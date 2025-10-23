Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Integridade municipal: a nova vantagem competitiva na era da Rota Bioceânica

Marco Aurelio Borges de Paula - Professor de Compliance na FAAP, consultor de integridade e governança pública, e integrante do Observatório Nacional de Integridade e Transparência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Marco Aurelio Borges de Paula| Professor de Compliance na FAAP

Marco Aurelio Borges de Paula| Professor de Compliance na FAAP

23/10/2025 - 07h30
A Rota Bioceânica inaugura um novo ciclo para Mato Grosso do Sul. Mais do que um corredor logístico, ela representa uma nova fronteira de competitividade para os municípios, um convite à profissionalização da gestão e à construção de confiança institucional.

Em tempos de restrição fiscal e critérios cada vez mais rigorosos de bancos e agências de fomento, o diferencial entre os municípios não será apenas a capacidade de executar obras, mas de demonstrar governança, planejamento e integridade.

Integridade, nesse contexto, é mais do que ética na conduta: é inteireza entre propósito, valores e resultados. É o alicerce que conecta as dimensões econômica, social e ambiental da gestão pública local.

Significa gerir com responsabilidade (fiscal, social e ambiental), transparência nas decisões e controle dos riscos, orientando a gestão para o desenvolvimento de longo prazo – o mesmo tripé exigido pelos organismos internacionais quando avaliam a capacidade institucional de um governo local.

Municípios que operam com essa visão conquistam o que nenhuma lei pode impor: confiança.

E é essa confiança – sustentada por governança responsável e transparente – que fortalece a capacidade dos municípios de firmar convênios federais, atrair parcerias público-privadas e acessar financiamentos multilaterais baseados em critérios de credibilidade e boa gestão.

As instituições que financiam o desenvolvimento valorizam gestões com visão de longo prazo, prestação de contas e coerência entre discurso e prática.

Cidades que demonstram esses atributos são vistas como parceiros previsíveis e de baixo risco, capazes de transformar recursos em resultados tangíveis. Quando a integridade é incorporada como valor de governo, ela também melhora o ambiente de negócios.

A previsibilidade das decisões, a redução de custos de transação e a confiança entre setor público e privado estimulam novos investimentos, fortalecem cadeias produtivas locais e geram empregos de melhor qualidade.

Empresas buscam ambientes estáveis, em que as regras são claras e os compromissos são cumpridos com previsibilidade. 

É nesse tipo de ecossistema – ético, confiável e estável – que a economia regional floresce e se torna atrativa a longo prazo.

A nova lógica da gestão pública é clara: recursos não chegam a quem pede mais, mas a quem demonstra mais credibilidade.

Prefeituras com processos claros, equipes técnicas qualificadas e liderança ética reduzem incertezas, elevam a confiança dos financiadores e se tornam mais competitivas na disputa por verbas e projetos estruturantes.

Cada decisão tomada com integridade fortalece o tecido de confiança que sustenta a sociedade e o ambiente de negócios. 

Nessa visão, ética não é obstáculo à eficiência, é o que garante que a eficiência gere valor duradouro e legitimidade institucional.

A Rota Bioceânica abre caminhos físicos entre oceanos, mas o verdadeiro progresso dependerá dos corredores de confiança que os municípios souberem construir.

Quando a gestão pública combina propósito, valores e desempenho, transforma investimento em legado. Integridade é o motor invisível da nova economia do desenvolvimento – a que une reputação, sustentabilidade e capacidade real de entrega.

Michel Temer é o "primeiro-ministro" da articulação no cenário político atual

Em um país de regime presidencialista, não há um primeiro-ministro, ou, pelo menos, não na teoria. Na prática, porém, ele existe e atua de forma intensa nos bastidores

22/10/2025 07h45

O cargo de primeiro-ministro é ocupado pelos chefes de governos parlamentaristas e semipresidencialistas, uma figura central que distribui as cartas e dita as regras do poder enquanto o chefe de estado exerce funções meramente protocolares.

No Brasil, país de regime presidencialista, não há um primeiro-ministro, ou, pelo menos, não na teoria. Na prática, porém, ele existe e atua de forma intensa nos bastidores, especialmente nos momentos de maior crise.

Mesmo sem votos ou cargo oficial no Planalto, Michel Temer tem alta capacidade de influência e articulação em todas as esferas, características que o permitem assumir papel de protagonismo no jogo político. 

Engana-se, no entanto, quem imagina que o ex-presidente entre na batalha do tabuleiro, misturando-se às peças do xadrez. Temer permanece do lado de fora da disputa, marcando o tempo de cada jogada.

É ele o relojoeiro que observa tudo a distância e, em silenciosa atuação, estabelece o ritmo das manobras de quem assume o papel oficial de jogador. Foi assim no passado e ainda é assim no presente, quando o País se encontra cada vez mais imerso no clima da polarização radicalizada.

Nos últimos dias, Temer voltou a assumir posição determinante nos bastidores da política nacional, em razão da crise institucional incendiária que se instalou no País após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe.

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) fez crescer a pressão da direita pelo perdão aos condenados por envolvimento nos ataques do 8 de Janeiro de 2023, em Brasília. Poucos sabem e quase ninguém viu, mas o ex-presidente assumiu as negociações.

À anistia, deu nome de pacificação e, em seguida, selou os acordos necessários para que a classe política pudesse respirar.

Para isso, falou com o Senado e a Câmara Federal; negociou com o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), relator do Projeto de Lei da Anistia; e, após ver içadas as bandeiras brancas no campo da disputa política nacional, ainda arrematou a costura com um telefonema para Alexandre de Moraes.

Tudo dentro da elegância e discrição que lhe são peculiares, demonstrando mais uma vez sua habilidade de dialogar nos momentos em que a preservação da estabilidade institucional se torna prioridade no País.

Temer mostra que seu talento de líder estrategista não é apenas uma habilidade de ocasião. Sua experiência é fundamental para navegação nos mares revoltos da política brasileira, que exige liderança e entendimento aprofundado sobre as complexidades do processo democrático.

Já dizia o ditado: “O diabo é sábio porque tem idade”. Temer, por sua vez, vira oráculo porque tem bagagem.

A classe política sabe o quanto vale o apoio de Michel Temer, e as negociações para definição das chapas que entrarão na disputa presidencial em 2026 já passam por seu aval. A direita o respeita, a esquerda o monitora de perto. Ao fim, todos querem lhe pedir a benção.

O paradoxo da IA: por que mais tecnologia pode estar criando colaboradores menos inteligentes?

Um padrão preocupante tem emergido no mercado corporativo: empresas que investem pesadamente em ferramentas de IA frequentemente relatam quedas inesperadas na qualidade do pensamento estratégico de suas equipes

22/10/2025 07h30

Vivemos um paradoxo na era digital: quanto mais inteligência artificial implementamos, mais colaboradores “burros” criamos. Esta não é uma provocação gratuita – é uma realidade que observo no mercado. Será que estamos vivendo uma epidemia da preguiça cognitiva?

A verdadeira questão não é se a IA torna colaboradores menos eficientes, mas se estamos usando tecnologia para amplificar inteligência ou substituir pensamento crítico. E a resposta, infelizmente, tem sido a segunda opção na maioria das organizações que conheço.

Nesse sentido, noto que um padrão preocupante tem emergido no mercado corporativo: empresas que investem pesadamente em ferramentas de IA frequentemente relatam quedas inesperadas na qualidade do pensamento estratégico de suas equipes. O diagnóstico é sempre o mesmo: colaboradores desenvolveram o que chamo de “dependência digital passiva”.

Em vez de usar a IA como amplificador de suas capacidades analíticas, os profissionais simplesmente delegaram o pensamento crítico para os algoritmos. Resultado? Decisões superficiais, análises rasas e uma perigosa incapacidade de questionar os outputs da máquina.

Este fenômeno não é isolado. Um estudo recente do MIT Media Lab, liderado pela pesquisadora Nataliya Kosmyna, demonstrou que usuários de ChatGPT para escrita de ensaios apresentaram “conectividade cerebral mais fraca, menor retenção de memória e senso de propriedade reduzido sobre seu trabalho”, comparados a grupos que não utilizaram IA.

A pesquisa, que acompanhou participantes por quatro meses, revelou que “usuários de LLM consistentemente tiveram desempenho inferior em níveis neurais, linguísticos e comportamentais”.

Paralelamente, uma pesquisa publicada na revista Societies, por Michael Gerlach, da SBS Swiss Business School, analisou 666 participantes e encontrou “correlação negativa significativa entre uso frequente de ferramentas de IA e habilidades de pensamento crítico, mediada pelo aumento do offloading cognitivo”.

O estudo mostrou que participantes mais jovens exibiam maior dependência de ferramentas de IA e pontuações mais baixas em pensamento crítico. A tecnologia, quando mal implementada, não nos torna mais eficientes – nos torna mais dependentes.

Existe uma crença perigosa no mercado, um mito de que investir em inteligência artificial é uma fórmula mágica para resolver problemas organizacionais. Por isso, vejo executivos gastarem fortunas em sistemas sofisticados, enquanto negligenciam completamente a preparação humana para utilizá-los.

Porém, existe o caminho da gamificação, que, ao ser aplicada ao desenvolvimento de competências digitais, pode ser o antídoto para a passividade cognitiva. Em vez de simplesmente automatizar processos, é possível gamificar o pensamento crítico – criando sistemas que recompensam colaboradores por questionarem outputs de IA, por proporem hipóteses alternativas e por identificarem limitações dos algoritmos.

Esta abordagem transforma a relação fundamental entre humanos e máquinas: a IA continua fazendo o trabalho pesado de processamento, mas os humanos reassumem o controle do pensamento estratégico.

Para reforçar essa afirmação, trago dados da Future Market Insights, que projetam que o mercado global de gamificação crescerá de US$ 20,8 bilhões, este ano, para quase US$ 191 bilhões, até 2034. Mas poucos entendem por que esta explosão está acontecendo agora.

A gamificação não é apenas sobre pontos e badges – é sobre redesenhar a relação entre humanos e tecnologia. Quando aplicada corretamente, ela transforma colaboradores passivos em agentes ativos de sua própria evolução profissional.

Em um futuro próximo, existirão dois tipos de profissionais: aqueles que usam IA para amplificar sua inteligência e aqueles que permitem que a IA substitua seu pensamento.

Os primeiros se tornarão exponencialmente mais valiosos. Os segundos se tornarão progressivamente obsoletos. Por isso reforço que a escolha não é da tecnologia – é nossa. A pergunta não é se você usa IA como aliada, mas se você tem coragem de redesenhar seus processos para que ela amplifique, não substitua, a genialidade humana de sua equipe.

Por fim, o futuro do trabalho não será sobre humanos versus máquinas, mas sobre humanos potencializados por máquinas. A diferença é sutil na teoria, mas revolucionária na prática.

