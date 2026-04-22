Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Porto Murtinho

Avião é flagrado realizando manobra perigosa próximo a Rota Bioceânica

De acordo com a legislação, sobrevoar sob pontes ou realizar manobras próximo à estrutura é proibido

João Pedro Zequini

22/04/2026 - 12h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Nos últimos dias uma aeronave foi flagrada sobrevoando sob a ponte da Rota Bioceânica, que liga as cidades de Porto Murtinho, no Brasil, e a cidade de Carmelo Peralta, no Paraguai. A gravação chama a atenção por conta da imprudência do condutor, que poderia ter causado um acidente na obra internacional. 

Nas gravações, é possível observar que a aeronave sobrevoava nas redondezas da ponte, inicialmente passando por cima e próximo às laterais. 

Posteriormente em outra gravação, essa realizada do exterior do avião, mostra o momento exato em que sobrevoa sob a Rota Bioceânica, colocando em risco além de suas vidas, a estrutura da obra e a vida dos trabalhadores que estavam no local. 

As autoridades já estão investigando o caso, para tentar descobrir quando aconteceu o voo e a identidade do piloto, que poderá ser penalizado. 

A legislação brasileira ainda prevê que em casos como este o piloto em questão pode responder por atuação temerária e em caso de condenação, a pena pode chegar a 5 anos de prisão. 

EXPLICAÇÕES 

Graças às filmagens realizadas por passageiros que estavam no interior da aeronave, foi possível identificar o modelo do avião, que é um BEECH AIRCRAFT V35B. 

E o prefeito da cidade de Porto Murtinho, Nelson Cintra, tem uma aeronave com o mesmo modelo registrada em seu nome e terá que dar esclarecimentos sobre quem estava a bordo do avião realizando as manobras perigosas, próximo à ponte. 
 

Campo Grande

Em um mês, só 42 mil dos 228 mil esperados se vacinaram contra gripe

Por conta da baixa procura, um segundo Dia D será realizado em Campo Grande no póximo sábado, dia 25

22/04/2026 12h40

Compartilhar
No ano passado a procura pela vacina também ficou abaixo do esperado, atingindo apenas 59% do previsto

No ano passado a procura pela vacina também ficou abaixo do esperado, atingindo apenas 59% do previsto

Continue Lendo...

Quase um mês depois do início da vacinação, apenas 42 mil das 228 mil pessoas pertencentes ao público-alvo foram vacinadas contra a gripe nos postos de imunização em Campo Grande. E por conta desta baixa adesão, de apenas 18%, um novo Dia D será realizado no próximo sábado, dia 25. 

Conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), em 2026 foram registrados 287 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), sendo 40 confirmações por Influenza e 5 mortes.  De acordo com a própria secretaria, a adesão está sendo "muito abaixo do esperado". No ano passado, menos de 60% das pessoas que faziam parte do público prioritário foi imunizado. 

E, por conta desta baixa adesão, a Sesau anunciou nesta quarta-feira (22) que no próximo sábado será realizado  um novo Dia D de vacinação contra a gripe em Campo Grande — reforçando a mobilização já realizada anteriormente, no dia 28 de março,  quando ocorreu o primeiro Dia D.

A vacinação começou em 26 de março, mas a procura segue aquém do necessário. Paralelamente, tem sido observado aumento na demanda por atendimentos nas unidades de urgência e emergência, impulsionado pela maior circulação de vírus respiratórios, o que pode gerar momentos de superlotação e impactar no tempo de espera.

“Isso é extremamente preocupante, considerando que ainda podemos ter períodos de queda de temperatura, o que tende a agravar o cenário das síndromes respiratórias na Capital”, alerta a superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau, Veruska Lahdo.

A orientação é clara: os públicos prioritários devem buscar a vacinação o quanto antes, principalmente aqueles mais vulneráveis às complicações da doença, como idosos, crianças pequenas, gestantes e pessoas com comorbidades.

Grupos prioritários

• Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
• Idosos
• Gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto)
• Profissionais da saúde
• Trabalhadores da educação
• Forças de segurança e salvamento
• Indígenas e quilombolas
• Pessoas com comorbidades
• Trabalhadores dos Correios
• Caminhoneiros
• Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário

Novo Dia D

Para tentar ampliar a cobertura vacinal, a Sesau abre 27 unidades de saúde no sábado, das 7h30 às 16h45, além de um ponto estratégico na região central, na Praça Ary Coelho, das 8h às 16h.

Para garantir o acesso da população, a vacinação estará disponível em unidades distribuídas por todas as regiões da cidade. No Distrito Segredo, estarão abertas as USFs Paradiso, Nova Lima e Vida Nova. No Imbirussu, participam as USFs Aero Itália, Silvia Regina, Serradinho, Zé Pereira e Albino Coimbra. Já no Bandeira, a vacinação ocorre nas USFs Universitário, Mape, Tiradentes e Cristo Redentor.

No Distrito Lagoa, estarão abertas as unidades Caiçara, Antártica, Vila Fernanda, Tarumã e Santa Emília. Na região Prosa/Centro, a população poderá procurar as USFs Noroeste, Nova Bahia e 26 de Agosto. E, no Anhanduizinho, participam as unidades Alves Pereira, Dona Neta, Anhanduí, Dom Antônio, Paulo Coelho e Los Angeles.

A iniciativa reforça a necessidade de aumentar a adesão da população, especialmente após a mobilização inicial realizada em março.

“No ano passado, a cobertura ficou bem abaixo do esperado, atingindo apenas 59%. Esse cenário nos preocupa e é justamente por isso que reforçamos o chamamento à população com mais um Dia D, ampliando o acesso à vacina para quem mais precisa”, destaca a superintendente.

A Sesau reforça que a vacinação segue disponível durante a semana nas 74 Unidades de Saúde da Família (USFs) e que o engajamento da população é fundamental para reduzir os casos graves e evitar novas mortes por influenza.

(Com informações da assessoria) 

No ano passado a procura pela vacina também ficou abaixo do esperado, atingindo apenas 59% do previsto

HISTÓRICO

Pontes de embarque serão ativadas à tarde no Aeroporto de Campo Grande

Primeiro desembarque no finger ocorrerá às 16h35min, vindo de Congonhas (SP) e primeiro embarque será às 17h15min, com destino a Brasília (DF)

22/04/2026 12h00

Compartilhar
Não houve embarque/desembarque pelos fingers na manhã desta quarta-feira (22); equipamentos começarão a operar à tarde

Não houve embarque/desembarque pelos fingers na manhã desta quarta-feira (22); equipamentos começarão a operar à tarde MARCELO VICTOR

Continue Lendo...

22 de abril de 2026: um dia histórico no Aeroporto Internacional de Campo Grande (CGR).

Pontes de embarque, conhecidas como “fingers”, serão ativadas na tarde desta quarta-feira (22), pela primeira vez na história, na capital de Mato Grosso do Sul.

Campo Grande era a única capital do Brasil que não tinha pontes de embarque em seu aeroporto. Mas, a partir desta quarta-feira (22), a página virou: passageiros não precisarão mais embarcar e desembarcar na chuva ou no sol.

De acordo com a Aena, o primeiro voo que vai desembarcar nos fingers é o da Latam (3176), vindo de Congonhas (SP), com pouso previsto às 16h35min.

Já o primeiro voo que vai embarcar no equipamento é o da Latam (3807), com destino a Brasília e decolagem prevista às 17h15min.

A partir de então, a expectativa é que a maioria dos voos (70%) ocorra através das pontes de embarque.

O Correio do Estado esteve na manhã desta quarta-feira (22), no Aeroporto de Campo Grande, e verificou que três voos (Azul 4282, Gol 1476 e Latam 3716) não foram desembarcados pelos fingers e o passageiro teve que caminhar a pé no pátio do aeroporto.

NOVO AEROPORTO

O Aeroporto Internacional de Campo Grande (CGR) está sendo reformado, de maio de 2025 a junho de 2026, período de um ano, ao valor de R$ 300 milhões.

O aeroporto recebeu um pacote de modernização, com diversas obras, melhorias e investimentos, como:

  • Construção de segundo andar/piso
  • Instalação de ponte de embarque/finger (túnel que liga a aeronave ao aeroporto)
  • Nova sala de embarque com 7 portões e 1.830 m²
  • Modernização e reforma do estacionamento
  • Melhorias no check-in - Checkin com 20 posições
  • Melhorias no despacho de bagagem
  • Reforma da área de embarque
  • Melhorias do canal de inspeção
  • Melhorias em processos aeroportuários
  • Implantação de tecnologias: despacho automático de bagagem (bagdrop), sistemas de equipamentos de segurança, inspeção de bagagem de mão/bagagem despachada
  • Revitalização da pista de pouso e decolagem (pavimentação)
  • Melhoria do estacionamento de aeronaves
  • Proporcionar aconchego, segurança e comodidade para o passageiro em áreas de embarque
  • Ampliação de voos diretos
  • Aumento da expectativa de passageiros - de 1,5 milhão para 2,6 milhões
  • Instalação de novas lojas no embarque
Não houve embarque/desembarque pelos fingers na manhã desta quarta-feira (22); equipamentos começarão a operar à tardeFingers estão prontos para embarcar e desembarcar passageiros no Aeroporto de CGR. Foto: Gerson Oliveira

O consórcio responsável pela obra é formado pela Construcap e Copasa, cujos trabalhadores vieram de outros estados brasileiros.

O Aeroporto de CGR está localizado na avenida Duque de Caxias e atualmente é administrado pela empresa espanhola Aena.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Campo-grandense desaparecida em SC pode ter fugido após desvio de R$ 40 mil
polícia investiga

/ 20 horas

Campo-grandense desaparecida em SC pode ter fugido após desvio de R$ 40 mil

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 7006, segunda-feira (20/04); veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7006, segunda-feira (20/04); veja o rateio

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7006, segunda-feira (20/04)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7006, segunda-feira (20/04)

4

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2914, segunda-feira (20/04)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2914, segunda-feira (20/04)

5

Novas pontes de embarque devem estrear nesta quarta no aeroporto da Capital
REQUALIFICAÇÃO

/ 22 horas

Novas pontes de embarque devem estrear nesta quarta no aeroporto da Capital

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Ceratocone dá direito à aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Ceratocone dá direito à aposentadoria?
Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10/04/2026

Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?
Michel Constantino: A hegemonia dos carros elétricos movido a ciência
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

/ 2 semanas

Michel Constantino: A hegemonia dos carros elétricos movido a ciência
Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/04/2026

Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta