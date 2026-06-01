Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

SOLIDARIEDADE

Asilo promove bazar com centenas de itens a partir de R$ 5

Roupas, calçados e acessórios estarão à venda no local

Naiara Camargo

Naiara Camargo

01/06/2026 - 11h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Asilo São João Bosco promove o bazar “Saldão do Bem”, em 10 de junho de 2026, das 8h às 17h, na avenida José Nogueira Vieira, número 1900, bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Roupas, calçados e acessórios estarão à venda no local com preços a partir de R$ 5,00. O valor da arrecadação será destinado integralmente a despesas da instituição, como água, luz, alimentação, medicamentos, fraldas, produtos de higiene e outros cuidados com os idosos.

Portanto, dá para adquirir itens lindos e ainda ser solidário ao mesmo tempo.

O evento também pretende incentivar a população a conhecer de perto o trabalho desenvolvido pelo asilo, que atua no acolhimento de idosos em situação de vulnerabilidade social, há décadas, em Campo Grande.

ASILO SÃO JOÃO BOSCO

Asilo São João Bosco foi fundad em 23 de outubro de 1923 em Campo Grande (MS).

É uma instituição filantrópica de longa permanência para idosos em situação de vulnerabilidade social.

Oferece acolhimento integral, assistência médica, psicológica, fisioterapia, nutrição e atividades sociais para cerca de 90 idosos.

O asilo recebe eventualmente repasse financeiros da Prefeitura de Campo Grande e Governo de Mato Grosso do Sul.

FLAGRANTE

Caminhoneiro é preso com 4,7 toneladas de drogas em Três Lagoas

A PRF encontrou a substância ilícita escondida em uma carga de sementes de girassol

01/06/2026 11h40

Compartilhar
Droga apreendida durante as fiscalizações na BR-158

Droga apreendida durante as fiscalizações na BR-158 Divulgação: PRF

Continue Lendo...

Neste domingo (31), um homem foi preso em flagrante por transportar 4.755 quilos de maconha, neste domingo (31), na BR-158, em Três Lagoas. A Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalizações na rodovia, quando abordaram o caminhão acoplado a dois semirreboques. 

A equipe verificou que a carga transportada, de sementes de girassol, ultrapassava a lateral do veículo, o que pode gerar riscos ao trânsito nas estradas. 

Após vistoriar a carga, os policiais rodoviários encontraram vários fardos de maconha escondidos sob os sacos de girassol.

Ao ser questionado, o condutor do veículo confessou ter pego a droga em Maracaju e que o destino final seria o estado de São Paulo. Ele foi encaminhado à Polícia Civil em Três Lagoas (MS).

Mundo Novo

Em Mundo Novo, a  PRF também apreendeu 328 quilos de droga, neste sábado (30). Um casal foi preso em flagrante por transportar a droga, com o agravante de ter duas crianças no veículo, uma de 4 e outra 9 anos. 

O flagrante ocorreu após os policiais darem ordem de parada e o motorista seguir alguns metros até parar e descer do veículo, confessando que transportava drogas. Foram encontrados os 325 quilos de maconha em tabletes e 3 quilos de skunk. 

O casal confessou ter recebido a droga em Aral Moreira e que viajaram até Florianópolis (SC). Eles foram presos e encaminhados à Polícia Civil em Mundo Novo. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar as crianças. 

 

CLASSIFICAÇÃO MUNDIAL

Na contramão do País, UFMS melhora 20 posições em ranking global de universidades

Com queda de desempenho e perda de posição de 45 das 52 instituições brasileiras, UFMS saiu da trigésima terceira para a 32ª colocação no ranking nacional

01/06/2026 11h11

Compartilhar
Até 2025 a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) apareceu em 1.367° lugar no ranking mundial

Até 2025 a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) apareceu em 1.367° lugar no ranking mundial Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

Conforme divulgado nesta segunda-feira (1° de junho) pelo chamado Centro de Classificação de Universidades Mundiais (do inglês Center for World University Rankings, sigla CWUR), a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) aparece indo na contramão do País e sendo uma das cinco únicas que avançaram no comparativo anual, melhorando 20 posições no ranking global. 

Organização que oferece serviços de consultoria a governos e universidades para aprimorar os resultados educacionais e de pesquisa, o CWUR publica desde 2012 esse que é o único ranking acadêmico de universidades globais. 

Em resumo, o ranking avalia a qualidade do ensino, a empregabilidade, a qualidade do corpo docente e a pesquisa "sem depender de pesquisas ou dados fornecidos pelas universidades", explica o Centro. 

Historicamente, esse que hoje é o maior ranking acadêmico de universidades globais começou medindo as 100 melhores instituições do mundo. Com origem na Arábia Saudita, na província de Meca, logo em 2014 a lista ampliou-se para as mil melhores e em 2019 já “ranqueava” o Top2000, entre aproximadamente 21 mil nomes analisados. 

Nesse sentido, até 2025 a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) apareceu em 1.367° lugar no ranking mundial, subindo exatas 20 posições na listagem divulgada de 2026 divulgada hoje (1°)

Além disso, a melhora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul também se dá internamente pois, além da queda de desempenho e perda de posição de 45 das 52 universidades brasileiras, a UFMS saiu da trigésima terceira para a 32ª colocação no ranking nacional. 

Desempenho nacional

Semelhante à Mato Grosso do Sul, apenas outras quatro universidades brasileiras avançaram no ranking global, com estabilidade de outras duas, enquanto as demais perderam posições entre as 21.291 instituições avaliadas ao redor do globo. 

Para selecionar as duas mil melhores instituições do mundo, o CWUR emprega uma metodologia que analisa 81 milhões de pontos de dados e indicadores objetivos com base em dados, que estão distribuídos em quatro áreas. 

Medindo pontos como o desempenho dos estudantes e atividade científica, itens como empregabilidade e educação (25% cada), medem o sucesso acadêmico e profissional, respectivamente, de cada um dos ex-alunos em relação ao tamanho da universidade. 

Enquanto qualificação dos professores, o chamado corpo docente, concentra 10% do total, sendo calculado de acordo com o total de professores que receberam reconhecimentos acadêmicos, pesquisa, por sua vez, aparece como o pilar mais decisivo e concentra 40% da pontuação final,

Pesquisa, cabe esclarecer, é subdividida em quatro métricas de dez pontos percentuais cada: 

  • Volume total de artigos produzidos; 
  • Número de publicações em periódicos de primeira linha
  • Nível de influência das respectivas revistas
  • Quantidade total de citações expressivas alcançadas pelos estudos da instituição 

Justamente o recuo das instituições do Brasil se dá em função do rendimento em pesquisa, fator afetado pela concorrência acirrada de universidades estrangeiras melhores financiadas. 

Ranking global

Líder do País, a própria Universidade de São Paulo (USP) piorou sua marca e caiu uma posição, figurando atualmente em 119° lugar no ranking global graças às baixas em: educação, pesquisa e corpo docente.

Também piorou a renomada Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com 15 posições a menos no ranking, enquanto a Estadual de Campinas (Unicamp) caiu 10 colocações, ambas figurando respectivamente em 346ª e 379ª no comparativo global. 

Mesmo com a queda de boa parte das instituições nacionais, o Brasil segue líder da região e figurando nas 10 primeiras posições da América Latina e Caribe. 

Porém, no topo global, oito das dez primeiras posições são de universidades estadunidenses, com Harvard sendo a top1 pelo 15° ano consecutivo, seguida pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (sigla em inglês MIT) e Stanford. 

O top 5 é completado por duas universidades britânicas, Cambridge e Oxford, no quarto e quinto lugares respectivamente, antes das demais dos Estados Unidos voltarem a completar o topo das dez melhores do mundo. 
 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3013, sábado (30/05): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3013, sábado (30/05): veja o rateio

2

Conselheiro tutelar é investigado por corrupção passiva em MS
DENÚNCIA

/ 22 horas

Conselheiro tutelar é investigado por corrupção passiva em MS

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 7039, sábado (30/05): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7039, sábado (30/05): veja o rateio

4

Motociclista morre após perder controle da moto e bater em poste
Acidente

/ 22 horas

Motociclista morre após perder controle da moto e bater em poste

5

Paranaense passa mal e morre durante campeonato de tiro em Campo Grande
INFARTO FULMINANTE

/ 1 dia

Paranaense passa mal e morre durante campeonato de tiro em Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
A IA que Julga e o Advogado que a Engana
Leandro Provenzano

/ 4 dias

A IA que Julga e o Advogado que a Engana

Motoristas e cobradores podem se aposentar mais cedo?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 22/05/2026

Motoristas e cobradores podem se aposentar mais cedo?

Comprei um Imóvel com Defeito E Agora?
Leandro Provenzano

/ 21/05/2026

Comprei um Imóvel com Defeito E Agora?