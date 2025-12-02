Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Autoescolas tentam reverter no STF regras que baratearam a CNH

Representantes do setor irão recorrer ao Supremo Tribunal Federal com um recurso que solicita a derrubada da resolução

Laura Brasil com Estadão Conteúdo

02/12/2025 - 18h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Após a resolução que tira a obrigatoriedade de passar pela autoescola para obter a Carteira Nacional de Habilitação, entidades que representam autoescolas vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, a nova norma, aprovada na segunda-feira (1°) pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), diminui a quantidade de horas/aula e oferece gratuitamente o curso teórico a distância (EaD).

Diante da crise que pode ser gerada ao setor, a Federação das Autoescolas (Feneauto) pretende apresentar ao STF um recurso e, no Congresso Nacional, um projeto para derrubar a resolução aprovada por unanimidade pelo Contran.

O presidente da Federação Nacional das Autoescolas (Feneauto), Ygor Valença, informou por meio de nota que a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) irá questionar as novas regras.

Derrubada da resolução

A Feneauto, em conjunto com entidades estaduais, afirmou que, assim que a ideia foi sugerida, procurou a Câmara dos Deputados e vai apresentar um projeto de decreto legislativo para alinhar uma legislação que atenda ao interesse da categoria e estabeleça normas.

"Defendemos um modelo moderno, seguro, acessível e alinhado ao interesse público — mas jamais um modelo improvisado, inseguro e construído sem diálogo", afirmou.

Alto custo da CNH

O governo federal, com a alteração, busca atender cerca de 20 milhões de brasileiros que dirigem sem habilitação e outros 30 milhões que estão na idade, mas não conseguem tirar a carteira devido ao alto custo.

Com o novo modelo, a expectativa é reduzir em até 80% o valor total para obter a habilitação.

“Atropelaram limites”

A Feneauto se manifestou por meio de nota e afirmou que o Ministério dos Transportes, com a decisão, “atropelou os trâmites”, convocando o Contran para decidir, em uma rápida reunião, o teor da resolução.

"Novamente, não houve diálogo, transparência ou sequer aviso prévio ao setor que há 28 anos cumpre uma função delegada pelo próprio Estado", aponta.

No entendimento da federação, a minuta da resolução, incluída no sistema do Contran na segunda-feira, não foi encaminhada com antecedência para os ministérios que compõem o conselho.

** Com informações do Estadão Conteúdo

Assine o Correio do Estado

AÇÃO POPULAR

Ex-candidato a prefeito entra com ação para Município intervir no transporte coletivo

Relatório identificou enriquecimento ilícito, dano ao erário e responsabilidade civil e administrativa da concessionária.

02/12/2025 19h25

Compartilhar
Relatório aponta que há veículos com mais de 15 anos de uso, sendo que o limite é de cinco anos

Relatório aponta que há veículos com mais de 15 anos de uso, sendo que o limite é de cinco anos Foto: Gerson Oliveira

Continue Lendo...

O ex-cadidato à prefeitura, Luso Queiroz (PT) entrou com ação popular na 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, solicitando a intervenção administrativa imediata do Poder Executivo Municipal e do Ministério Público Estadual na concessão dos serviços de transporte coletivo urbano, operado pelo Consórcio Guaicurus. 

De acordo com a ação popular movida por Queiroz, a intervenção se impõe para:

  • assegurar a continuidade e adequação do serviço público, hoje em situação de colapso;
  • reestabelecer a confiança social e institucional no sistema de transporte;
  • garantir transparência, controle e eficiência na aplicação dos recursos públicos;
  • sanear irregularidades operacionais, financeiras e contratuais;
  • preparar a reorganização estrutural da concessão, inclusive sua caducidade ou relicitação, caso necessário.

A ação popular tem como base o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do transporte coletivo. Luso menciona as obrigações contratuais por parte do Consórcio Guaicurus e a necessidade de auditoria independente junto à concessionária, que segundo ele, apresentou falhas que comprometem a transparência e a continuidade do serviço público essencial já ofertado pela empresa responsável pela mobilidade urbana da Capital. 

Cabe destacar que o relatório identificou enriquecimento ilícito, dano ao erário e responsabilidade civil e administrativa da concessionária.

“Tal omissão da Prefeitura, ao não adotar qualquer medida corretiva mesmo diante de provas robustas e recomendações expressas do Poder Legislativo caracteriza grave dever constitucional de garantir a eficiência, moralidade e regularidade dos serviços públicos delegados”, destacou. 

“A omissão perpetua o colapso do sistema de transporte coletivo e agrava o prejuízo social imposto à população de Campo Grande”, completou.

Luso também usa como base os descumprimentos contratuais, a precariedade da frota do Consórcio Guaicurus e os possíveis atos de desvio financeiro ao longo dos anos.

De acordo com a ação popular, a frota média ultrapassa os oito anos, sendo que o limite contratual é de até cinco. Além disso, há veículos com mais de 15 anos de uso, em total desconformidade com o Caderno de Encargos.

Outros pontos abordados são: falta de manutenção preventiva e corretiva, com falhas mecânicas recorrentes, quebras e superlotação; inexistência de seguros obrigatórios. 

Em relação às irregularidades financeiras e possíveis atos de desvios, o documento aponta:

  • uma transferência indevida de R$ 32 milhões do Consórcio Guaicurus à empresa Viação Cidade dos Ipês, sem justificativa contratual nem retorno ao serviço público.
  • uma alienação de imóvel da Viação Cidade Morena, avaliado em R$ 14.405.170,30, sem destinação transparente ou reinvestimento no sistema.
  • omissão contábil de receitas e fluxos de caixa desde 2012, conforme constatado pela CPI do Transporte Coletivo (2025);
  • pleitos judiciais por reequilíbrio econômico-financeiro e aumento tarifário, mesmo com descumprimentos evidentes das obrigações contratuais.

O ex-candidato a prefeito também aponta que órgãos públicos do poder concedente, como a AGEREG e a AGETRAN, foram omissos ao deixarem de exercer o dever de fiscalização, aplicando sanções formais sem execução prática. Também relatou que houve falta de auditoria operacional, técnica e financeira desde 2018.

Por fim, a ação popular destaca que as subvenções e subsídios públicos continuam sendo repassados ao Consórcio, sendo que R$ 33 milhões foram destinados em 2024 e R$ 19 milhões em 2025, sem contrapartida efetiva de melhoria do serviço.

Assine o Correio do Estado

OBRAS

Antiga rodoviária: proprietários pedem isenção do IPTU por 4 anos

"Sem ninguém poder trabalhar, vender ou alugar", lojistas do local ficaram reféns dos atrasos nas obras

02/12/2025 18h15

Compartilhar
Prazo da reforma da antiga rodoviária de Campo Grande é prorrogado para dezembro

Prazo da reforma da antiga rodoviária de Campo Grande é prorrogado para dezembro Foto: Gerson Oliveira

Continue Lendo...

O término das obras do Centro Comercial Condomínio Terminal do Oeste, mais conhecido como a antiga rodoviária de Campo Grande, segue como uma incógnita na região central da Capital. Na manhã desta terça-feira (2), a pauta foi levada pelo síndico do local, Paulo Pereira, à Tribuna da Câmara Municipal em sessão ordinária.

Diante dos constantes atrasos para entrega das obras, com prazo inicial para terminar em 2023, Paulo cobra uma data fixa para conclusão da construção e a isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) dos proprietários, que enfrentam dificuldades para usar o espaço. 

O motivo do pedido para que o IPTU seja extinto neste ano ano ou pelos quatro anos é que os proprietários ficaram reféns destas obras “sem ninguém poder trabalhar, vender ou alugar”. 

Além disso, o síndico também pontuou quatro erros de projeto que foram responsáveis pelos atrasos, resultando em aditivos na obra. Parte do prédio é da iniciativa privada e outra parte do poder público. Um dos erros foi a retirada das telhas da parte dos proprietários.

“Precisamos que nossas telhas sejam devolvidas e precisamos de uma data fixa para término dessa obra. Chega de obra pública dar prejuízo para nós que pagamos altos impostos”, cobrou o síndico. Para o investimento, foram aportados R$ 17 milhões.

O segundo erro foi o problema no estacionamento, onde era a parada dos ônibus urbanos, que seria de fundação e sondagem. No local, “ficaram materiais jogados, atrapalhando a comunidade, os moradores e os proprietários”, relatou. 

Já o terceiro erro foi do ar condicionado, que precisaria de mais R$ 3,5 milhões para resolver. Por último, apontou que uma rampa foi construída de forma errada, pois está escorada por andaimes para não cair, depois de ter consumido vários caminhões de concreto.

Atrasos e investimento

A obra de requalificação do Terminal Rodoviário Heitor Eduardo Laburu foi licitada em junho de 2022 e era para ter terminado em meados de 2023, já que a previsão inicial era de 360 dias. Posteriormente, o prazo foi adiado para junho desse ano, e foi novamente suplementado com mais 150 dias, sendo atualizado para o fim deste ano.

Em reportagem do Correio do Estado em junho desse ano, quando o contrato completou três anos desde sua assinatura, o Executivo Municipal disse que a demora na conclusão da construção era motivada pela necessidade de reprogramar o projeto, a fim de acrescentar alguns ajustes.

Além dos constantes atrasos na entrega, a obra também passou por inúmeros reajustes financeiros. O valor total do contrato está em R$ 24.157.865,28, sendo R$ 7.559.056,51 somente de aditivos.

Assine o Correio do Estado
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3551, segunda-feira (01/12)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3551, segunda-feira (01/12)

2

Empreiteira desconhecida vence outra licitação milionária em MS
pacote do bndes

/ 1 dia

Empreiteira desconhecida vence outra licitação milionária em MS

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3551, segunda-feira (01/12): veja o rateio
LOTERIAS

/ 11 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3551, segunda-feira (01/12): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3550, sábado (29/11); veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3550, sábado (29/11); veja o rateio

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6891, segunda-feira (01/12): veja o rateio
LOTERIAS

/ 11 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6891, segunda-feira (01/12): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Exclusivo para Assinantes

/ 19 horas

Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado