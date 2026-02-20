Polilaminina e o orgulho da ciência

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Há descobertas científicas que ampliam fronteiras. Outras, raras, reescrevem a própria noção de limite humano. A identificação da proteína polilaminina, no Brasil, pode estar nesse segundo grupo.

Trata-se de um experimento iniciado em laboratórios nacionais com potencial real de transformar a história de pessoas que, até hoje, convivem com diagnósticos irreversíveis.

A possibilidade de regeneração em casos de lesão medular – inclusive com perspectiva de reversão da tetraplegia – parecia, até pouco tempo, território exclusivo da ficção científica. Agora, começa a ganhar contornos concretos.

E um dos primeiros casos acompanhados está em Mato Grosso do Sul, como o leitor verá em detalhes nesta edição.

A pesquisa é conduzida na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob liderança da pesquisadora Tatiana Coelho de Sampaio, em parceria com o laboratório Cristália.

A polilaminina atua como uma espécie de “cola biológica”, estimulando a reconexão de neurônios e favorecendo a regeneração de tecidos lesionados na medula espinhal.

O que está em curso é o desenvolvimento de uma molécula promissora, fruto de anos de investigação, testes e validações, que agora começa a apresentar resultados capazes de despertar esperança em pacientes e familiares ao redor do mundo.

É fundamental manter a cautela. A ciência não avança por entusiasmo, mas por método, rigor e comprovação. Ainda há etapas clínicas a cumprir, protocolos a ampliar, dados a consolidar. Nenhuma descoberta séria se sustenta sem o escrutínio da comunidade científica internacional.

O próprio avanço alcançado revela o tamanho do desafio que temos pela frente. No entanto, o que já foi conquistado demonstra algo igualmente relevante: temos talento, capacidade técnica, infraestrutura acadêmica e pesquisadores preparados para produzir conhecimento de ponta.

Em meio a tantas crises e narrativas de desalento, exemplos como esse lembram que o Brasil também é sinônimo de excelência. Nossa ciência, apesar de restrições orçamentárias históricas e obstáculos estruturais, continua gerando soluções inovadoras e competitivas em escala global.

É legítimo criticar falhas, cobrar políticas públicas consistentes e exigir planejamento de longo prazo. Mas é igualmente necessário reconhecer conquistas, valorizar nossos centros de pesquisa e fortalecer a confiança naquilo que somos capazes de realizar.

Celebrar descobertas como a da polilaminina não é ufanismo vazio. É reconhecer o valor do trabalho sério, da pesquisa persistente e da inteligência brasileira aplicada ao bem comum.

Que essa trajetória inspire novos investimentos, estimule jovens talentos e reforce a importância estratégica da ciência para o desenvolvimento nacional.

E que possamos, cada vez mais, desenvolver aqui – em nossos laboratórios e universidades – as curas, as tecnologias e as soluções que façam o Brasil avançar como sociedade e contribuir, de maneira decisiva, para melhorar a vida da humanidade.