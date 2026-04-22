Inscrições para aulas de Ginástica Rítmica gratuitas encerram este mês

Durante o mês de maio, o novo polo do Parque Ayrton Senna irá receber a iniciativa da Fundação Municipal de Esporte (Funesp) que oferta aulas gratuitas de Ginástica Rítmica para meninas de 5 a 12 anos. As inscrições se encerram ainda este mês e as vagas são limitadas.
Segundo a Funesp, o projeto busca garantir o acesso ao esporte na Capital e atualmente atende cerca de 150 alunas. Considerada uma das iniciativas mais tradicionais do município devido aos mais de 15 anos, as atletas do projeto participam de competições regionais, estaduais e nacionais.
As atividades acontecem em dois polos durante a semana, com 3h de atividade divididas em uma turma no período matutino e outra no vespertino. Nas terças e quintas-feiras, as aulas acontecem no Parque Jacques da Luz, na Moreninha III, e agora a partir de maio, o Parque Ayrton Senna terá novas turmas nas segundas e quartas-feiras.
As inscrições para o novo polo ainda estão abertas e devem ser realizadas presencialmente, no próprio local que acontecerá as atividades, localizado na Rua Jornalista Valdir Lago, nº 512, no Conjunto Aero Rancho.
Os responsáveis pelas crianças devem levar as cópias dos seguintes documentos para realizar a inscrição:
- RG ou Certidão de Nascimento da criança;
- Declaração de Matrícula Escolar;
- foto 3x4 atual;
- Atestado Médico;
- Comprovante de Endereço.
Com previsão de início das aulas em maio, as meninas aprenderão a usar fitas, bolas, arcos e maças, além da combinação com movimentos corporais, que contribuí para o desenvolvimento motor, coordenação, postura e disciplina.
Mais informações pelo WhatsApp: (67) 99645-2026.
>> Serviço
Inscrições aulas de Ginástica Rítmica
Data: abril;
Local: presencial no polo que escolher - Parque Ayrton Senna | Parque Jacques da Luz;
Público: meninas de 05 a 12 anos.
> Parque Ayrton Senna
Dias: terças e quintas-feiras;
Horário: 08h às 11h | 14h às 17h;
Local: Rua Jornalista Valdir Lago, 512, Aero Rancho
> Parque Jacques da Luz
Dias: segundas e quartas-feiras;
Horário: 08h às 11h | 14h às 17h;
Local: Rua Barreiras, Vila Moreninha III;