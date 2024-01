NATUREZA

Esta é a maior reprodução de arraias da história do Bioparque

Arraia Jussara, moradora do Bioparque Pantanal, deu a luz a 14 filhotinhos, de uma vez só, em pleno Ano Novo. De acordo com a diretora do complexo de águas, Maria Fernanda Balistieri, esta é a maior reprodução de arraias da história do Bioparque.

Jussara é famosa por desfilar nos tanques, “cumprimentar” turistas e fazer a alegria da criançada no Bioparque Pantanal. A partir de agora, ela tem 14 novos companheiros bebês para acompanhá-la na animação e recepção de visitantes.

Algumas das arraias filhotes. Foto: Divulgação/Bioparque Pantanal

“Primeiro dia do ano de 2024 e nós tivemos a grata surpresa da nossa arraia Jussara, que tanto alegrou os novos visitantes. Ela teve bebês, foi a maior história de reprodução aqui do Bioparque, 14 filhotinhos! Que coisa mais linda!”, exclamou a diretora do complexo de águas.

ARRAIAS

Arraias, raias ou peixes batóides são peixes cartilaginosos marinhos, pertencentes ao Reino Animalia, ao Filo Chordata, a Classe Chondrichthyes e a subclasse Elasmobranchii. São carnívoras e possuem tamanhos variados, de 15 centímetros a 7 metros.

A maioria das arraias possuem formato de disco, com a cauda fina e comprida provida ou não de um ou mais ferrões venenosos, que podem causar ferimentos dolorosos.

Arraia Jussara, moradora que "cumprimenta" turistas do Bioparque. Foto: Divulgação/Bioparque Pantanal

Têm o corpo achatado dorsiventralmente e, por consequência, as fendas branquiais encontram-se por baixo da cabeça.

Geralmente, vive no fundo do mar, porém, existe uma família de raias (Potamotrygonidae) que habitam água doce, principalmente em rios do Pantanal.

BIOPARQUE PANTANAL

O Bioparque Pantanal está localizado nos altos da avenida Afonso Pena, em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul.

É, atualmente, o maior aquário de água doce do mundo; maior aquário público do Brasil; maior laboratório de pesquisa da ictiofauna neotropical do mundo e o único aquário do Brasil com controle de acessos e gerenciamento de sistemas automatizado.

O completo tem 19 mil m² de área construída, cinco milhões de litros de água e 239 tanques. As despesas do Bioparque somam R$ 1,2 milhão mensais.

O local começou a ser construído em maior de 2011, na gestão do ex-governador André Puccinelli (MDB) e foi inaugurado em 28 de março de 2022, no mandato do ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

Foram 11 anos, 13 licitações e três mandatos de governo até conclusão da obra. O valor total investido foi de R$ 230 milhões, de acordo com Azambuja.

O aquário, além de ser um atrativo turístico, também é um complexo de pesquisa, ciência, conhecimento e estudos .