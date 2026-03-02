Batalha sem vencedor

Campo Grande vive um momento de colapso. As promessas de campanha de Adriane Lopes foram respaldadas pela alta cúpula da política sul-mato-grossense, que se mobilizou intensamente no segundo turno.
A disputa no maior colégio eleitoral do Estado despertava expectativas claras: fortalecer projetos políticos e pavimentar 2026 com uma vitória estratégica na Capital.
Criaram-se expectativas. Alimentaram-se esperanças. O esforço coletivo nos palanques indicava confiança em dias melhores para a cidade – e dividendos eleitorais para seus apoiadores.
Passado um ano, porém, o cenário é outro. Campo Grande enfrenta um quadro de desorganização administrativa que atinge diretamente o cotidiano da população.
Os buracos se multiplicam de norte a sul, a saúde pública opera sob forte pressão, o transporte coletivo vive sob ameaça de intervenção, o aumento do IPTU gera indignação e as políticas sociais avançam em ritmo lento.
A sensação predominante é a de uma cidade à deriva, onde tanto a prefeita quanto o cidadão comum parecem travar uma batalha diária sem vencedores.
Enquanto os problemas se acumulam, a possibilidade de reequilibrar a gestão torna-se cada vez mais remota. E mesmo que, por algum movimento extraordinário, a administração consiga retomar o rumo, será difícil reconstruir o prestígio político e a confiança daqueles que reconduziram a prefeita ao Paço Municipal.
Os estrategistas da gestão sabem – ou deveriam saber – que o tempo joga contra. As chances de transformar o cenário em ativo eleitoral diminuem na mesma proporção em que crescem as insatisfações nas ruas.
E os mesmos aliados que antes disputavam espaço para fotos e declarações públicas ao lado da prefeita agora mantêm distância prudente diante da crise.
Ainda que haja uma reversão parcial do quadro, os reflexos serão inevitáveis na próxima eleição para governador, senador, deputado federal e deputado estadual.
Tornou-se difícil encontrar argumento capaz de sustentar, perante o eleitorado campo-grandense, uma narrativa que justifique tamanha deterioração administrativa. Se a prefeita atravessa um processo de desgaste acelerado, seus fiadores políticos terão tarefa árdua para se dissociarem do resultado dessa aposta.
É preciso reconhecer que há esforços da prefeitura para reagir. No entanto, ações isoladas dificilmente compensarão perdas acumuladas ou restaurarão, em curto prazo, os serviços e a confiança que se esvaíram. Pelo ritmo atual, qualquer reação tende a ser insuficiente para produzir uma inflexão perceptível na vida da cidade.
Campo Grande exige mais que remendos: demanda direção, coordenação e resultados concretos. E, sobretudo, respostas que estabeleçam a confiança de uma população que já demonstrou disposição em acreditar, mas que agora cobra, com razão, aquilo que lhe foi prometido.