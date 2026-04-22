Pontes de embarque serão ativadas à tarde no Aeroporto de Campo Grande

22 de abril de 2026: um dia histórico no Aeroporto Internacional de Campo Grande (CGR).
Pontes de embarque, conhecidas como “fingers”, serão ativadas na tarde desta quarta-feira (22), pela primeira vez na história, na capital de Mato Grosso do Sul.
Campo Grande era a única capital do Brasil que não tinha pontes de embarque em seu aeroporto. Mas, a partir desta quarta-feira (22), a página virou: passageiros não precisarão mais embarcar e desembarcar na chuva ou no sol.
De acordo com a Aena, o primeiro voo que vai desembarcar nos fingers é o da Latam (3176), vindo de Congonhas (SP), com pouso previsto às 16h35min.
Já o primeiro voo que vai embarcar no equipamento é o da Latam (3807), com destino a Brasília e decolagem prevista às 17h15min.
A partir de então, a expectativa é que a maioria dos voos (70%) ocorra através das pontes de embarque.
O Correio do Estado esteve na manhã desta quarta-feira (22), no Aeroporto de Campo Grande, e verificou que três voos (Azul 4282, Gol 1476 e Latam 3716) não foram desembarcados pelos fingers e o passageiro teve que caminhar a pé no pátio do aeroporto.
NOVO AEROPORTO
O Aeroporto Internacional de Campo Grande (CGR) está sendo reformado, de maio de 2025 a junho de 2026, período de um ano, ao valor de R$ 300 milhões.
O aeroporto recebeu um pacote de modernização, com diversas obras, melhorias e investimentos, como:
- Construção de segundo andar/piso
- Instalação de ponte de embarque/finger (túnel que liga a aeronave ao aeroporto)
- Nova sala de embarque com 7 portões e 1.830 m²
- Modernização e reforma do estacionamento
- Melhorias no check-in - Checkin com 20 posições
- Melhorias no despacho de bagagem
- Reforma da área de embarque
- Melhorias do canal de inspeção
- Melhorias em processos aeroportuários
- Implantação de tecnologias: despacho automático de bagagem (bagdrop), sistemas de equipamentos de segurança, inspeção de bagagem de mão/bagagem despachada
- Revitalização da pista de pouso e decolagem (pavimentação)
- Melhoria do estacionamento de aeronaves
- Proporcionar aconchego, segurança e comodidade para o passageiro em áreas de embarque
- Ampliação de voos diretos
- Aumento da expectativa de passageiros - de 1,5 milhão para 2,6 milhões
- Instalação de novas lojas no embarque
O consórcio responsável pela obra é formado pela Construcap e Copasa, cujos trabalhadores vieram de outros estados brasileiros.
O Aeroporto de CGR está localizado na avenida Duque de Caxias e atualmente é administrado pela empresa espanhola Aena.