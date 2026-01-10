Brasil institui o Mês Nacional das Olimpíadas Científicas e do Conhecimento

O Brasil passou a reconhecer oficialmente a importância das olimpíadas científicas com a sanção da Lei nº 15.331, de 7 de janeiro de 2026, que institui o Mês Nacional das Olimpíadas Científicas e do Conhecimento, a ser celebrado anualmente no mês de julho.

A nova legislação consolida, no plano institucional, um movimento educacional que há décadas mobiliza estudantes, professores e escolas em todo o País. A lei foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e entra em vigor na data de sua publicação.

As olimpíadas científicas são competições educacionais que estimulam o aprofundamento do conteúdo escolar, o pensamento crítico e o interesse pela ciência em áreas como matemática, física, química, astronomia, biologia, administração e inteligência artificial.

Mais do que provas, elas funcionam como experiências formativas que despertam vocações acadêmicas e científicas.

A relevância dessas iniciativas já tinha sido discutida em audiência pública promovida pela Comissão de Educação do Senado.

Durante o debate, especialistas e parlamentares definiram as olimpíadas do conhecimento como instrumentos capazes de transformar vidas e contribuir para o futuro do País, ao incentivar jovens a seguirem trajetórias ligadas à ciência, à tecnologia e à inovação.

A audiência discutiu a criação do Dia Nacional das Olimpíadas Científicas e do Conhecimento, prevista no PL nº 3.650/2023, de autoria do senador astronauta Marcos Pontes, que ressaltou o papel dessas competições na formação de novos talentos.

A criação de um mês nacional dedicado às olimpíadas do conhecimento reforça o papel da ciência e da educação de excelência no desenvolvimento do País.

A medida abre espaço para a realização de eventos, ações pedagógicas, projetos educacionais e iniciativas de divulgação científica, além de valorizar estudantes, professores orientadores e instituições de ensino.

A escolha do mês de julho é simbólica, pois coincide com etapas importantes de diversas olimpíadas científicas, períodos de premiação e atividades acadêmicas. Com respaldo legal, escolas, universidades e órgãos públicos passam a ter um incentivo formal para promover ações que fortaleçam a cultura científica.

Ao instituir o Mês Nacional das Olimpíadas Científicas e do Conhecimento, o Brasil reconhece que investir em educação científica é investir no futuro. A lei representa um passo importante para ampliar o alcance dessas iniciativas e consolidá-las como parte estratégica das políticas educacionais do País.