instituições de segurança pública. Até então, apenas a Suzano integrava oficialmente o conselho.
Os recursos utilizados pelo Conseg são provenientes de aportes feitos por empresas parceiras. O dinheiro é destinado a demandas apresentadas pelas forças de segurança, como aquisição de equipamentos, manutenção de viaturas e melhorias na estrutura de atendimento.
O delegado regional da Polícia Civil de Três Lagoas, Aiton Pereira, destacou a importância da participação das empresas nas ações de segurança pública.
Já o comandante da Polícia Militar, Ronaldo Moreira, ressaltou que o crescimento acelerado das cidades exige planejamento e responsabilidade social por parte de todos os setores envolvidos.