Show dos atrasados: estudantes chegam segundos depois e perdem 1º dia de Enem

“Show dos atrasados” do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) abriu as cortinas mais uma vez na edição de 2025.

Portões fecharam pontualmente às 12 horas (horário de Mato Grosso do Sul) e algumas pessoas, que chegaram 40 segundos atrasadas, deram de cara com o portão fechado e ficaram de fora.

Neste domingo (9), os "atrasados do Enem" perderam as provas de Redação, Linguagens e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

De praxe, como todos os anos, viram motivo de aplausos, gritarias e piadas na frente dos locais de prova.

Lucas Gabrik, de 15 anos, foi um dos atrasados. Ele é treineiro e seria sua primeira vez fazendo a prova.

"Vim de carona com o meu pai e a gente se atrasou. Ano que vem vou tentar de novo. Quero seguir a área de Tecnologia. Estudo no Lúcia Martins Coelho. Minha preparação foi até que dedicada, mas infelizmente cheguei aqui e perdi”, contou.

Diógenes Rodrigues, 17 anos, também fez parte do “show dos atrasados” e agora aposta da Avaliação Seriada da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

“Vim de uber. Esse é o meu primeiro ano fazendo Enem. Estou fazendo como treineiro, meu foco está mais para o PASSE da UFMS mais para o fim do ano. Mas querendo ou não é uma oportunidade que eu perdi. Fazer o Enem como treineiro ajuda para o próximo ano. Ano que vem já vou para o terceiro ano e já farei a prova para valer. Estou no 2º ano da Escola Estadual Dolor Ferreira de Andrade”. Quero trabalhar na parte da psiquiatria, conheço muitas pessoas que tem problema de cabeça e queria ajudar tratar essas pessoas", disse.

Este ano não teve "acrobacias" para entrar, enquanto o portão fechava, em um local de provas da avenida Ceará, mas, nos últimos segundos, perto de 12h, um estudante conseguiu pegar um documento pelo vão, no momento em que o portão já estava fechando. Veja o vídeo:

ENEM 2025

As provas do ENEM ocorrem em dois domingos, 9 e 16 de novembro de 2025. O resultado será divulgado em janeiro de 2026, mas, ainda não há uma data específica.

A primeira prova é de Redação; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, com duração de 5 horas e meia.

A segunda prova, no outro domingo (16), é de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A duração é de 5 horas.

O exame possui 180 questões de múltipla escolha e uma redação. As matérias cobradas na prova são português, literatura, matemática, química, física, biologia, história, geografia, sociologia, filosofia, artes e inglês ou espanhol.

O valor da taxa de inscrição foi de R$ 85,00 para quem não pediu isenção. O período de inscrição foi de foi de 26 de maio a 13 de junho de 2025.

No Estado, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) aceitam a nota do ENEM como porta de entrada.

Com a nota, é possível cadastrar-se no Sistema de Seleção Unificado (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Financiamento Estudantil (Fies).

NÚMEROS

57.941 pessoas vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), neste domingo (9), em 41 municípios de Mato Grosso do Sul. O número representa 1,2% dos inscritos do Brasil (4,8 milhões).

Mulheres (60,15%) representam a maioria dos inscritos, enquanto homens (39,85%) a minoria.

Ao todo, 70.126 pessoas se inscreveram, mas 57.941 estão de fato confirmadas. Desse número, 32.626 são inscrições gratuitas e 25.315 pagas.

Dos inscritos, 10.288 possuem 16 anos ou menos, 15.240 têm 17 anos, 10.399 possuem 18 anos, 4.518 têm 19 anos, 2.669 possuem 20 anos, 8.905 têm de 21 a 30 anos e 5.763 possuem de 31 a 59 anos.

Dos estudantes que vão realizar as provas em Mato Grosso do Sul, 23.445 são pardos, 26.577 são brancos, 4.359 são pretos, 1.947 são indígenas, 1.004 são amarelos e 559 não tem etnia declarada.

Além disso, 20.907 já concluíram o Ensino Médio, 1.654 não estão cursando ou não concluíram o Ensino Médio, 22.692 estão cursando o último ano do Ensino Médio e 12.688 estão cursando o Ensino Médio, mas não vão concluir em 2025.