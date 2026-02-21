Alfabetização no tempo certo faz a diferença no desenvolvimento infantil

Aprender a ler e escrever é um direito fundamental da criança e uma responsabilidade da escola, em parceria com a família.

Para que esse processo aconteça de forma consistente e significativa, é essencial respeitar o desenvolvimento cognitivo, emocional e social da infância, evitando tanto a antecipação indevida quanto a negligência pedagógica. A alfabetização exige cuidado, intencionalidade e compromisso com o tempo certo de aprender.

Desde muito cedo, a criança vive em um mundo permeado pela linguagem. Antes mesmo do ensino formal, ela observa, escuta, comunica-se e constrói sentidos sobre a escrita a partir das interações que estabelece com o meio.

Ela não é um ser vazio a ser preenchido, mas um sujeito ativo, que pensa, investiga e elabora hipóteses sobre a linguagem escrita.

A Educação Infantil tem papel fundamental no processo de alfabetização. É nesse período que a criança vive experiências essenciais que dão a base para aprender a ler e escrever.

Brincar, ouvir e contar histórias, desenvolver a oralidade, explorar diferentes linguagens, fortalecer a coordenação motora, a atenção, a memória, o pensamento simbólico e as relações sociais são vivências indispensáveis.

De forma lúdica, as crianças brincam com rimas e aliterações, participam de jogos sonoros e desenvolvem a consciência fonológica por meio de parlendas, músicas, poesias, histórias e rodas de conversa.

Essas experiências ajudam a criança a perceber os sons da fala, ampliar o vocabulário e compreender como a linguagem funciona, impactando diretamente as habilidades que sustentam a construção de hipóteses sobre a escrita e a leitura.

É comum que algumas crianças, ao final da Educação Infantil, já realizem registros de escrita com transcrição fonética. Esse movimento faz parte do desenvolvimento e deve ser acolhido como expressão da curiosidade e da investigação infantil.

No entanto, a alfabetização se consolida, de forma sistematizada, no primeiro e/ou no 2º ano do Ensino Fundamental, quando a criança, com maior maturidade cognitiva e emocional, compreende o funcionamento do sistema de escrita, amplia suas estratégias de leitura e passa a produzir textos com mais autonomia.

Durante muitos anos, a alfabetização esteve associada a práticas centradas na memorização e na repetição. Esse modelo formou crianças capazes de decodificar letras e palavras, mas com dificuldades para compreender textos, estabelecer relações e utilizar a leitura e a escrita em situações reais.

Hoje, sabemos que alfabetizar vai além de decodificar um código linguístico. Envolve compreender, interpretar, criar, comunicar e utilizar a linguagem escrita em diferentes contextos sociais.

Por isso, a antecipação da alfabetização não traz benefícios para as crianças pequenas. Elas precisam de tempo para viver experiências significativas que fortaleçam as bases do aprendizado.

Respeitar o tempo da infância não significa adiar ou abrir mão da alfabetização, mas garantir que ela aconteça no momento adequado, com acompanhamento, intervenções pedagógicas consistentes e responsabilidade institucional.

A alfabetização acontece a partir de marcos do desenvolvimento considerados típicos; é papel da escola oferecer mediações e estratégias pedagógicas personalizadas para quem precisa.

A atenção conjunta da escola e da família torna-se ainda mais importante quando, ao final do 2º ano do Ensino Fundamental, a criança não concluiu o processo de alfabetização, o que indica a necessidade de intervenções mais específicas.

Garantir a alfabetização no tempo certo é assegurar que aprender a ler e a escrever seja uma experiência significativa, respeitosa e formadora.

Trata-se de um direito da criança, de uma responsabilidade da escola, construída em parceria com a família, e de um processo que exige intencionalidade pedagógica, acompanhamento contínuo e compromisso com o desenvolvimento integral da infância. Alfabetizar é um direito porque abre portas ao mundo.