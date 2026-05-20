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"Barão do tapa-buraco" completa uma semana preso e crateras permanecem

Alvos da Operação Buraco sem Fim, que descobriu esquema nos contratos de manutenção asfáltica, continuam na cadeia

Felipe Machado 

20/05/2026 - 08h00
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A Operação Buraco sem Fim, que descobriu um esquema milionário nos contratos de tapa-buraco em Campo Grande, completou uma semana e seus sete alvos continuam atrás das grades, incluindo o “barão” do serviço e o ex-secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos Rudi Fiorese.

Na quarta-feira, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio de investigação liderada pelo Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), desmantelou suposta quadrilha que agia na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

Um levantamento do órgão indicou que, entre 2018 e 2025, a empresa investigada acumulou contratos e aditivos que somam o montante de R$ 113,7 milhões. 

Na sexta-feira, o desembargador Zaloar Murat Martins de Souza, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), negou o pedido de liberdade feito pela defesa de Mehdi Talayeh, Rudi Fiorese e Edivaldo Aquino Pereira. 

Em sua decisão, o desembargador afirmou que, diante das funções de cada um dos citados no esquema, há elementos para manter as prisões preventivas.

“Observa-se que a autoridade coatora apontou elementos concretos extraídos da investigação para justificar a decretação da prisão preventiva, especialmente a gravidade concreta das condutas imputadas, a complexidade do suposto esquema criminoso, a permanência temporal das práticas investigadas e o elevado prejuízo causado ao erário”, disse.

Além dos três, Fernando de Souza Oliveira (ex-servidor), Erick Antônio Valadão Ferreira de Paula (ex-servidor), Antônio Bittencourt Jacques Pedrosa (dono da Construtora Rial, empresa que foi alvo da investigação) e Antônio Roberto Bittencourt Teixeira Pedrosa (empresário e pai do proprietário da empresa).

Vale destacar que a Sisep está sem comando oficial desde o dia 1º de abril, quando Marcelo Miglioli foi exonerado para disputar as eleições deste ano. 

De acordo com a prefeita, o sucessor deverá ser o secretário-adjunto Paulo Eduardo Cançado Soares, mas, até o momento, sua nomeação não foi publicada de forma definitiva.

RELATOS

A Construtora Rial, pivô do escândalo, é responsável pelo tapa-buraco de quatro das sete regiões da cidade: Anhanduizinho, Bandeira, Imbirussu e Segredo. Somando o valor original desses contratos e seus aditivos, a parceria atual entre a empresa e a Sisep soma R$ 114.608.571,16.

Sebastião Lázaro, de 46 anos, mora no Bairro Rouxinóis, na região Bandeira, há quase quatro décadas. Em conversa com o Correio do Estado, ele revelou que já teve prejuízo com seu carro em função dos buracos na área e disse que nunca tinha visto o asfalto da cidade em uma situação tão drástica. Além disso, criticou o esquema milionário de desvio dos contratos de tapa-buraco.

“A situação está feia porque não são só os buracos, é o carro e a moto que quebra, é o ciclista que cai. É muito complicado porque, além de ter os buracos, eles cobram da gente o licenciamento, dizem que é para manter as vias pavimentadas e a gente paga. Se tiver um documento atrasado, eles vêm e levam seu carro, mas a obrigação deles de tapar buraco, de manter as vias certinhas, não existe”, lamentou.

“Os caras não tampavam o buraco e roubavam o nosso dinheiro. Foi um sucesso prender os vagabundos e bandidos, porque, quando chega o seu carro estragado ou atrasado, você se torna um bandido, você se torna uma pessoa irregular na sociedade. E, nesse caso, é o poder público que está responsável”, afirmou o morador.

Mário Benites, de 62 anos, mora na região Anhanduizinho, mais especificamente no Bairro Aero Rancho, desde 2005.

Ele também relatou à reportagem que há muito tempo não observa a empresa na localidade para tapar os buracos e acredita que a situação chegou a este ponto em razão da continuidade do estado de abandono desde gestões passadas.

“Nessa região a gente percebe que está faltando assistência para nós. Acho que depende das administrações dos prefeitos, e isso vai acumulando. Tem um acúmulo de problema que vai indo até chegar num ponto que não dá mais. E a gente cuida na frente da casa o que pode”, comentou.

Na região Imbirussu, na Vila Popular, mora o aposentado Manoel Gomes, que também concordou com os outros dois relatos de que os buracos estão “pipocando” na Capital. 

Ele disse que, recentemente, contou em uma rua do bairro 39 buracos em apenas 100 metros de asfalto.

“Eu acho que não tem nem dois meses que fizeram a recapagem aqui. Outro dia, eu fiz uma pesquisa aqui e consegui contar, de uma esquina à outra, 39 buracos. Um buraco desse tamanho não se cria do dia para a noite. Agora, se tiver uma manutenção constante, ele não vai chegar nesse ponto. E não é só uma rua, todas as ruas para baixo estão assim também, desse mesmo jeito”, explicou.
 

SEGURANÇA PÚBLICA

Estado cria cadastro estadual de condenados por crimes sexuais

Nova lei sancionada pelo governador prevê divulgação de nomes e fotos de condenados com sentença definitiva; sistema ficará disponível no site da Sejusp a partir de junho

20/05/2026 09h30

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Cadastro estadual ficará disponível no site da Sejusp e reunirá informações de condenados por crimes sexuais com sentença definitiva

Cadastro estadual ficará disponível no site da Sejusp e reunirá informações de condenados por crimes sexuais com sentença definitiva Reprodução

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O Governo de Mato Grosso do Sul sancionou a lei que cria o Cadastro Estadual de Pessoas Condenadas por Crimes Sexuais. A medida foi publicada nesta quarta-feira (20) no Diário Oficial do Estado e prevê a divulgação de informações de pessoas condenadas com decisão transitada em julgado por crimes previstos no Título VI do Código Penal, que trata dos crimes contra a dignidade sexual.

A proposta é de autoria do deputado estadual Coronel David e estabelece que o cadastro será disponibilizado no site da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Conforme a Lei nº 6.586, o banco de dados deverá reunir informações como nome completo, foto frontal, características físicas, idade e histórico criminal dos condenados. O texto determina ainda que a população terá acesso apenas à identificação e à imagem das pessoas cadastradas.

Já integrantes das polícias Civil e Militar, membros do Ministério Público, do Poder Judiciário e conselheiros tutelares poderão consultar o conteúdo integral do sistema, desde que observem o sigilo previsto na legislação. Outras autoridades também poderão acessar os dados mediante autorização da Sejusp.

A norma proíbe a divulgação de qualquer informação que permita identificar vítimas dos crimes. Além disso, o cadastro não poderá expor dados relacionados a investigações em andamento ou processos que tramitem sob sigilo judicial.

Outro ponto previsto na legislação é a retirada do nome do cadastro. Para isso, a pessoa interessada deverá apresentar requerimento à Sejusp comprovando o cumprimento da pena. O pedido deverá ser analisado em até 60 dias.

Apesar de já ter sido publicada, a lei passará a valer somente em 20 de junho, prazo de 30 dias após a publicação oficial.

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ACIDENTE

Caminhoneiro bêbado atropela mulher e arrasta moto por 3 km em rodovia de MS

O condutor relatou aos policiais que, na noite anterior, estava ingerindo bebida alcoólica em uma fazenda de seu patrão até aproximadamente às 23h

20/05/2026 08h44

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Os policiais encontraram 10 latas vazias de cerveja no interior do caminhão

Os policiais encontraram 10 latas vazias de cerveja no interior do caminhão Crédito: Dourados News

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Na tarde desta terça-feira (19), uma mulher morreu após sua moto colidir com uma carreta e o veículo ser arrastado por três quilômetros, na rodovia MS-156, nas proximidades da Avenida Dom Redovino, em Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, Mitla Machado, de 38 anos, conduzia a motocicleta pela Rua Presidente Vargas, sentido Aldeia Indígena Jaguapiru, onde residia, e levava na garupa seu filho, Shayd Machado, de 21 anos. 

Nesse momento, o condutor da carreta, identificado como Anderson Chaves Bonza, 36 anos, não respeitou a sinalização de parada obrigatória existente no Anel Viário e colidiu lateralmente com a motocicleta.

Com o impacto, a motocicleta ficou presa sob a carreta, sendo arrastada por aproximadamente 3 km pelo Anel Viário. O condutor só parou a carreta após outros motoristas da via o avisarem que a motocicleta estava pegando fogo, perto do tanque de combustível. A moto ficou totalmente destruída.

Após a realização do teste de etilômetro no motorista da carreta, os policias militares constataram que o resultado foi de 0,85 mg/L, ou seja, ele estava sob efeito de álcool. Ainda conforme a PM, no interior da cabine do caminhão também foram encontradas 10 latas de cerveja vazias, armazenadas em um cooler.

Em entrevista informal aos policiais, Anderson alegou que não percebeu o momento da colisão, afirmando que trafegava com os vidros fechados. Ele relatou à equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMR) que, na noite anterior, estava ingerindo bebida alcoólica em uma fazenda de seu patrão até aproximadamente às 23h. Devido ao seu estado de embriaguez, o autor não conseguiu relatar com clareza a dinâmica do sinistro.

O autor foi detido no local, entregue à equipe da PMR e levado à 1ª Delegacia de Polícia de Dourados. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool. Anderson também foi autuado pelo delito de lesão corporal culposa.

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