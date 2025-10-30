A nova fronteira da celulose em MS

Nesta edição mostramos que, em um período de 10 anos, Mato Grosso do Sul se tornará o maior produtor de celulose do Brasil. Trata-se de uma excelente notícia no médio e longo prazo, que enche todos nós, que vivemos o presente, de esperança. É a confirmação de que o Estado ocupa, de forma definitiva, um lugar de destaque na indústria de base florestal e de que a economia sul-mato-grossense caminha para se tornar ainda mais diversificada e sustentável.
Mas, até que esse cenário se concretize, há muito por ser feito. As grandes transformações econômicas não se sustentam apenas em anúncios de investimentos bilionários, por mais expressivos que sejam. Elas dependem, sobretudo, de preparo, planejamento e capacitação das pessoas que vão transformar as promessas em realidade.
Em primeiro lugar, é preciso investir de forma sistemática na qualificação da mão de obra. As fábricas que estão sendo erguidas e aquelas que entrarão em operação na próxima década exigem trabalhadores preparados, tanto para a construção quanto para a operação dos complexos industriais. Que elas gerarão empregos, disso não há dúvida. Mas a questão é: para quem serão esses empregos? Para os que já estão aqui ou para os que migrarão de outros estados para ocupar as vagas abertas? É hora de garantir que os sul-mato-grossenses tenham prioridade, e isso só será possível com investimento em educação técnica, Ensino Superior e formação continuada.
Ao mesmo tempo, o Estado precisa ir além. É necessário colocar universidades e centros de pesquisa a serviço do setor e chamar o empresariado local para participar de projetos de inovação. Se temos o parque industrial, por que não desenvolver também os produtos que saem dele?
É urgente fortalecer laboratórios e programas de pesquisa para desenvolver novos compostos a partir da celulose, que já é matéria-prima para segmentos tão diversos quanto o têxtil, o farmacêutico e o alimentício.
Da mesma forma, é essencial investir em produtividade: o eucalipto sul-mato-grossense é um dos mais produtivos do mundo, mas ainda há espaço para aprimorar o manejo, reduzir impactos ambientais e agregar valor às florestas plantadas.
Além disso, há um efeito transformador que já pode ser sentido. O chamado Vale da Celulose vem mudando a paisagem do nordeste do Estado, onde milhões de hectares de pastagens degradadas foram convertidos em florestas plantadas. Essa reconversão de uso da terra, feita de forma planejada e tecnicamente orientada, é um exemplo de como o desenvolvimento industrial pode andar junto com a recuperação ambiental e com a revalorização de regiões que antes estavam esquecidas.
Com esses passos, Mato Grosso do Sul tem a chance de consolidar não apenas uma liderança produtiva, mas também tecnológica, ambiental e social. O potencial já é grande; o desafio, agora, é transformar essa projeção em um modelo de desenvolvimento duradouro e inclusivo. O futuro da celulose é promissor, e o Estado tem todas as condições de ser o protagonista nessa nova fronteira.