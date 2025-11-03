Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"A IA mudará todos os empregos": o alerta do Walmart e o desafio da governança no Brasil

Diante dessa revolução iminente, é imperativo que as empresas invistam na requalificação de sua força de trabalho

Karim Kramel - Consultora em Compliance e Direito Digital

Karim Kramel - Consultora em Compliance e Direito Digital

03/11/2025 - 07h45
Quando o CEO da maior empregadora do mundo afirma que a Inteligência Artificial (IA) “mudará literalmente todos os empregos”, o mercado de trabalho global é colocado em estado de alerta.

A declaração de Doug McMillon, líder do Walmart, serve como um chamado à ação para o mundo corporativo, sublinhando a urgência de uma adaptação proativa, na qual as empresas devem assumir um papel central na capacitação de seus colaboradores e na construção de um futuro em que a tecnologia e o trabalho humano coexistem de forma produtiva e ética.

Diante dessa revolução iminente, é imperativo que as empresas invistam na requalificação de sua força de trabalho. O exemplo do Walmart, que busca identificar as competências do futuro e treinar seus funcionários para essa nova realidade, ilustra o caminho a ser seguido.

As corporações devem se tornar centros de aprendizado contínuo, oferecendo programas de capacitação que preparem os empregados não apenas para operar novas ferramentas de IA, mas para colaborar com elas, focando em habilidades essencialmente humanas como pensamento crítico, criatividade e inteligência emocional, que a automação não pode replicar.

Paralelamente à capacitação, a implementação de programas robustos de governança de IA emerge como um pilar fundamental para o uso adequado e responsável da tecnologia. Não basta adotar a IA, é preciso garantir que sua aplicação seja ética, transparente e alinhada aos valores da empresa e da sociedade.

Isso implica a definição de diretrizes claras sobre o uso ético e responsável da tecnologia e no estabelecimento de mecanismos de responsabilidade.

Uma governança eficaz assegura que a IA seja uma ferramenta para o progresso, evitando armadilhas como a precarização do trabalho, uso inadequado e exposição de dados confidenciais da empresa.

No entanto, as empresas brasileiras enfrentam um desafio adicional nesse percurso: a ausência de uma lei específica que regulamente o uso da Inteligência Artificial no País. Essa lacuna legislativa cria um ambiente de incerteza jurídica que dificulta a elaboração de programas de governança corporativa.

Sem diretrizes nacionais claras, as empresas que desejam inovar de forma responsável são forçadas a navegar em uma zona cinzenta, baseando suas políticas em frameworks internacionais ou em interpretações da legislação existente, o que pode gerar insegurança e falta de padronização.

O desafio, portanto, é duplo. Exige às empresas brasileiras não apenas liderem com a agenda de capacitação e governança de IA, mas que o façam em um vácuo regulatório. A construção de uma governança de IA a partir de um framework legal nacional ainda é uma aspiração.

Cabe ao setor privado, em diálogo com a sociedade civil e o poder público, pressionar por avanços na legislação e, ao mesmo tempo, agir proativamente, estabelecendo seus próprios padrões éticos e de governança. A transformação, como alertou o CEO do Walmart, é inevitável.

A forma como nos preparamos para ela definirá os contornos do futuro do trabalho no Brasil e no mundo.

ARTIGOS

A que mundo queremos pertencer?

A ideia de "possuir" algo domina a mente de muitas pessoas a um nível tal que somente o que importa é ter dinheiro, deixando de lado o valor de atitudes e comportamentos

01/11/2025 07h45

Vivemos em um mundo com 8,2 bilhões de seres humanos. Mas, nos últimos anos, a sociedade construiu, paulatinamente, uma vida em que o dinheiro impera com uma força quase demolidora.

A ideia de “possuir” algo domina a mente de muitas pessoas a um nível tal que somente o que importa é ter dinheiro, deixando de lado o valor de atitudes e comportamentos. Sem uma educação em cidadania e valores humanos, a consciência da sociedade deixou de ser uma dimensão valiosa, e muitos agora consideram o dinheiro como a única solução.

Não é de se estranhar que cerca de 12% da população mundial sofra de transtornos mentais, como ansiedade e depressão. Embora muitos países tenham fortalecido suas políticas e programas de saúde mental, são necessários maiores investimentos e ações em escala global para ampliar os serviços de proteção das pessoas. 

Os problemas de saúde mental representam a segunda maior causa de incapacidade a longo prazo, contribuindo para a perda de anos de vida saudável. Também elevam os custos de saúde para as pessoas afetadas e suas famílias, além de gerar perdas econômicas substanciais em escala global. 

Essa triste realidade merece uma reflexão: será este o futuro que estamos a construir para a humanidade? Afinal, por que não temos soluções para um problema desta dimensão?

Será que é apenas a economia que é importante? Os seres humanos que se danem? Estamos a destruir a humanidade do mundo. Se somarmos ao número de pessoas com transtornos mentais as pessoas que passam fome e as que passam por situações pouco dignas, percebemos que a sociedade atual está doente.

Perante estas calamidades, às quais podemos somar a guerra, o autoritarismo, a escravidão, os crimes, as mentiras políticas e a ausência generalizada de valores, verificamos que o ser humano não pode se orgulhar da vida que tem. Muito menos, pode ser feliz.

A sociedade não está preparada para uma mudança paradigmática, com maior dignidade às pessoas idosas, globalização do valor humano, aumento significativo dos níveis de educação, erradicação da fome no mundo, término dos maiores riscos climáticos do planeta e fim das guerras, dos crimes e das mentiras.

Se a sociedade não está preparada, para o que é mais importante para o ser humano, não é hora de procurar os culpados. Torna-se urgente concentrar todos os esforços na construção de soluções de futuro, com determinação e resiliência. Isso porque a hora do ponto de não retorno chegará rápido e com muita força.

A questão principal e mais importante será: quando essa hora chegar definitivamente, toda e qualquer solução implementada será apenas um paliativo sem futuro, e a irreversibilidade estará instituída.

Por isso, precisamos nos perguntar a que mundo queremos pertencer.

ARTIGOS

Megaoperação no Rio e o tráfico internacional de armas no Brasil

Armamentos apreendidos foram identificados pertencentes a forças armadas de outros países, como Venezuela, Peru e Argentina, além de armas montadas artesanalmente

01/11/2025 07h30

Durante uma megaoperação conjunta das Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro, no dia 28 de outubro, visando ao enfrentamento ao crime organizado, foram apreendidos 95 fuzis (número oficial, mas já se fala em mais de 100), além de outros armamentos, como pistolas, revólveres e artefatos explosivos.

Os armamentos apreendidos ainda passarão por perícia, mas já foram identificadas armas de várias procedências, pertencentes a forças armadas de outros países, como Venezuela, Peru e Argentina, além de armas montadas artesanalmente.

Essa avaliação reforça a minha posição de que os armamentos que equipam o crime organizado não são de procedência nacional e, portanto, não são frutos de roubo ou desvio, geralmente atribuídos ao Colecionador, Atirador e Caçador (CAC), mas sim do contrabando internacional, sejam as armas ou as peças para montagens clandestinas, e mais recentemente, conforme divulgado na mídia, de fábricas clandestinas aqui no Brasil.

Em geral, os movimentos desarmamentistas, baseados em fatos isolados e raros, atribuem aos CACs a responsabilidade sobre as armas que chegam ao crime organizado.

Isso, além de inverídico, como demostram as apreensões dessa operação, confunde as autoridades no combate ao crime organizado e denigre a imagem de um segmento lícito, sério e altamente controlado, que colabora com a segurança pública, gera empregos altamente qualificados, recolhe impostos e gera dividendos para nosso país.

Ocorrências como essa do Rio de Janeiro trazem ao cenário das discussões o desarmamento como política pública. Trata-se de um movimento que vem da década de 1990 e culminou, em 2003, na sanção da Lei nº 10.826, o Estatuto do Desarmamento, que estabeleceu regras mais rigorosas para a posse e o porte de armas de fogo no Brasil.

Este ano, comemoram-se 20 anos do referendo no Brasil, pelo qual a população decidiu que o direito à legítima defesa e a prática do esporte com armas de fogo eram um direito da sociedade.

Ainda assim, 20 anos depois, o País tem vivido diferentes fases desse processo, refletindo o esforço constante de equilibrar o direito individual à legítima defesa com o interesse coletivo da segurança pública.

Nesse contexto, é importante relembrar o resultado do recadastramento das armas de CACs, concluído em maio de 2023, no início do atual governo.

Segundo a Polícia Federal, 99% das armas foram devidamente recadastradas, comprovando a legalidade e a responsabilidade desse público, bem como a eficácia dos mecanismos de controle.

O levantamento demonstrou, mais uma vez, que o acervo dos CACs não apresenta relação com o armamento utilizado em ações criminosas, reforçando que o problema da violência armada no País não está nas aquisições legais, mas sim nas armas que entram ilegalmente por meio do tráfico internacional.

O recente processo de transferência da gestão do controle dos CACs para a Polícia Federal representa a continuidade e o aprimoramento dos sistemas de controle sem ruptura ou descontinuidade, buscando maior integração tecnológica e agilidade administrativa.

Com a estrutura da Polícia Federal, voltada ao cumprimento da lei, há um ganho sobre o controle, que gera a estabilidade no segmento.

O tratamento do tema exige um amadurecimento do País no aprimoramento de mecanismos de regulação e fiscalização, sem se perder de vista os direitos e deveres de cada cidadão.

A Aniam, como entidade representativa da indústria nacional de armas e munições, acredita que a legalidade, o registro e o cumprimento rigoroso das normas são fundamentais para promover uma cultura de responsabilidade, segurança e respeito à vida.

O papel da indústria produtora de armas é relevante no sentido de contribuir e apoiar políticas públicas que possam ser mais assertivas com relação ao comércio de armas e munições, para que o direito do cidadão à legítima defesa possa ser exercido amplamente.

A indústria, por meio da Aniam, inclusive, defende a criação de uma Agência Nacional de Controle de Armas e Munições, que poderia desburocratizar e principalmente despolitizar o tema, garantindo o atendimento às necessidades do povo brasileiro, tanto no direito à legítima defesa quanto no apoio ao esporte do tiro no Brasil, o que resultou na primeira medalha olímpica do esporte para o País.

