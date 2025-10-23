Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

ARTIGO

Como educar em uma sociedade de adultos infantilizados?

Cláudia Moraes da Costa Vieira - Autora de "Ao Garimpar Pedrinhas, Prosas e Sementes", é pedagoga, doutora em Educação e pesquisadora do grupo Educação Ambiental e Ecologia Humana, da Universidade de Brasília

Cláudia Moraes da Costa Vieira| Pedagoga, doutora em Educação e pesquisadora

Cláudia Moraes da Costa Vieira| Pedagoga, doutora em Educação e pesquisadora

23/10/2025 - 07h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A vida contemporânea é marcada pela rapidez advinda da tecnologia informatizada. Os danos resultantes de uma existência desarticulada da consciência se manifestam nas desigualdades socioeconômicas e ambientais e geram, entre outros entraves, crises climáticas, adultização das crianças e infantilização dos adultos.

Nesse contexto, emergem questões urgentes, entre as quais: como educar em uma sociedade cujos adultos se encontram infantilizados, presos aos próprios egos e massificados por padrões, e as crianças se manifestam adultizadas? 

Essa indagação nos remete à instituição escolar, pois a escola é o lugar em que a humanidade passa a maior parte do tempo, especialmente durante seu processo de desenvolvimento humano.

Lá também se encontram as diversidades, tanto culturais quanto religiosas, econômicas, sociais e ambientais. Ao refletir sobre esse contexto, percebe-se que é nesse espaço e tempo da sala de aula que é possível estabelecer o cuidado com a humanidade e suas relações. 

Já pensaram na riqueza de compreensões na análise do documentário sobre a formação do povo brasileiro, de Darcy Ribeiro, sendo essa obra analisada por um grupo diverso?

Refletir sobre as questões climáticas, o contexto das guerras atuais, bem como das guerras urbanas tão presentes e as diversas modalidades de preconceito? Dessas discussões, vários elementos curriculares estariam sendo contextualizados e, com isso, seria gerada uma aprendizagem significativa e, consequentemente, humana. 

Trazer as questões humanas para dentro da escola e, com isso, trazer o ser humano para esse lugar de centralidade na educação é voltar para a escola o espaço de cuidado com o que é humano, com a maneira de o sujeito se relacionar com o mundo que o cerca, como uma maneira de estar consciente do presente e, assim, poder gerar esperança para um possível futuro, mesmo que utopicamente inclusivo.

Refletir sobre o ser humano voltar ao centro da educação passa pelo futuro da profissão da docência, na perspectiva do sentido do trabalho, que atualmente sofre sem as devidas condições de trabalho, com processos de desvalorização: trabalho/ser. 

O aprender e o ensinar caminham em diálogo na perspectiva dos saberes, fazeres e conhecimentos. O cotidiano e a ciência se constituem na necessidade de o trabalho se realizar de maneira consciente, bem como no resgate da criatividade e criticidade que há em cada ser, no reconhecimento do seu pertencimento à espécie humana, no cuidado com as futuras gerações, em uma busca de romper com a sobrevivência baseada somente na competição, na exploração e no individualismo, que diariamente reproduz as mínimas e/ou quase insalubres condições de sobrevivência para toda a coletividade. 

Devolver o ser humano como centro da educação é constituir a escola como um espaço de pesquisa, de comunidades de conhecimento, em que haja uma permanência no diálogo, nas conversas sobre ideias, onde se produzam curiosidades, críticas, escutas, espaços de fala, reflexões, teoria e práticas, e onde se possa diminuir as desigualdades, tanto sociais como ambientais. Iniciar esse trajeto é possibilitar o olhar de maneira consciente para sua humanidade, no sentido individual e coletivo em um movimento de vida.

Assine o Correio do Estado

ARTIGOS

Michel Temer é o "primeiro-ministro" da articulação no cenário político atual

Em um país de regime presidencialista, não há um primeiro-ministro, ou, pelo menos, não na teoria. Na prática, porém, ele existe e atua de forma intensa nos bastidores

22/10/2025 07h45

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

O cargo de primeiro-ministro é ocupado pelos chefes de governos parlamentaristas e semipresidencialistas, uma figura central que distribui as cartas e dita as regras do poder enquanto o chefe de estado exerce funções meramente protocolares.

No Brasil, país de regime presidencialista, não há um primeiro-ministro, ou, pelo menos, não na teoria. Na prática, porém, ele existe e atua de forma intensa nos bastidores, especialmente nos momentos de maior crise.

Mesmo sem votos ou cargo oficial no Planalto, Michel Temer tem alta capacidade de influência e articulação em todas as esferas, características que o permitem assumir papel de protagonismo no jogo político. 

Engana-se, no entanto, quem imagina que o ex-presidente entre na batalha do tabuleiro, misturando-se às peças do xadrez. Temer permanece do lado de fora da disputa, marcando o tempo de cada jogada.

É ele o relojoeiro que observa tudo a distância e, em silenciosa atuação, estabelece o ritmo das manobras de quem assume o papel oficial de jogador. Foi assim no passado e ainda é assim no presente, quando o País se encontra cada vez mais imerso no clima da polarização radicalizada.

Nos últimos dias, Temer voltou a assumir posição determinante nos bastidores da política nacional, em razão da crise institucional incendiária que se instalou no País após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe.

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) fez crescer a pressão da direita pelo perdão aos condenados por envolvimento nos ataques do 8 de Janeiro de 2023, em Brasília. Poucos sabem e quase ninguém viu, mas o ex-presidente assumiu as negociações.

À anistia, deu nome de pacificação e, em seguida, selou os acordos necessários para que a classe política pudesse respirar.

Para isso, falou com o Senado e a Câmara Federal; negociou com o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), relator do Projeto de Lei da Anistia; e, após ver içadas as bandeiras brancas no campo da disputa política nacional, ainda arrematou a costura com um telefonema para Alexandre de Moraes.

Tudo dentro da elegância e discrição que lhe são peculiares, demonstrando mais uma vez sua habilidade de dialogar nos momentos em que a preservação da estabilidade institucional se torna prioridade no País.

Temer mostra que seu talento de líder estrategista não é apenas uma habilidade de ocasião. Sua experiência é fundamental para navegação nos mares revoltos da política brasileira, que exige liderança e entendimento aprofundado sobre as complexidades do processo democrático.

Já dizia o ditado: “O diabo é sábio porque tem idade”. Temer, por sua vez, vira oráculo porque tem bagagem.

A classe política sabe o quanto vale o apoio de Michel Temer, e as negociações para definição das chapas que entrarão na disputa presidencial em 2026 já passam por seu aval. A direita o respeita, a esquerda o monitora de perto. Ao fim, todos querem lhe pedir a benção.

ARTIGOS

O paradoxo da IA: por que mais tecnologia pode estar criando colaboradores menos inteligentes?

Um padrão preocupante tem emergido no mercado corporativo: empresas que investem pesadamente em ferramentas de IA frequentemente relatam quedas inesperadas na qualidade do pensamento estratégico de suas equipes

22/10/2025 07h30

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

Vivemos um paradoxo na era digital: quanto mais inteligência artificial implementamos, mais colaboradores “burros” criamos. Esta não é uma provocação gratuita – é uma realidade que observo no mercado. Será que estamos vivendo uma epidemia da preguiça cognitiva?

A verdadeira questão não é se a IA torna colaboradores menos eficientes, mas se estamos usando tecnologia para amplificar inteligência ou substituir pensamento crítico. E a resposta, infelizmente, tem sido a segunda opção na maioria das organizações que conheço.

Nesse sentido, noto que um padrão preocupante tem emergido no mercado corporativo: empresas que investem pesadamente em ferramentas de IA frequentemente relatam quedas inesperadas na qualidade do pensamento estratégico de suas equipes. O diagnóstico é sempre o mesmo: colaboradores desenvolveram o que chamo de “dependência digital passiva”.

Em vez de usar a IA como amplificador de suas capacidades analíticas, os profissionais simplesmente delegaram o pensamento crítico para os algoritmos. Resultado? Decisões superficiais, análises rasas e uma perigosa incapacidade de questionar os outputs da máquina.

Este fenômeno não é isolado. Um estudo recente do MIT Media Lab, liderado pela pesquisadora Nataliya Kosmyna, demonstrou que usuários de ChatGPT para escrita de ensaios apresentaram “conectividade cerebral mais fraca, menor retenção de memória e senso de propriedade reduzido sobre seu trabalho”, comparados a grupos que não utilizaram IA.

A pesquisa, que acompanhou participantes por quatro meses, revelou que “usuários de LLM consistentemente tiveram desempenho inferior em níveis neurais, linguísticos e comportamentais”.

Paralelamente, uma pesquisa publicada na revista Societies, por Michael Gerlach, da SBS Swiss Business School, analisou 666 participantes e encontrou “correlação negativa significativa entre uso frequente de ferramentas de IA e habilidades de pensamento crítico, mediada pelo aumento do offloading cognitivo”.

O estudo mostrou que participantes mais jovens exibiam maior dependência de ferramentas de IA e pontuações mais baixas em pensamento crítico. A tecnologia, quando mal implementada, não nos torna mais eficientes – nos torna mais dependentes.

Existe uma crença perigosa no mercado, um mito de que investir em inteligência artificial é uma fórmula mágica para resolver problemas organizacionais. Por isso, vejo executivos gastarem fortunas em sistemas sofisticados, enquanto negligenciam completamente a preparação humana para utilizá-los.

Porém, existe o caminho da gamificação, que, ao ser aplicada ao desenvolvimento de competências digitais, pode ser o antídoto para a passividade cognitiva. Em vez de simplesmente automatizar processos, é possível gamificar o pensamento crítico – criando sistemas que recompensam colaboradores por questionarem outputs de IA, por proporem hipóteses alternativas e por identificarem limitações dos algoritmos.

Esta abordagem transforma a relação fundamental entre humanos e máquinas: a IA continua fazendo o trabalho pesado de processamento, mas os humanos reassumem o controle do pensamento estratégico.

Para reforçar essa afirmação, trago dados da Future Market Insights, que projetam que o mercado global de gamificação crescerá de US$ 20,8 bilhões, este ano, para quase US$ 191 bilhões, até 2034. Mas poucos entendem por que esta explosão está acontecendo agora.

A gamificação não é apenas sobre pontos e badges – é sobre redesenhar a relação entre humanos e tecnologia. Quando aplicada corretamente, ela transforma colaboradores passivos em agentes ativos de sua própria evolução profissional.

Em um futuro próximo, existirão dois tipos de profissionais: aqueles que usam IA para amplificar sua inteligência e aqueles que permitem que a IA substitua seu pensamento.

Os primeiros se tornarão exponencialmente mais valiosos. Os segundos se tornarão progressivamente obsoletos. Por isso reforço que a escolha não é da tecnologia – é nossa. A pergunta não é se você usa IA como aliada, mas se você tem coragem de redesenhar seus processos para que ela amplifique, não substitua, a genialidade humana de sua equipe.

Por fim, o futuro do trabalho não será sobre humanos versus máquinas, mas sobre humanos potencializados por máquinas. A diferença é sutil na teoria, mas revolucionária na prática.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Dracco faz devassa em frigorífico que sonegou R$ 779 milhões
POLÍCIA

/ 1 dia

Dracco faz devassa em frigorífico que sonegou R$ 779 milhões

2

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1131, terça-feira (21/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1131, terça-feira (21/10)

3

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 296, quarta-feira (22/10)
Loterias

/ 22 horas

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 296, quarta-feira (22/10)

4

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1131, terça-feira (21/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1131, terça-feira (21/10): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3518, terça-feira (21/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3518, terça-feira (21/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 14/10/2025

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10/10/2025

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público