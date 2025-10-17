Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Novo marco e a transformação dos limites das provas digitais

Em razão do princípio do reconhecimento mútuo, as partes interessadas não conseguem questionar, nos tribunais nacionais, a legalidade da medida investigativa francesa que deu origem a essas provas

Eduardo Mauricio - Advogado

Eduardo Mauricio - Advogado

17/10/2025 - 07h45
Em 16 de setembro de 2025, o Tribunal de Cassação francês (Cour de Cassation) emitiu uma decisão histórica sobre o direito a um recurso efetivo para todas as pessoas afetadas pelos processos relacionados à plataforma criptografada Sky ECC – um marco que pode transformar o tratamento jurídico das provas digitais em toda a Europa.

Em diversos Estados-membros da União Europeia, as investigações criminais se baseiam, de forma exclusiva ou predominante, nos dados coletados na França e posteriormente compartilhados com outros países.

Ocorre que, em razão do princípio do reconhecimento mútuo, as partes interessadas não conseguem questionar, nos tribunais nacionais, a legalidade da medida investigativa francesa que deu origem a essas provas.

Para romper esse impasse, advogados têm recorrido ao sistema judicial francês com o objetivo de revisar a legalidade das investigações conduzidas no âmbito do Sky ECC – operação que, segundo os defensores, violaria normas fundamentais do Direito francês e europeu.

Em junho de 2024, o Tribunal de Apelação de Paris considerou um desses recursos inadmissível. O caso, contudo, chegou à mais alta instância francesa, e por decisão de 16 de setembro de 2025 (nº 24-84.262), a Cour de Cassation submeteu ao Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) questões prejudiciais sobre a compatibilidade do Direito francês com as garantias da União Europeia – especialmente no tocante ao direito a um recurso efetivo.

A Corte francesa destacou que a interpretação do TJUE poderá ter “consequências significativas” não apenas para ações semelhantes na França, mas também para inúmeros processos em curso em outros Estados-membros que utilizam provas obtidas via decisões europeias de investigação (DEI) derivadas da mesma operação Sky ECC.

Se o TJUE reconhecer a admissibilidade do recurso, o desfecho tende a ser inequívoco: a forma como os dados Sky ECC foram obtidos viola o Direito da União Europeia – e, por consequência, o próprio Direito francês.

Esse entendimento reforça outra decisão relevante da Cour de Cassation, de junho de 2025, segundo a qual investigações digitais com efeitos transfronteiriços exigem a notificação prévia dos Estados envolvidos, requisito que não foi observado na operação Sky ECC.

O caso representa um avanço inédito para o Estado de Direito na era digital. Mais do que garantir a legalidade dos meios de prova, a decisão francesa abre caminho para que outros países – como Brasil, Portugal, Espanha e Paraguai – possam revisar procedimentos semelhantes e fortalecer a proteção jurisdicional em investigações que envolvem dados criptografados e cooperação internacional.

Cláudio Humberto

"Mais dívida para o povo pagar"

Deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM), sobre empréstimo de R$ 20 bilhões aos Correios

16/10/2025 07h45

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Correios falidos pagam diária milionária no exterior

Sem saber como fechar as contas e pretendendo um “cheque especial” de R$ 20 bilhões para não falir de vez, os Correios torraram mais de R$ 1,3 milhão só com diárias de servidores no exterior durante a gestão de Lula (PT), quando a estatal voltou a registrar deficit. A coluna teve acesso a comprovantes de gastos com diárias da ordem de R$ 1.383.220,64. Em fevereiro deste ano, um diretor dos Correios se mandou para a Flórida, da Disney, e os brasileiros pagaram a passagem do folgado: R$ 23 mil.

Bolso aberto

Nos quatro primeiros meses deste ano, a estatal torrou
R$ 92,3 mil com o bem-bom. No ano passado, passou de meio milhão: R$ 502,8 mil.

Gastam mesmo

No primeiro ano do Lula 3, servidores parecem ter viajado sem o menor pudor. A fatura empurrada no pagador de impostos foi de R$ 788 mil.

Amnésia

A despesa certamente é maior, já que dados como “passagens aéreas” estão desatualizados desde fevereiro e não foram considerados.

Deu no que deu

Os Correios davam lucro até Lula assumir e anular a lei que protegia estatais de tipos como seu churrasqueiro, que ele nomeou presidente.

CPMI define se encara “medalhões” no escândalo

A CPMI que investiga a roubalheira aos aposentados do INSS hoje vota 101 requerimentos fundamentais para aprofundar as investigações. Entre as propostas a serem votadas está a convocação de Frei Chico, irmão de Lula e vice-presidente do Sindnapi, um dos mais beneficiados pelos descontos nas aposentadorias. Esse sindicato já teve R$ 391 milhões bloqueados por ordem do ministro do STF André Mendonça. E a CPMI pediu a prisão de Miguel Cavalo, seu presidente. 

Ex-chefe

Outro nome de peso que figura entre os requerimentos é o de Carlos Lupi, ex-ministro da Previdência Social de Lula.

Exposto ao sol

A CPMI vota se vai quebrar os sigilos bancários, fiscais e de comunicações de Lupi, incluindo e-mail institucional e celular pessoal.

Vai crescer

Serão analisados também pedidos de quebras de sigilo bancário e fiscal de 13 empresas enroladas na roubalheira.

Maduro marrom

Notícias de que o governo de Trump autorizou operações secretas (e letais) da CIA contra a ditadura na Venezuela, além do sobrevoo de mais de quatro horas de dois bombardeiros da Força Aérea dos EUA no Mar do Caribe, fizeram “Maduro” e “medo” entrarem para os assuntos do momento no X.

Confusão garantida

A previsão é de que hoje a CPMI do INSS será invadida pela tropa de choque de Lula, que não quer a convocação de seu irmão Frei Chico, cujo sindicato virou caso de polícia. Vai ter confusão. 

Devassa de Lupi 

A CPMI que investiga o roubo aos aposentados do INSS decide hoje se vai quebrar os sigilos do ex-ministro da Previdência Carlos Lupi, incluindo bancário e fiscal, e-mail institucional, celular pessoal, etc.

Pelegada insaciável

Ação no STF pede o fim dos descontos no INSS que enriqueceram sindicatos picaretas. A AGU de Lula pretende manter. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, desabafou: “A lista de absurdos não para”.

Motta nem reagiu

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que estava de papagaio de pirata ao lado de Lula no Rio de Janeiro, teve que engolir seco, além da vaia de petistas, Lula acusando o “baixo nível” do Congresso. 

Só depois

A oficialização do substituto de Luís Roberto Barroso não deve sair até sábado. É a data em que o ministro realmente deixa o STF. A antecipação é considerada grosseira até para Lula.

Meses de atraso

A Comissão Mista de Orçamento adiou outra vez a análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias, apesar de a Constituição obrigar votação até 17 de julho. Será no dia 21. O governo entregou no prazo, em 15 de abril.

Passaram a perna

A Sociedade Beneficente São Camilo, mantenedora do Hospital São Camilo e São Luís, em Macapá (AP), rescindiu contrato com a Secretaria de Saúde estadual. Diz que tomou calote que passa dos R$ 98,7 milhões.

Pensando bem...

... o pior da química é a dependência.

PODER SEM PUDOR

Corrupção virou piada

Ao inquirir o empresário Antônio Velasco na CPI dos Correios, que investigava o escândalo do mensalão do primeiro governo de Lula, o deputado José Eduardo Cardozo (PT-SP) descontraiu o ambiente ao lembrar a célebre frase do mítico jornalista Aparício Torelli, o Barão de Itararé: “Negociata é aquele bom negócio para o qual não fomos convidados...”

Financiamento climático: o desafio de fazer o dinheiro chegar a quem mais precisa

Maíra Lira Oliveira - Diretora jurídica da Corning na América Latina e Caribe

16/10/2025 07h30

Arquivo

Apesar do aumento no volume global de recursos destinados ao combate às mudanças climáticas, o financiamento ainda está longe de alcançar quem mais precisa. Em 2023, os fluxos globais ultrapassaram US$ 1,9 trilhão, segundo a Climate Policy Initiative. No entanto, apenas 11% desses recursos chegam efetivamente a países de baixa renda – os mais vulneráveis aos impactos do aquecimento global. A disparidade revela uma fragilidade estrutural: o sistema internacional de financiamento ainda favorece grandes mercados e deixa em segundo plano as nações com menos capacidade de captação.

Outro ponto crítico é o desequilíbrio entre os recursos destinados à mitigação – ações para reduzir emissões – e à adaptação – medidas para lidar com os efeitos já inevitáveis da crise climática. Em 2022, apenas 25% do financiamento foi direcionado à adaptação, embora especialistas recomendem uma divisão mais equilibrada. Países em desenvolvimento, frequentemente afetados por eventos extremos como secas e enchentes, ficam desassistidos no momento em que mais precisam.

Na África, embora o financiamento tenha crescido 48%, atingindo US$ 43,7 bilhões em 2021/2022, o valor ainda cobre apenas 20% das necessidades estimadas. E mais da metade desses recursos chega via empréstimos, agravando o endividamento de países frágeis.

Já o setor agrícola, essencial tanto para a segurança alimentar quanto para a transição climática, é outro exemplo de subfinanciamento. Estima-se que seriam necessários ao menos US$ 1,1 trilhão por ano para torná-lo sustentável, mas ele recebe menos de 5% dos recursos climáticos. No Brasil, iniciativas como o fundo Catalytic Capital for the Agriculture Transition (CCAT) buscam preencher parte dessa lacuna com parcerias público-privadas.

Portanto, para que o financiamento climático seja eficaz, é preciso reformar seus mecanismos. É fundamental ampliar o uso de capital catalítico, como garantias e crédito concessional, que reduzem riscos para investimentos em regiões mais vulneráveis. Transparência também é crucial: um relatório da Oxfam aponta que US$ 41 bilhões repassados pelo Banco Mundial entre 2017 e 2023 não tiveram destinação rastreável, o que compromete a eficácia das ações.

A mobilização do setor privado é relevante – em 2023, respondeu por mais de US$ 1 trilhão em investimentos climáticos –, mas deve estar alinhada a critérios sociais claros. Modelos de blended finance, que combinam fundos públicos, privados e filantrópicos, mostram potencial de impacto, mas exigem governança eficiente e foco na justiça climática.

Vale concluir que o desafio não é apenas ampliar os recursos, mas garantir que eles cheguem a quem mais precisa. Em um cenário de emergência ambiental, distribuir o financiamento de forma justa é tão urgente quanto reduzir emissões. Trata-se não apenas de uma questão econômica, mas de equidade global.

