Badalado, Éden Lounge tinha "gato" na energia há quase três anos em Campo Grande

Calamidade

Em Ponta Porã, foram quase 300 mm de chuva em dois dias, mais que o esperado para todo o mês de fevereiro

Um temporal de forte intensidade atinge Ponta Porã há pelo menos dois dias e causou vários estragos na cidade.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do estado do Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), foram registrados quase 300 mm de chuva em menos de 48h.

Conforme Vinicius Sperling, meteorologista do órgão, as chuvas de alta intensidade tiveram início na madrugada do dia 16 e estendeu-se à madrugada do dia 17.

Além disso, o Cemtec, manteve contato com a prefeitura para emissão de alertas sobre as condições graves do município.

“Desde ontem (16), pela manhã, estávamos em contato com Ponta Porã avisando da chuva excessiva que já caía e que, na madrugada, chegaria a frente fria com mais chuvas ainda. Enviamos áudios para as rádios de lá”, discorre Vinícius Sperling.

Ainda conforme o meteorologista, houve diversos estragos na cidade, devido ao acumulado de chuva de 289,8 mm, em menos de 48 horas.

A prefeitura de Ponta Porã, a 346 quilômetros de Campo Grande, informou que a Secretaria Municipal de Obras está nas ruas da cidade para iniciar os trabalhos de emergência de recuperação dos estragos causados.

Em nota, a prefeitura afirma que o Município deve decretar situação de emergência em razão da chuva torrencial.

Apesar da gravidade da situação, o Cemtec pontua que a previsão é que a chuva cesse por hoje.

O clima se mantém instável, mas a chuva deve diminuir ao decorrer do dia e, até o momento, não há novos alertas para a cidade que indiquem grande acumulado.

O meteorologista ressalta ainda que a temperatura deve cair, já que o ar frio avançou sob a cidade de Ponta Porã.

Estragos

Segundo Eduardo Campos, prefeito da cidade fronteiriça, o governador Eduardo Riedel prestou apoio e dispôs da estrutura da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL) do estado, para contribuir com os reparos dos estragos causados pelo temporal.

“Agradecemos ao Governo do Estado, que prontamente nos atendeu. É uma chuva atípica que não tem previsão e nem sistema de captação que suporte a quantidade de água que caiu”, disse.

Nas ultimas horas, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), órgão responsável pela medição das chuvas, em questão de horas, Ponta Porã registrou a quantidade de chuva esperada para todo o mês de fevereiro.

A Secretaria de Assistência Social fez o acolhimento daquelas famílias que necessitaram de acolhimento.

Segundo a Secretária de Assistência Social Vera Lúcia Oliveira, foram atendidas em torno de 15 famílias até o início da manhã.

Segundo o Capitão Kaled, do 4º Grupamento de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul - (4° GBMMS), foram cerca de 17 resgates efetuados pelo Corpo de Bombeiros e diversas ocorrências foram registradas.

Os danos foram apenas materiais e várias famílias perderam móveis ou foram danificados, mas não houve feridos.

Frente Fria

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, Mato Grosso do Sul entre a noite de ontem (16) e hoje (17), estava previsto a chegada de uma frente fria no estado.

Com aumento nos índices de chuva em diferentes regiões do estado.

Segundo o meteorologista do CEMTEC/MS, Vinicius Sperling, essas pancadas de chuva poderiam vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Isso se dá devido aos níveis “de umidade e temperatura, que formam as condições propícias a ter formação de chuvas nessa semana, mas seria mais de forma isolada”.

“A partir de quinta-feira a noite e durante a sexta-feira, a gente tem o avanço de uma frente fria no estado. Até agora provavelmente será a frente fria mais intensa do ano. O que vai derrubar as temperaturas. Mas ficarão mais amenas para o sul do estado”, finaliza Vinicius Sperling.

Com a chegada da frente fria, o estado pode registrar índices de nebulosidade e chuvas, as máximas estarão mais amenas.

Entre os dias 13 de fevereiro a 1 de março de 2023, são esperados acumulados de chuvas acima de 150 mm, com destaque nas regiões centro-norte, leste, sudeste e nordeste do estado.

