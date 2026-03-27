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Atlas lançado na COP15 mostra rotas migratórias de aves vulneráveis

Ferramenta mapeia rotas de 89 espécies de aves das Américas

agência brasil

27/03/2026 - 13h30
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Uma ferramenta que mapeia rotas de migração, locais de parada e repouso mais importantes para 89 espécies de aves migratórias das Américas foi lançada, nesta quinta-feira (26), na programação da 15ª Conferência das Nações Unidas sobre Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15), em Campo Grande.

Disponível online, o Atlas de Rotas Migratórias das Américas vai ajudar a identificar locais onde os esforços de governos e cooperação internacional são mais necessários.

“Em termos de políticas públicas, a gente consegue definir, com maior precisão, áreas geográficas que precisam de mais atenção para a conservação, para criação de áreas protegidas, públicas ou privadas”, explica o diretor de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Braulio Dias.

O processo de licenciamento ambiental para empreendimentos como os de geração de energia com linhas de transmissão ou torres eólicas também será beneficiado com as informações disponibilizadas pela ferramenta, afirma Braulio Dias.

“Se a localização dessas linhas de transmissão e das torres eólicas não for muito bem-feita, pode resultar em alta mortalidade de aves e também de morcegos”, reforça.

As áreas de concentração de aves (ACAs) podem ser visualizadas em um mapa interativo que demonstra, por espécie, a trajetória percorrida em cada época do ano. “Também tem o uso para a sociedade em geral. Quem gosta de aves, quer fazer uma atividade de turismo numa região, já pode consultar ali para saber que espécies são mais comuns em um local, onde procurar”, detalha o diretor do MMA.

A base de dados faz uso de milhões de registros gerados por ciência-cidadã na plataforma eBird e deverá ser ampliada, chegando a 622 espécies que percorrem 56 países nas rotas migratórias das Américas, que se estendem do Ártico canadense à Patagônia chilena.

Um exemplo de ave catalogada pelo atlas é o pássaro conhecido como veste-amarela ou pássaro-preto-de-veste-amarela, que em sua jornada passa pelo Sul do Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. A espécie sofre com declínio acentuado da sua população e, por isso, integra a lista de espécies ameaçadas de extinção da Convenção de Espécies Migratórias de Animais Silvestres (CMS).

“Este atlas mostra o que é possível quando se reúne milhões de observações de aves, a partir da contribuição de pessoas de toda a América”, ressalta o diretor do Centro de Estudos de Populações de Aves do Laboratório de Ornitologia da Universidade de Cornell, que participou da equipe de desenvolvimento da ferramenta.

O atlas é resultado de uma iniciativa do secretariado da CMS, em parceria com o Laboratório de Ornitologia da Universidade de Cornell, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos (USFWS).

Durante o lançamento, a secretária executiva da CMS, Amy Fraenkel destacou que o atlas reforça o compromisso compartilhado de fortalecer conectividade ecológica além fronteiras em um momento em que as espécies migratórias precisam de ações coordenadas.

tempo

Primeira onda de calor do ano deve atingir Mato Grosso do Sul no fim de semana

Temperaturas podem chegar a 40°C no Estado; Fenômeno está associado a uma bolha de calor da Argentina e Paraguai que avança sobre o Brasil

27/03/2026 12h00

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Temperaturas podem chegar aos 40°C em MS

Temperaturas podem chegar aos 40°C em MS Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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A primeira onda de calor de 2026 deve atingir Mato Grosso do Sul neste fim de semana, elevando significativamente as temperaturas até a quarta-feira (1º).

De acordo com o Climatempo, o fenômeno está associado a uma bolha de calor posicionada entre o Paraguai e o norte da Argentina, que avança sobre o território brasileiro e favorece a persistência de ar muito quente sobre parte do Centro-Sul do País.

Com a onda de calor, as temperaturas ficam pelo menos cinco graus acima da média para esta época do ano.

Com esse padrão atmosférico, as temperaturas ficam vários dias consecutivos acima da média para esta época do ano, caracterizando o episódio de onda de calor.

As áreas mais impactadas são aquelas mais próximas da fronteira com o Paraguai e o norte da Argentina, onde o ar quente se mantém mais concentrado.

No Mato Grosso do Sul, as áreas mais afetadas ficam no sul e no oeste do Estado, incluindo regiões próximas ao Pantanal.

A previsão indica que essa onda de calor deve persistir pelo menos até a próxima quarta-feira (1º).

Fim de semana

Previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica que o fim de semana deve tempo mais firme, com predomínio de sol e pouca nebulosidade.

Ao longo dos próximos dias, as temperaturas entram em elevação, podendo atingir valores a máxima de 40°C em algumas regiões do Estado.

Associado ao calor intenso, a umidade relativa do ar deve apresentar índices baixos, variando entre 20% e 40%, o que requer atenção, pois abaixo de 30% já é considerado prejudicial à saúde.

Apesar do cenário mais estável, não se descartam pancadas de chuva e tempestades isoladas, características do aquecimento diurno.

Há possibilidade de rajadas de vento pontuais acima de 50 km/h.

Na região da Grande Dourados, as temperaturas devem varias entre 21°C e 38°C. Já no Pantanal, a mínima prevista é de 22°C e a máxima também de 38°C. A maior temperatura deve ser de 40°C, prevista para os municípios das regiões norte, leste e bolsão.

Em Campo Grande, as temperaturas variam entre 21°C e 34°C.

Temperaturas podem chegar aos 40°C em MS

Segurança

Novas unidades da Gameleira devem abrir mais de 1,2 mil vagas para o sistema prisional

As obras fazem parte de um programa que busca trazer melhores condições para os custodiados

27/03/2026 11h31

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Governo do Estado anuncia três novas unidades na Gameleira

Governo do Estado anuncia três novas unidades na Gameleira Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Localizado na saída para Sidrolândia, o Centro Penal Agroindustrial da Gameleira recebeu novas licitações para a construção de três unidades, que irão comportar 408 detentos cada, totalizando 1.224. 

A publicação do Diário Oficial do Estado da última quinta-feira (26), oficializou a homologação das licitações e juntas somam mais de R$ 65 milhões de reais, que serão investidos pelo Governo do Estado. 

As obras buscam melhorias para dentro do sistema prisional, visando diminuir a superlotação das unidades. As novas estruturas foram projetadas para conter 30 celas por unidade e também deve contar com espaços planejados para garantir a segurança. 

Cada unidade foi concedida para uma empresa diferente, a Gameleira I será construída pela empresa JAC Engenharia Soluções Inteligentes Ltda, com investimento de R$ 22.185.230,81. Já a Gameleira II será responsabilidade da empresa Poligonal Engenharia e Construções Ltda, com valor de R$ 21.228.036,72. Por fim, a Gameleira III irá ser executada pela Engetal Engenharia e Construções Ltda, com investimento de R$ 22.187.208,50.

O projeto está sendo coordenado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e é responsável pela elaboração, contratação, execução e fiscalização, para garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos. 

As obras também integram um projeto amplo de expansão do sistema prisional sul-mato-grossense, que ainda visa a ampliação de mais 2,4 mil vagas a serem abertas em todo o estado, por meio de construções de novas unidades ou expansão e reformas nas já existentes. 

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