Inscrições para aulas gratuitas de Capoeira Angola estão abertas na Capital

INFLUENZA

Índice de vacinação contra a gripe está em 30,7% em Campo Grande, considerado abaixo do esperado

Cobertura vacinal contra o vírus da Influenza está baixa e preocupa autoridades de Saúde.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), o índice de vacinação contra a gripe está em 30,7% em Campo Grande, considerado abaixo do esperado.

O imunizante está disponível das 7h30min às 11h e das 13h às 17h, em mais de 70 unidades básicas e de saúde da família (UBSs e USFs), espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos da Capital.

A vacina é direcionada ao público-alvo da campanha (crianças entre seis meses e menores de seis anos de idade, idosos, gestantes, puérperas e pessoas com comorbidades).

A ampliação da vacinação para outros grupos depende de determinação do Ministério da Saúde e do envio de doses pelo Programa Nacional de Imunizações.

O objetivo da vacinação é reduzir complicações, diminuir riscos de internação e evitar óbitos.

“A vacina contra influenza é fundamental. Precisamos que a população que faz parte do público prioritário faça a adesão, procure as unidades de saúde para se imunizar. A vacina tem justamente esse papel, de reduzir as complicações”, explicou a superintendente de Vigilância em Saúde, Veruska Lahdo.

A cobertura vacinal segue abaixo do esperado entre os grupos prioritários e, por isso, as autoridades reforçam o alerta.

Dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) apontam que 753 notificações e 49 óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) foram registrados, de janeiro a maio de 2026, em Campo Grande.

FRIO E GRIPE

O frio é a época do ano em que os vírus circulam com maior facilidade e, consequentemente, há aumento de casos de gripe e resfriado.

“As frentes frias trazem à tona a circulação de vírus. O quadro clínico do paciente define a gravidade. Idosos e pessoas com comorbidades têm maior chance de evoluir para casos graves e até morte”, detalhou Veruska Lahdo.

A preocupação da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) é que os reflexos dessa onda de frio sejam sentidos nos próximos dias, com aumento da procura por atendimento nas unidades de saúde da Capital.

SINTOMAS

Os sintomas comuns da gripe são:

Febre

Tosse seca

Dor de garganta

Coriza

Dor de cabeça

Dor muscular

Mal-estar

TRANSMISSÃO

A transmissão da gripe se dá por inalação ou contato com gotículas de saliva, secreções respiratórias ou superfícies contaminadas. Portanto, a contaminação pode ocorrer por meio de:

Tosse

Espirro

Catarro

Apertos de mão

Contato pessoal próximo

Contato com objetos contaminados

PREVENÇÃO

Existem inúmeras formas de se prevenir o contágio e proliferação da gripe. Veja: