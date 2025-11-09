Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

2025

Show dos atrasados: estudantes chegam segundos depois e perdem 1º dia de Enem

Candidatos chegaram 40 segundos atrasados, deram de cara com o portão fechado e ficaram de fora da prova

Naiara Camargo e leo ribeiro

Naiara Camargo e leo ribeiro

09/11/2025 - 12h15
“Show dos atrasados” do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) abriu as cortinas mais uma vez na edição de 2025.

Portões fecharam pontualmente às 12 horas (horário de Mato Grosso do Sul) e algumas pessoas, que chegaram 40 segundos atrasadas, deram de cara com o portão fechado e ficaram de fora. 

Neste domingo (9), os "atrasados do Enem" perderam as provas de Redação, Linguagens e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

De praxe, como todos os anos, viram motivo de aplausos, gritarias e piadas na frente dos locais de prova.

Lucas Gabrik, de 15 anos, foi um dos atrasados. Ele é treineiro e seria sua primeira vez fazendo a prova.

"Vim de carona com o meu pai e a gente se atrasou. Ano que vem vou tentar de novo. Quero seguir a área de Tecnologia. Estudo no Lúcia Martins Coelho. Minha preparação foi até que dedicada, mas infelizmente cheguei aqui e perdi”, contou.

Diógenes Rodrigues, 17 anos, também fez parte do “show dos atrasados” e agora aposta da Avaliação Seriada da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

“Vim de uber. Esse é o meu primeiro ano fazendo Enem. Estou fazendo como treineiro, meu foco está mais para o PASSE da UFMS mais para o fim do ano. Mas querendo ou não é uma oportunidade que eu perdi. Fazer o Enem como treineiro ajuda para o próximo ano. Ano que vem já vou para o terceiro ano e já farei a prova para valer. Estou no 2º ano da Escola Estadual Dolor Ferreira de Andrade”. Quero trabalhar na parte da psiquiatria, conheço muitas pessoas que tem problema de cabeça e queria ajudar tratar essas pessoas", disse.

Este ano não teve "acrobacias" para entrar, enquanto o portão fechava, em um local de provas da avenida Ceará, mas, nos últimos segundos, perto de 12h, um estudante conseguiu pegar um documento pelo vão, no momento em que o portão já estava fechando. Veja o vídeo:

ENEM 2025

As provas do ENEM ocorrem em dois domingos, 9 e 16 de novembro de 2025. O resultado será divulgado em janeiro de 2026, mas, ainda não há uma data específica.

A primeira prova é de Redação; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, com duração de 5 horas e meia.

A segunda prova, no outro domingo (16), é de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A duração é de 5 horas.

O exame possui 180 questões de múltipla escolha e uma redação. As matérias cobradas na prova são português, literatura, matemática, química, física, biologia, história, geografia, sociologia, filosofia, artes e inglês ou espanhol.

O valor da taxa de inscrição foi de R$ 85,00 para quem não pediu isenção. O período de inscrição foi de foi de 26 de maio a 13 de junho de 2025.

No Estado, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) aceitam a nota do ENEM como porta de entrada.

Com a nota, é possível cadastrar-se no Sistema de Seleção Unificado (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Financiamento Estudantil (Fies).

NÚMEROS

57.941 pessoas vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), neste domingo (9), em 41 municípios de Mato Grosso do Sul. O número representa 1,2% dos inscritos do Brasil (4,8 milhões).

Mulheres (60,15%) representam a maioria dos inscritos, enquanto homens (39,85%) a minoria.
Ao todo, 70.126 pessoas se inscreveram, mas 57.941 estão de fato confirmadas. Desse número, 32.626 são inscrições gratuitas e 25.315 pagas. 

Dos inscritos, 10.288 possuem 16 anos ou menos, 15.240 têm 17 anos, 10.399 possuem 18 anos, 4.518 têm 19 anos, 2.669 possuem 20 anos, 8.905 têm de 21 a 30 anos e 5.763 possuem de 31 a 59 anos. 

Dos estudantes que vão realizar as provas em Mato Grosso do Sul, 23.445 são pardos, 26.577 são brancos, 4.359 são pretos, 1.947 são indígenas, 1.004 são amarelos e 559 não tem etnia declarada.

Além disso, 20.907 já concluíram o Ensino Médio, 1.654 não estão cursando ou não concluíram o Ensino Médio, 22.692 estão cursando o último ano do Ensino Médio e 12.688 estão cursando o Ensino Médio, mas não vão concluir em 2025.

1º DIA DE PROVA

Enem: vestibulandos e concurseiros estão confiantes para o primeiro dia de prova

Provas de redação, linguagens e ciências humanas ocorrem neste domingo (5)

09/11/2025 11h00

Vinícius e Vitor, concurseiros que fazem o Enem

Vinícius e Vitor, concurseiros que fazem o Enem "por fazer" Gerson Oliveira

Ao todo, 57.941 estudantes fazem a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (9), em 41 municípios de Mato Grosso do Sul.

A primeira prova é de Redação; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. O exame tem 90 questões, com duração de 5 horas e meia. Em Campo Grande, 24.385 candidatos farão as provas na tarde deste domingo (5).

O movimento na avenida Ceará, em frente a uma universidade particular, foi extremamente intenso às 11h10min deste domingo (9), com um “mar” de alunos entrando pelos portões, que abriram pontualmente às 11 horas (horário de MS).

Além disso, uma fila gigantesca de carros se formou para deixar os estudantes na porta do local de provas. Veja o vídeo:

Mariana Costa, de 17 anos, está no terceiro ano do Ensino Médio e sonha cursar Educação Física.

"Deixei para estudar nos últimos minutos. Eu recebi bastante apoio da minha família, não cobranças. Minha facilidade é em linguagens. Eu estou apostando nos temas de redação sobre Evasão Escolar ou Neurodivergente. Trouxe doces para comer durante a prova, peguei os doces que eu gosto", contou.

Ana Clara Ferreira, de 17 anos, deseja cursar Psicologia e trouxe muitos doces para ficar mais "ligada" durante a prova.

"Trouxe doce, porque o doce me mantém ligada, peguei algo para ficar mais alerta na prova para não querer dormir", disse.

Não faz o Enem só quem quer entrar na faculdade, mas concurseiros também fazem "por fazer", ou seja, para treinar para concursos. 

Vitor Augusto, de 21 anos, afirmou que não estuda para o Enem, mas sim para concursos e que mesmo assim irá fazer a prova com muita dedicação.

"Eu não estudo focado para o Enem, estudo focado para outros concursos. Para os meus concursos Linguagens é uma área importante, espero me sair bem hoje. Desde janeiro estou focado nas provas. Tem algumas matérias que não estudo tanto, tipo Biologia, que peguei [para estudar] algumas semanas antes do Enem. A rotina é pesada, estudo 6 horas por dia e assisto 3 horas de aula por dia. O estudo é a minha vida, o meu trabalho, é isso que eu faço. É uma obrigação a gente ficar até o fim e sair com o caderno de provas", contou.

Vinícius Santos, de 19 anos, se dedica para concurso militar e sua média diária de estudos é de oito/nove horas.

"Eu sou concurseiro público também, faço concurso militar para a segurança do MS. Nunca fiz Enem por estar focado em concurso público e eu sempre estudei para concurso. Minha média de estudos é 8/9 horas por dia. Meu foco não não é o Enem/faculdade. Mas se eu conseguir uma nota para Direito eu entro. Minha expectativa está alta, estou bem tranquilo. 100% do tempo focado na prova, sem lanche, nada. Em toda prova nós ficamos até o final, para pegar o caderno de questões, corrigir e ver se tem como entrar com recurso em alguma questão", afirmou.

NÚMEROS

57.941 pessoas vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), neste domingo (9), em 41 municípios de Mato Grosso do Sul. O número representa 1,2% dos inscritos do Brasil (4,8 milhões).

Mulheres (60,15%) representam a maioria dos inscritos, enquanto homens (39,85%) a minoria.
Ao todo, 70.126 pessoas se inscreveram, mas 57.941 estão de fato confirmadas. Desse número, 32.626 são inscrições gratuitas e 25.315 pagas. 

Dos inscritos, 10.288 possuem 16 anos ou menos, 15.240 têm 17 anos, 10.399 possuem 18 anos, 4.518 têm 19 anos, 2.669 possuem 20 anos, 8.905 têm de 21 a 30 anos e 5.763 possuem de 31 a 59 anos. 

Dos estudantes que vão realizar as provas em Mato Grosso do Sul, 23.445 são pardos, 26.577 são brancos, 4.359 são pretos, 1.947 são indígenas, 1.004 são amarelos e 559 não tem etnia declarada.

Além disso, 20.907 já concluíram o Ensino Médio, 1.654 não estão cursando ou não concluíram o Ensino Médio, 22.692 estão cursando o último ano do Ensino Médio e 12.688 estão cursando o Ensino Médio, mas não vão concluir em 2025.

EDUCAÇÃO

Enem: 57,9 mil pessoas fazem as provas em 41 municípios de MS

Neste domingo, candidatos vão encarar os exames de Redação, Ciências Humanas e Linguagens

09/11/2025 09h00

Movimentação na entrada do Enem, neste domingo (9), em uma universidade de Campo Grande

Movimentação na entrada do Enem, neste domingo (9), em uma universidade de Campo Grande Gerson Oliveira

Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), através do Ministério da Educação (MEC) apontam que 57.941 pessoas vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), neste domingo (9), em 41 municípios de Mato Grosso do Sul. O número representa 1,2% dos inscritos do Brasil (4,8 milhões).

Mulheres (60,15%) representam a maioria dos inscritos, enquanto homens (39,85%) a minoria.
Ao todo, 70.126 pessoas se inscreveram, mas 57.941 estão de fato confirmadas. Desse número, 32.626 são inscrições gratuitas e 25.315 pagas. 

Dos inscritos, 10.288 possuem 16 anos ou menos, 15.240 têm 17 anos, 10.399 possuem 18 anos, 4.518 têm 19 anos, 2.669 possuem 20 anos, 8.905 têm de 21 a 30 anos e 5.763 possuem de 31 a 59 anos. 

Confira a lista de municípios e o número de inscritos em cada um:

Movimentação na entrada do Enem, neste domingo (9), em uma universidade de Campo Grande
Movimentação na entrada do Enem, neste domingo (9), em uma universidade de Campo Grande

Dos estudantes que vão realizar as provas em Mato Grosso do Sul, 23.445 são pardos, 26.577 são brancos, 4.359 são pretos, 1.947 são indígenas, 1.004 são amarelos e 559 não tem etnia declarada.

Além disso, 20.907 já concluíram o Ensino Médio, 1.654 não estão cursando ou não concluíram o Ensino Médio, 22.692 estão cursando o último ano do Ensino Médio e 12.688 estão cursando o Ensino Médio, mas não vão concluir em 2025.

Movimentação na entrada do Enem, neste domingo (9), em uma universidade de Campo Grande

Movimentação na entrada do Enem, neste domingo (9), em uma universidade de Campo Grande

O QUE LEVAR

Veja o que é permitido levar no dia do Enem:

  • Cartão de Confirmação de Inscrição
  • Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente; caneta azul não será aceita
  • Lanches
  • Medicamentos

Em Mato Grosso do Sul, os portões abrem 11 horas e fecham às 12 horas. No primeiro dia do Enem 2025, as provas começam às 12h30 e se encerram às 18h. 

