Aulas das escolas municipais de Campo Grande retornam amanhã (15)

Após o Carnaval, as aulas da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Campo Grande começam nesta quinta-feira (15). Juntamente, a frota de ônibus da Capital volta a funcionar com 100% da capacidade.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semed), o ano terá 200 dias letivos divididos em quatro bimestres.

Já as férias dos docentes e dos alunos será de 17 a 31 de julho de 2024. Serão destinados três dias para o exame final: 17, 18 e 19 de dezembro, com encerramento do ano escolar no dia 20 de dezembro.

Quanto às Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs), o término do ano letivo está previsto para o dia 18 de dezembro de 2024, também com 200 dias letivos distribuídos em quatro bimestres.

Para cumprimento da carga horária estabelecida na legislação vigente, o calendário funcionará da seguinte forma:

I – o início do 1º bimestre será em 15 de fevereiro, e o término em 30 de abril;

II – o início do 2º bimestre será em 2 de maio, e o término em 16 de julho;

III – o início do 3º bimestre será em 1º de agosto, e o término em 30 de setembro;

IV – o início do 4º bimestre será em 1º de outubro, e o término em 16 de dezembro.

Quanto ao ensino da Rede Estadual de Ensino (REE), serão 225 dias de ano escolar, com início das aulas no dia 21 de fevereiro. O recesso será entre os dias 17 e 31 julho. O término do ano letivo está previsto para o dia 13 de dezembro de 2024.

Dias especiais

Segundo a Semed, tanto o calendário escolar das Emeis quanto o das escolas que oferecem o ensino fundamental deverão contemplar os dias 5 de abril, 5 de junho, 3 de setembro e 31 de outubro, para formação continuada.

A reunião para orientação dos pais e responsáveis pelos alunos foi em 8 de fevereiro.

Já os dias 8 de março, 8 de maio, 9 de agosto, 4 de outubro e 13 de dezembro serão destinados para reunião de pais.

A Semed poderá oferecer, durante a operacionalização do ano letivo, formações continuadas para os profissionais da educação, referentes ao Programa MS Alfabetiza, Todos pela Alfabetização da Criança e sobre o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

As unidades escolares do campo poderão adequar os respectivos calendários às peculiaridades locais, às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas da região onde estão inseridas, mediante consentimento da Secretaria.

Retorno

O ano escolar iniciou em 2 de janeiro, sendo que o período destinado ao atendimento ao público, à matrícula e à organização das turmas foi de 2 a 31 de janeiro de 2024.

Os professores se apresentaram, em 1º de fevereiro, data em que começou a jornada pedagógica até 9 do mesmo mês.

Transporte público

Com o retorno das aulas municipais, a frota de ônibus da Capital também volta a funcionar com 100% da capacidade.

Durante o período de férias, o número de veículos havia sido reduzido em 30%. Atualmente, a frota conta com 465 ônibus para atender à Capital, informou a Associação de Transporte Urbano de Campo Grande (Assetur)

Salas modulares

A implementação de salas modulares em unidades de ensino é uma das promessas da prefeitura para suprimir a fila de espera por vagas na Reme.

Segundo a prefeitura, até 30 de janeiro, 51 novas salas seriam entregues em diversas escolas municipais. A reportagem solicitou informações junto à Semed para saber se a entrega foi concretizada, mas não houve retorno até o fechamento do texto.