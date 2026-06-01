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Juiz manda cartório dar dupla maternidade a criança concebida por inseminação caseira

Cartório havia se recusado a registrar a dupla maternidade pelo fato de as mulheres não terem laudo de inseminação feita em clínica especializada

DA REDAÇÃO

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01/06/2026 - 10h55
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Um juiz de Mato Grosso do Sul reconheceu a dupla maternidade de uma criança concebida por inseminação artificial caseira e determinou a retificação do registro civil para inclusão do nome da mãe não gestante. A decisão é do juiz Marcelo Andrade Campos Silva, de Campo Grande.

As autoras da ação relataram que vivem em união homoafetiva desde setembro de 2020 e oficializaram o casamento civil em junho de 2025, com o objetivo comum de constituir família. Diante da impossibilidade financeira de custear um procedimento em clínica especializada, optaram pela inseminação artificial caseira, que resultou no nascimento de uma menina em outubro de 2025.

Após o nascimento da criança, o casal procurou o cartório para registrar a filha em nome das duas mães, mas o pedido foi negado pela ausência de declaração emitida por clínica de fertilização assistida. Na ação judicial, as autoras sustentaram que a exigência documental não poderia impedir o reconhecimento da filiação e dos direitos da criança.

Ao analisar o caso, o magistrado destacou que a Constituição Federal assegura o livre planejamento familiar como direito fundamental e que o entendimento do Supremo Tribunal Federal equipara as uniões homoafetivas às heteroafetivas para todos os efeitos jurídicos, inclusive no campo da filiação.

A sentença também ressaltou recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconheceu a possibilidade de registro de dupla maternidade em casos de inseminação artificial caseira, sem a necessidade de documentação emitida por clínica especializada.

Segundo o juiz, embora a exigência prevista pelo Provimento nº 149/2023 do Conselho Nacional de Justiça tenha sido criada para casos realizados em ambiente clínico, ela não pode servir como obstáculo ao reconhecimento de direitos fundamentais da criança e da família em situações de autoinseminação.

Na decisão, o magistrado concluiu que estavam presentes todos os requisitos legais para o reconhecimento da filiação, incluindo a convivência pública e duradoura do casal, o consentimento da mãe não gestante e o projeto parental compartilhado.

Com isso, a Justiça determinou a inclusão do nome da mãe não gestante no registro de nascimento da criança, bem como de seus ascendentes, além da alteração do nome da menina. 

MÉTODO

Embora não seja recomendada por especialistas, a inseminação artificial caseira consiste na introdução do sêmen diretamente no canal vaginal, geralmente feita em casa com o uso de materiais simples e acessíveis, como seringas (sem agulha), potes coletores e utensílios esterilizados.

O processo envolve a coleta do sêmen de um doador — que pode ser conhecido ou anônimo — e, em seguida, sua inserção na vagina com o auxílio de uma seringa. Após a aplicação, é comum que a mulher permaneça deitada com o quadril elevado por alguns minutos, a fim de favorecer a fertilização. Caso a tentativa não resulte em gravidez, o procedimento pode ser repetido durante o período fértil para aumentar as chances de sucesso.

(Com informações do TJMS)
 

FLAGRANTE

Caminhoneiro é preso com 4,7 toneladas de drogas em Três Lagoas

A PRF encontrou a substância ilícita escondida em uma carga de sementes de girassol

01/06/2026 11h40

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Droga apreendida durante as fiscalizações na BR-158

Droga apreendida durante as fiscalizações na BR-158 Divulgação: PRF

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Neste domingo (31), um homem foi preso em flagrante por transportar 4.755 quilos de maconha, neste domingo (31), na BR-158, em Três Lagoas. A Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalizações na rodovia, quando abordaram o caminhão acoplado a dois semirreboques. 

A equipe verificou que a carga transportada, de sementes de girassol, ultrapassava a lateral do veículo, o que pode gerar riscos ao trânsito nas estradas. 

Após vistoriar a carga, os policiais rodoviários encontraram vários fardos de maconha escondidos sob os sacos de girassol.

Ao ser questionado, o condutor do veículo confessou ter pego a droga em Maracaju e que o destino final seria o estado de São Paulo. Ele foi encaminhado à Polícia Civil em Três Lagoas (MS).

Mundo Novo

Em Mundo Novo, a  PRF também apreendeu 328 quilos de droga, neste sábado (30). Um casal foi preso em flagrante por transportar a droga, com o agravante de ter duas crianças no veículo, uma de 4 e outra 9 anos. 

O flagrante ocorreu após os policiais darem ordem de parada e o motorista seguir alguns metros até parar e descer do veículo, confessando que transportava drogas. Foram encontrados os 325 quilos de maconha em tabletes e 3 quilos de skunk. 

O casal confessou ter recebido a droga em Aral Moreira e que viajaram até Florianópolis (SC). Eles foram presos e encaminhados à Polícia Civil em Mundo Novo. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar as crianças. 

 

SOLIDARIEDADE

Asilo promove bazar com centenas de itens a partir de R$ 5

Roupas, calçados e acessórios estarão à venda no local

01/06/2026 11h15

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Casacos e demais roupas estarão disponíveis para venda

Casacos e demais roupas estarão disponíveis para venda DIVULGAÇÃO/Asilo

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Asilo São João Bosco promove o bazar “Saldão do Bem”, em 10 de junho de 2026, das 8h às 17h, na avenida José Nogueira Vieira, número 1900, bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Roupas, calçados e acessórios estarão à venda no local com preços a partir de R$ 5,00. O valor da arrecadação será destinado integralmente a despesas da instituição, como água, luz, alimentação, medicamentos, fraldas, produtos de higiene e outros cuidados com os idosos.

Portanto, dá para adquirir itens lindos e ainda ser solidário ao mesmo tempo.

O evento também pretende incentivar a população a conhecer de perto o trabalho desenvolvido pelo asilo, que atua no acolhimento de idosos em situação de vulnerabilidade social, há décadas, em Campo Grande.

ASILO SÃO JOÃO BOSCO

Asilo São João Bosco foi fundad em 23 de outubro de 1923 em Campo Grande (MS).

É uma instituição filantrópica de longa permanência para idosos em situação de vulnerabilidade social.

Oferece acolhimento integral, assistência médica, psicológica, fisioterapia, nutrição e atividades sociais para cerca de 90 idosos.

O asilo recebe eventualmente repasse financeiros da Prefeitura de Campo Grande e Governo de Mato Grosso do Sul.

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