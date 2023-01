Assembleias Sicredi: o rumo da cooperativa nas mãos dos associados

Quem é associado de uma cooperativa sabe que esse modelo financeiro tem diferenciais visíveis.

Além de acesso a todos os serviços habituais que um banco tem, quem é associado participa dos resultados financeiros e das principais decisões da cooperativa.

Prova desse caminho coletivo são as Assembleias anuais.

Elas são a oportunidade do associado exercer o seu papel de dono, ajudando a decidir os rumos da sua cooperativa.

No caso do Sicredi, as Assembleias são realizadas no início do ano.

Com esse momento tão importante se aproximando, é interessante entender o que acontece nessas grandes reuniões.

Além de ficar por dentro dos principais acontecimentos do ano da cooperativa e seus números, são divulgados os resultados financeiros do último ano.

É também possível acompanhar como sua cooperativa tem contribuído para o desenvolvimento econômico e social daquela região.

Após a prestação de contas, todos os associados que estiverem presentes têm o direito de participar das decisões por meio de seu voto, e juntos decidem a melhor forma de realizar a distribuição dos resultados e outros temas apresentados na assembleia.

Quem é associado ao Sicredi pode acessar o site www.sicredi.com.br/assembleias e conferir onde será a Assembleia de sua agência.

Decidir e transformar juntos um futuro mais próspero para todos nunca foi tão fácil.

Quem se interessar em fazer parte de um modelo de gestão financeira democrático e transparente, basta visitar uma agência Sicredi e se tornar um associado.