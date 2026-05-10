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Arauco passa a integrar conselho regional de segurança da Costa Leste

Forças de segurança e empresas discutem impactos do crescimento econômico em cidades do interior

Welyson Lucas

10/05/2026 - 16h02
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Representantes das forças de segurança pública e do setor produtivo discutiram, na quarta-feira (7), estratégias para enfrentar os impactos provocados pelo crescimento econômico na região leste de Mato Grosso do Sul.

A reunião do Conselho Interativo de Segurança Microrregional Leste (Conseg), realizada em Três Lagoas, marcou a entrada da empresa Arauco no grupo.

O encontro ocorreu no escritório da companhia e reuniu integrantes do conselho, além de representantes das polícias Civil e Militar de Três Lagoas, Paranaíba e Inocência.

Durante a reunião, a empresa apresentou detalhes do Projeto Sucuriú, que prevê a construção de uma fábrica de celulose em Inocência.

Atualmente, cerca de 12 mil trabalhadores atuam na obra. A expectativa é de que o número alcance 14 mil até outubro, período previsto para o pico da construção, contingente próximo ao total de habitantes do município.

Segundo as autoridades presentes, o crescimento acelerado impulsionado pelos investimentos no setor de celulose também traz desafios relacionados à segurança pública.

Entre as principais preocupações estão o aumento da criminalidade, a pressão sobre os serviços públicos e os impactos provocados pelo crescimento populacional nas cidades da Costa Leste do Estado.

Diante desse cenário, a Arauco formalizou a entrada no Conseg com o objetivo de colaborar com ações voltadas à segurança pública e fortalecer a parceria com as forças policiais da região.

A companhia também apresentou a estrutura de monitoramento de incêndios utilizada nas áreas florestais. O sistema permite identificar focos em tempo real e agir rapidamente para evitar a propagação do fogo.

O presidente do Conseg, Eurides Silveira de Freitas, destacou a importância da adesão da empresa ao conselho. “Para nós é uma vitória muito grande. Agora vamos tentar trazer outras empresas para somar junto conosco no Conselho de Segurança da Costa Leste”, afirmou.

Segundo Eurides, o Conseg existe desde 2015 e atua como elo entre a iniciativa privada, a sociedade civil e as instituições de segurança pública. Até então, apenas a Suzano integrava oficialmente o conselho.

Os recursos utilizados pelo Conseg são provenientes de aportes feitos por empresas parceiras. O dinheiro é destinado a demandas apresentadas pelas forças de segurança, como aquisição de equipamentos, manutenção de viaturas e melhorias na estrutura de atendimento.

O delegado regional da Polícia Civil de Três Lagoas, Aiton Pereira, destacou a importância da participação das empresas nas ações de segurança pública.

Já o comandante da Polícia Militar, Ronaldo Moreira, ressaltou que o crescimento acelerado das cidades exige planejamento e responsabilidade social por parte de todos os setores envolvidos.

Previsão

Frio diminui durante a semana mas frente fria dura até quinta-feira

Temperaturas voltam a subir gradualmente, mas a madrugada de segunda-feira (11) ainda vai ser gelada

10/05/2026 16h45

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Semana começa com máximas baixas em todo o Estado

Semana começa com máximas baixas em todo o Estado FOTO: Marcelo Victor/Correio do Estado

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O avanço da massa de ar frio por Mato Grosso do Sul perde força somente no final desta semana. Especialmente durante a madrugada e início da manhã, as temperaturas devem continuar baixas em grande parte do Estado até o próxima quinta-feira (14), quando as máximas começam a aumentar novamente. 

Todo o território de MS está em alerta para queda acentuada de temperatura neste domingo, como mostra o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Mesmo com a aparição do sol, que amenizou o frio, a sensação térmica não passou dos 14ºC em Campo Grande. 

Ainda na Capital, durante a madrugada deste domingo (10), foi registrada sensação térmica de -2,9ºC, quando a temperatura real chegou a 9,7ºC. 

As temperaturas voltam a cair e, na madrugada desta segunda-feira (11) deve chegar a 12ºC. Durante o dia, as máximas chegam a 21ºC, aumentando gradativamente até quarta-feira, chegando a 25ºC. Não deve chover durante a semana. 

As menores temperaturas continuam concentradas na região sul do Estado. Em Ponta Porã, durante a madrugada deste domingo, a temperatura chegou a 6ºC. 

Na segunda-feira, o frio continua, com nevoeiro ao amanhecer e máximas de 15ºC durante o dia. Até a próxima quarta-feira (13), as temperaturas aumentam gradativamente, até chegar aos 22ºC. 

A partir de quinta-feira, deve voltar a chover, mas sem queda grande de temperatura, com mínimas de 15ºC e máximas de 22ºC. 

Já na parte leste do Estado, as mínimas continuam baixas até a próxima quinta-feira (14), variando entre 7ºC e 9ºC.

As máximas aumentam ao longo da semana, passando de 18ºC a 22ºC até quinta. O sol fica entre nuvens e são esperadas pancadas de chuva, especialmente entre quarta e quinta-feira. 

No Pantanal, em Corumbá, a madrugada deste domingo também foi fria, com sensação térmica chegando a 2,7ºC. As temperaturas já voltam a subir a partir desta segunda-feira (11), com máxima de 21ºC e mínima de 12ºC.

Na quinta-feira, são esperadas pancadas de chuva, mas sem frio. As mínimas esperadas são de 19ºC e as máximas voltam a 29ºC. 

Acolhimento

Com a sensação térmica negativa nesta madrugada, a primeira noite do chamado Inverno Acolhedor registrou 90 atendimentos, com os primeiros ônibus com pessoas em situação de rua chegando ao local pouco antes das 18h, já com mais de 60 acolhidos, registrou a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS). 

Neste domingo (10) também haverá atendimento do Inverno Acolhedor no Parque Ayrton Senna, com a pernoite iniciando às 18h, onde haverá: 

  1. Apoio de equipes de saúde;
  2. Atendimento para pets, com ração e cobertas.
  3. Colchões, lençóis e cobertores;
  4. Espaço coberto e aquecido para dormir;
  5. Jantar e água;

Para aqueles que buscarem o atendimento hoje (10), na rua Jornalista Valdir Lago, número 512 do bairro Aero Rancho, haverá o café da manhã servido na segunda-feira (11) no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), que fica localizado na rua Joel Dibo, 255 na região central. 

As equipes costumam ser compostas por educadores sociais e psicólogos, revezando-se em plantões ao longo de toda a semana, com atendimento 24 horas. 

Nas áreas de maior circulação, como na região central, por exemplo, as equipes do Seas atuam tanto através de denúncias quanto por meio das ações de busca ativa. 

Diante de um chamado, os profissionais se dirigem até o local indicado para realizar o atendimento e oferecer acolhimento. 

Em casos de recusa, cabe esclarecer, as equipes seguem com o acompanhamento e retornam aos locais com novas abordagens, o que reforça o vínculo e a oferta de apoio. 

Importante frisar que não é possível levar essas pessoas, mesmo que em situação de rua, à força, uma vez que a decisão de não aceitar o acolhimento é um direito garantido pela Constituição Federal.

Disponíveis 24 horas, o Serviço pode ser acionado através do telefone 156, ou dos números: (67) 99660-6539 e (67) 99660-1469.

ACIDENTE

Batida frontal entre carro e ônibus de viagem deixa 2 mortos em rodovia de MS

O motorista do carro de passeio e um passageiro do ônibus foram as vítimas fatais

10/05/2026 14h45

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Ônibus da empresa Viação Total viajava de Brasília (DF) e ia em direção à Campo Grande

Ônibus da empresa Viação Total viajava de Brasília (DF) e ia em direção à Campo Grande Crédito: In Foco MS

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Por volta das 5h30 deste domingo (10), um acidente grave entre um ônibus de viagem e um carro deixou duas pessoas mortas e 13 feridas. O sinistro ocorreu na BR-060, entre o município de Camapuã e o Posto São Pedro. Equipes de resgate da região atuaram no local. 

De acordo com o boletim de ocorrência, o ônibus da empresa Viação Total, que fazia a linha Brasília (DF) - Campo Grande, trafegava regularmente pela rodovia, quando o carro, que seguia em sentido contrário, invadiu a contramão e colidiu frontalmente contra o coletivo. Após a colisão, o ônibus perdeu o controle, saiu da pista de rolamento e tombou em meio à vegetação às margens da rodovia.

Devido ao forte impacto, o motorista do Volkswagen Golf, identificado como Douglas do Carmo Nunes, de 33 anos, ficou preso às ferragens do veículo e faleceu no local. Giledenedo Dias Souza, de 61 anos, era passageiro do ônibus e também morreu no acidente.

Ao todo, 11 passageiros foram socorridos e encaminhados para atendimento médico no município de Camapuã, além do acompanhante do veículo de passeio. O motorista do ônibus, identificado como Alexandre Gomes Goes, teve que ser transferido para Campo Grande em razão da gravidade das lesões sofridas.

Os demais passageiros do coletivo que não necessitaram de atendimento médico prosseguiram com a viagem em outro ônibus da mesma empresa, o qual realizava o mesmo itinerário e trafegava logo atrás do veículo acidentado.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e ambulâncias de Camapuã atuaram no socorro às vítimas, juntamente com o Corpo de Bombeiros de São Gabriel do Oeste. 

A mobilização envolveu médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e motoristas, que trabalharam em conjunto para prestar os primeiros socorros e realizar o transporte dos feridos. 

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