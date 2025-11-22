Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

ARTIGOS

Novas regras para tirar visto americano e os impactos no mercado brasileiro de intercâmbio

Pâmela Moraes - Cofundadora e especialista de Intercâmbio e Viagens da Fluencypass

Pâmela Moraes - Cofundadora e especialista de Intercâmbio e Viagens da Fluencypass

22/11/2025 - 07h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Nos últimos meses, um assunto que repercutiu muito foi a mudança nas regras para solicitação do visto norte-americano. Anunciada pelo site oficial do Departamento de Estado dos EUA em 25 de julho, a proposta inclui alteração no processo para solicitantes menores de 14 anos e maiores de 79 anos, que passariam a ser obrigados a fazer a entrevista presencialmente – atualmente, esse público não precisa passar, necessariamente, pelo procedimento. Ainda de acordo com o governo, a nova regra seria válida para cidadãos de todos os países que precisam de visto para entrar nos EUA, incluindo os brasileiros.

Inicialmente, essas mudanças foram anunciadas para entrarem em vigor a partir de 2 de setembro de 2025. No entanto, até o momento, não há confirmação pública de que os consulados americanos no Brasil estejam aplicando essas regras na prática. O fato é que, caso essas novas regras realmente entrem em vigor, o mercado brasileiro de intercâmbios pode sofrer impactos importantes, especialmente o aumento de custos para os estudantes. Isso porque, além da obrigatoriedade de entrevistas presenciais, há também um aumento no novo valor do visto e taxas adicionais, tornando os intercâmbios mais caros.

Atualmente, o viajante precisa pagar apenas uma taxa no valor de US$185, referente ao formulário D-160, obrigatório para todos os tipos de visto. Com as novas taxas, que vieram a partir do megapacote orçamentário One Big Beautiful Bill, lançado por Donald Trump em julho, ela deve chegar a US$ 459, alta de 148%. Ainda, o aumento mais expressivo será da nova Taxa de Integridade do Visto ou Visa Integrity Fee, que custará US$ 250. 

Ainda sobre os impactos no mercado brasileiro de intercâmbios, a burocracia para obter o visto também é um ponto de atenção. Entrevistas obrigatórias e verificações adicionais por parte dos órgãos americanos devem atrasar processos e demandar mais preparo documental, ou seja, os estudantes podem adiar planos ou optar por outros países. Vale reforçar que, de acordo com a pesquisa Selo Belta 2025, os Estados Unidos foram a segunda principal escolha de destino entre os brasileiros no último ano, perdendo apenas para o Canadá. Outros países que apareceram no ranking da associação foram Reino Unido, Irlanda e Austrália.

Consequentemente, a redução da demanda, a desistência e a migração para destinos alternativos são outros impactos, que não afetam somente os estudantes, mas a própria economia do País. Isso porque, com o processo mais rigoroso e caro, estudantes brasileiros podem desistir de programas de intercâmbio se perceberem riscos de reprovação ou caso não consigam se adequar às exigências em tempo hábil. Com isso, devem buscar países com processos de visto mais simples ou menos onerosos.

Vale ressaltar, no entanto, que, apesar dessa obrigatoriedade, existem alguns grupos que podem permanecer elegíveis para isenções de entrevistas de visto, como titulares de vistos diplomáticos e oficiais (categorias de visto como A-1, A-2, C-3, G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6 e TECRO E-1), algumas renovações de visto B-1/B-2 ou cartão de travessia de fronteira para cidadãos mexicanos, entre outras categorias.

Por fim, diante dessas novas regras, o mercado brasileiro de intercâmbios se vê diante de um cenário desafiador, mas também de adaptação. Isso porque o aumento de custos e a obrigatoriedade de entrevistas tendem a frear parte da demanda imediata, especialmente de famílias mais sensíveis ao preço e de estudantes que buscam agilidade no processo. 

Por outro lado, esse movimento pode impulsionar o mercado de intercâmbio para outros destinos, com países que oferecem processos mais acessíveis e menos burocráticos, como, por exemplo, Malta, África do Sul e Dubai, que vêm se consolidando como excelentes alternativas aos destinos tradicionais. Malta atrai por unir ensino de qualidade, clima agradável e custo de vida mais baixo, sem necessidade de visto para estadias curtas. Já a África do Sul oferece ótimo custo-benefício, visto simples e imersão cultural em um país de língua inglesa, por exemplo.

Essas alternativas reforçam a ideia de que o intercâmbio vai muito além dos destinos mais conhecidos, ampliando horizontes e democratizando o acesso à educação internacional, o que ajuda a reposicionar o Brasil no mapa global da educação. Aguardemos os próximos passos.

Assine o Correio do Estado

ARTIGOS

Por uma vida (e um trabalho) com mais propósito

Quando alguém anuncia que assumiu um novo cargo, a enxurrada de curtidas e comentários é imediata. Mas basta alguém dizer que decidiu iniciar um período sabático ou simplesmente pausar para repensar a carreira que o silêncio toma conta

21/11/2025 07h45

Compartilhar

Continue Lendo...

O LinkedIn, apesar das inúmeras críticas, ainda é a rede que concentra as principais informações sobre a vida profissional das pessoas. Não estar ali é quase como ficar à margem do mercado de trabalho.

Pela plataforma, acompanhamos movimentações dos profissionais entre empresas e, quando alguém anuncia que assumiu um novo cargo, a enxurrada de curtidas e comentários é imediata.

Mas basta alguém dizer que decidiu iniciar um período sabático ou simplesmente pausar para repensar a carreira que o silêncio toma conta. Por quê?

Fomos educados a acreditar que tempo é dinheiro, que pausa é atraso e que produtividade só existe quando gera salário no fim do mês. Trabalhamos mais para ganhar mais (e o dinheiro que ganhamos serve para consumir mais).

O consumo, por alguns segundos, até libera dopamina. Passado o efeito, voltamos ao trabalho para merecer a próxima dose. Como falta tempo para viver outras coisas, repetimos o ciclo.

Sob essa lógica, é compreensível que o “parar de trabalhar” pareça ameaçador. Mas existe outro caminho. Questionar o ritmo, sair da rodinha do hamster e redesenhar a relação com trabalho, tempo e dinheiro são importantes para ressignificar nossas fontes de prazer e de responsabilidade.

Trabalhar com algo que se ama é, sim, fonte legítima de realização. Mas ninguém é feliz 100% do tempo em qualquer que seja o emprego. Não por acaso, o Brasil vive uma crise de saúde mental.

Reduzir o tempo dedicado ao trabalho para abrir espaço para experiências significativas, criativas e formadoras deveria ser visto como decisão estratégica, não como desvio, perda de tempo ou de oportunidades no mercado de trabalho.

A geração Z parece ter entendido isso antes de todos. Ela questiona o modelo tradicional, exige flexibilidade, busca equilíbrio entre vida pessoal e profissional, procura propósito e rejeita jornadas excessivas, o que incomoda profundamente as gerações anteriores.

Parar um pouco, seja em um ano sabático, férias estendidas ou até mesmo uma aposentadoria antecipada, não é fuga. É estratégia. É escolher viver com intenção, em vez de apenas reagir aos boletos e às expectativas alheias.

Talvez o verdadeiro ato de coragem hoje seja esse: interromper a marcha automática antes de continuar acelerando e responder com consciência quando alguém nos provoca a repensar nosso modelo de vida e de trabalho.

ARTIGOS

Os engenheiros-agrônomos e a COP30

Esses participantes desenvolvem agendas complementares, representando instituições, empresas, organizações da sociedade civil e outros agentes envolvidos com as mudanças climáticas

21/11/2025 07h30

Compartilhar

Continue Lendo...

A COP é a Conferência das Partes, evento promovido anualmente pela Organização das Nações Unidas (ONU) para avaliar o progresso no enfrentamento das mudanças climáticas e definir novas medidas para atingir seus objetivos.

Além dos representantes dos governos dos países-membros da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), as COPs reúnem milhares de especialistas que acompanham as discussões como observadores e emissores de sugestões.

Esses participantes desenvolvem agendas complementares, representando instituições, empresas, organizações da sociedade civil e outros agentes envolvidos com as mudanças climáticas.

A COP30, presidida pelo embaixador André Corrêa do Lago, está em pleno andamento em Belém (PA), de 10 a 21 de novembro de 2025.

Estima-se que 50 mil a 70 mil pessoas participem do evento, procedentes de 160 a 170 países. A primeira COP foi realizada em 1995, em Berlim, Alemanha, após sua criação durante a ECO92 (Rio92), a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.

Como nas edições anteriores, a COP30 é desenvolvida na Zona Azul (“Blue Zone”), área oficial e restrita onde ocorrem as negociações entre os representantes dos países participantes (espaço diplomático), e na Zona Verde (“Green Zone”), área aberta à sociedade civil, empresas, ONGs, academia e público em geral.

Pela primeira vez, foi disponibilizada uma Zona Agro (“Agri Zone”), um espaço oficial dedicado ao setor agropecuário. O objetivo é mostrar um agro baseado em ciência, inovação e sustentabilidade, que pode ser parte da solução para os desafios climáticos.

Na Zona Agro, há intensa programação diária, com discussões sobre as relações do agro com as mudanças climáticas.

Importante destacar que a COP30 não é um evento do agro, mas do clima. Entretanto, existe muita desinformação. O agro não é problema, é parte da solução. É claro que existem desafios que devem ser equacionados e resolvidos.

Para isso, existem engenheiros-agrônomos e outros profissionais do agro que têm contribuído para o avanço das soluções.

Entre as diversas contribuições encaminhadas à COP30, vale salientar duas diretamente relacionadas aos engenheiros-agrônomos:

  • (1) “Contribuição da Academia Brasileira de Ciência Agronômica (ABCA) à 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro da ONU sobre Mudança do Clima (COP30)”, preparada em agosto de 2025, com Apresentação, Sumário Executivo, Visão Institucional da ABCA, Amazônia como Território Síntese, A Bioeconomia das Conexões: Superando Reducionismos e Chamado à Ação. Trata-se de um posicionamento robusto, com 28 páginas, aprovado pela assembleia geral da ABCA;
     
  • (2) “Contribuição da Engenharia Agronômica para Mitigação, Adaptação e Sustentabilidade”, preparada pela Confederação das Federações de Engenheiros-Agrônomos do Brasil (Confaeab), com Introdução, Emissão de GEE e Prevenção de Desastres sob Eventos Extremos, Os Engenheiros-Agrônomos do Brasil e a Agenda Climática da COP30, Propostas dos Engenheiros-Agrônomos para a COP30 e Conclusão. É uma contribuição objetiva, com 7 páginas.

Outros documentos apresentados, que envolveram Engenheiros Agrônomos e merecem destaque:

  • (3) o engenheiro-agrônomo Roberto Rodrigues, enviado especial do setor agropecuário à COP30, coordenou a elaboração do posicionamento “Agricultura Tropical Sustentável: Cultivando Soluções para Alimentos, Energia e Clima”. O documento, com 156 páginas, assinado pelo Fórum Brasileiro da Agricultura Tropical, foi produzido com a participação de 41 entidades do setor. Tem como principais objetivos reposicionar a agricultura brasileira, apresentar compromissos e resultados alcançados e defender o modelo brasileiro;
     
  • (4) “Contribuições da Embrapa para o Mutirão Global contra a Mudança do Clima”, com 28 páginas, que contou com a participação de mais de 1.300 profissionais. Aborda propostas para produção de baixo carbono e adaptação às mudanças do clima que impactam a produção de alimentos, com ênfase no papel estratégico da ciência.

Recentemente, o papa Leão XIV recebeu uma delegação de engenheiros-agrônomos e engenheiros florestais da Itália no Vaticano, em audiência privada. O papa destacou a missão desses profissionais “como uma forma concreta de caridade para com a nossa mãe Terra e para as gerações que virão”.

De acordo com as lideranças italianas, “cuidar da terra significa cuidar do homem”. São os engenheiros-agrônomos cumprindo sua missão.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6883, sexta-feira (21/11)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6883, sexta-feira (21/11)

2

Resultado da Loteria Federal 06019-4 de ontem, quarta-feira (19/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 06019-4 de ontem, quarta-feira (19/11): veja o rateio

3

Motorista reage a assalto na Zahran e mata ladrão atropelado
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Motorista reage a assalto na Zahran e mata ladrão atropelado

4

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2851, quarta-feira (19/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2851, quarta-feira (19/11): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3543, sexta-feira (21/11)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3543, sexta-feira (21/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 14/11/2025

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?