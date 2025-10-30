A nova fronteira da celulose em MS

Cláudio Humberto

Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) comparando o ator petista ao personagem do cinema

Lula ignora guerra civil por controle de territórios

Lula (PT) é tão desinformado sobre grupos criminosos no Rio de Janeiro que nem sequer percebe que está em curso uma autêntica guerra civil deflagrada por gangues como o Comando Vermelho (CV) contra o Estado que ele chefia. Especialistas em segurança, como o ex-capitão do Bope Rodrigo Pimentel, roteirista do filme “Tropa de Elite”, alertam que não é mais briga por pontos de venda de drogas, é guerra pelo controle de territórios. As facções dominam e passam a governar essas localidades.

Onde se sentem em casa

Pimentel advertiu que o controle territorial não se limita às favelas do Rio e chegou a cidades do Ceará e da Bahia, curiosamente, estados governados pelo PT.

Narcoterrorismo, abestado

Ao mobilizar 2,5 mil policiais contra o CV, forças de segurança do Rio representam a resistência do Estado ao avanço dos narcoterroristas.

Nem vê quem é o inimigo

Lula recusou ajuda dos Estados Unidos para combater narcoterroristas, para não tachar dessa maneira aqueles traficantes que prefere vitimizar.

Para Milei, são terroristas

Se Lula não quer melindrar traficantes, Javier Milei decidiu incluir PCC e CV no registro do Repet, lista de quem se dedica a atos de terrorismo.

Por boquinha, ministros avaliam troca de partido

Ao menos três ministros de Lula cogitam trocar de partido para manter boquinhas na gestão petista ou por terem perdido espaço na atual sigla. Caso recente é o do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do PSD. Além de não ter muita perspectiva de realizar o sonho de disputar o governo mineiro pelo partido, o PSD em Minas Gerais caminha a passos largos para romper de vez com Lula e lançar Mateus Simões, de oposição e ex-Novo, na disputa e não dar palanque ao petista no estado.

De saída

Com remotas chances de se eleger senadora por Mato Grosso do Sul, Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) pode trocar o MDB pelo PSB.

Mais dois

Outros dois ministros, Celso Sabino (Turismo), do União Brasil, e André Fufuca (Esporte), do PP, enfrentam críticas por se apegarem a Lula.

Neolulista

Fufuca corre menos chance de deixar o fisiológico PP. O convertido Sabino fala com Republicanos, PSD, PSB e até o já criticado PT.

Só a direita

É zero o número de governadores da esquerda que ofereceram ajuda a Cláudio Castro (PL) no enfrentamento ao crime organizado no Rio de Janeiro. Ao menos sete outros, todos de direita, foram solidários.

Bancada do crime

Virou barraco a proposta de vereadores de esquerda na Câmara de São Paulo, que queriam minuto de silêncio para “vítimas” da operação no Rio de Janeiro. Não passou. A direita só reconhece os policiais como vítimas.

Castro lembrado

Figurou ontem nos assuntos mais comentados do X a expressão “parabéns, governador”. O tópico era relacionado a Cláudio Castro, após enfrentamento à facção criminosa na terça-feira.

Raquel se recupera

Pesquisa Datafolha de ontem mostrou que a corrida de João Campos (PSB) para o governo de Pernambuco não será o “passeio” que ele imagina. Bem avaliada, a governadora Raquel Lyra (PSD) cresce.

Senadora Marília

A campanha eleitoral pernambucana promete fortes emoções: Marília Arraes desponta como favorita a uma das vagas para o Senado, e o petista Humberto Costa corre sério risco de não se eleger.

Vieira em alta

A oposição deve dominar a composição da CPI do Crime Organizado, no Senado. Vai ser instaurada na terça-feira, com Alessandro Vieira (MDB-SE) cotadíssimo para a relatoria dos trabalhos.

Aposta contra ditador

As chances de queda do ditador venezuelano Nicolás Maduro na plataforma de apostas Polymarket dispararam para 25%. Há 15 dias, eram só de 17%. Ainda está longe do pico de 34%, em janeiro.

Toffoli no CNJ

A Câmara reconduziu a advogada da União Daiane Nogueira de Lira ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para outro mandato de dois anos. Até 2024, ela era a chefe de gabinete do ministro do STF Dias Toffoli.

Pensando bem...

... para o governo de Lula, maldita foi a operação policial do Rio, que tirou das manchetes engajadas o encontro de Lula com Trump.

PODER SEM PUDOR

Bom de conversa

Muito querido entre políticos e jornalistas, o saudoso embaixador José Aparecido de Oliveira jamais negava uma boa conversa, mas, de vez em quando, era traído pela memória. Certa vez, recebeu assim um grupo de repórteres: “Mas que enorme prazer. Há quanto tempo não nos vemos!” Um deles lembrou: “Nós conversamos em Brasília na semana passada”. O hábil Aparecido corrigiu na bucha: “Mas para mim é muito tempo!” Depois arrematou, arrancando risadas: “É uma prova de que gosto mais de vocês do que vocês de mim!”