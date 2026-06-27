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'Blindado' morre em confronto com Batalhão de Choque em MS

Sem contabilizar esse caso recente, até o início deste final de semana 56 pessoas foram mortas vítimas de intervenção de agente do Estado em 2026

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

27/06/2026 - 17h00
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João Vitor de Souza Rolon, conhecido pelo apelido de "Blindado" e reconhecido no meio policial por supostos envolvimentos em homicídios em alguns municípios do Mato Grosso do Sul, foi morto no fim da manhã deste sábado (27) em confronto com equipes do Batalhão de Choque, ocorrência essa registrada no município de Rio Brilhante. 

Distante aproximadamente 161 quilômetros de Campo Grande, os agentes foram informados por denúncia anônima que um indivíduo havia acabado de receber uma arma de fogo. 

Conforme divulgado pelo setor de comunicação do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, os agentes se deslocaram até o endereço para averiguar a denúncia e encontraram o suspeito junto ao portão de uma recidência. 

Na sequência da abordagem, diante da ordem legal para o rendimento, o BPChoque aponta que "Blindado" teria sacado uma arma e apontado na direção da equipe policial. 

"Configurando situação de injusta e iminente agressão contra os agentes de segurança pública. Diante da ameaça concreta e do risco imediato à integridade física dos policiais militares, foi necessário o emprego dos meios legalmente previstos para cessar a agressão", cita o Batalhão em nota. 

Indivíduo apontado pela polícia como possuindo mandados de prisão em aberto, João Vitor de Souza Rolon supostamente aparecia entre os investigados por envolvimentos em crimes de homicídio registrados pelo território sul-mato-grossense. 

Ele teria recebido, conforme denúncia, um armamento tipo revolver calibre .38, que, conforme imagens do Batalhão de Choque, estaria inclusive com a devida numeração identificadora raspada. 

Após a ação dos militares, no que eles chamam de "neutralização da ameaça", o local teria sido preservado para as devidas providências necessárias. 

O Batalhão afirma que teria feito, por parte dos militares, um pronto atendimento inicial após o indivíduo receber os disparos.

"Na sequência, o autor recebeu pronto atendimento por parte dos policiais militares, sendo conduzido ao hospital do município. Apesar dos esforços empregados, ele não resistiu aos ferimentos", conclui o Batalhão.

Morte por intervenção de agente do Estado

Sendo a base que compila dados sobre os mais variados tipos de ocorrência e vítimas, o painel estatístico da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) mostra que 2026, até então, já aparece na 6ª colocação dos índices anuais de morte por intervenção legal de agente do Estado. 

Sem contabilizar esse caso recente, até o início deste final de semana 56 pessoas foram mortas vítimas de intervenção de agente do Estado, sendo pelo menos seis casos registrados somente neste mês. 

Em 9 de junho, A.D.S morreu em confronto com policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), em Sonora, município localizado a 362 quilômetros de Campo Grande.

Em 8 de junho, M. E. A., de 22 anos, apelidado como "perturbado", morreu em confronto com o Batalhão de Choque (BPMChoque), em Sidrolândia, município localizado a 70 quilômetros da Capital.

Em 6 de junho, M.O.M.S, de 19 anos, morreu em confronto com o Choque no jardim Tijuca, em Campo Grande.

Em 5 de junho, C.D.F.M., de 25 anos e A.C.C.R., de 28 anos, morreram em confronto com o Choque em Rio Verde, município situado a 203 quilômetros de Campo Grande.

Além desses, Matheus Gonçalves dos Santos, 32 anos, acusado pela morte da companheira Gleici Fátima Machado Ritter, 37, em Guarantã do Norte (MT) e de fugir com o filho do casal para o Paraguai em seguida, foi morto no último dia 25. 

Por ordem crescente, o pior ano de mortes por agente do Estado foi 2023, que segundo dados da Sejusp aparece com 131 vítimas no período de 12 meses. 

Depois, os anos de 2024 e 25 ocupam a segunda e terceira colocação neste "ranking", com 86 e 73 vítimas respectivamente. 

Com 2019 sendo o quarto pior período deste registro, quando 70 pessoas morreram, 2026 está a cerca de nove óbitos de ultrapassar a quinta maior marca de mortes por intervenção de agentes do Estado. 

 
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CRIME

Homem é preso por importunação sexual durante Arraiá da UFGD

Jovem de 26 anos denunciou que teve as nádegas apalpadas enquanto trabalhava em uma barraca da festa; suspeito foi preso em flagrante

27/06/2026 14h30

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Suspeito foi levado para a Depac de Dourados e autuado em flagrante por importunação sexual

Suspeito foi levado para a Depac de Dourados e autuado em flagrante por importunação sexual Divulgação

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Um homem de 27 anos foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (26), acusado de importunação sexual durante a 17ª edição do Arraiá da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), em Dourados.

De acordo com informações divulgadas pelo portal Dourados News, o caso aconteceu por volta das 21h, quando uma jovem de 26 anos, que trabalhava em uma das barracas do evento, denunciou ter sido vítima de abuso.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito teria passado a mão nas nádegas da vítima enquanto ela realizava o atendimento ao público. Logo após o ocorrido, a mulher acionou a equipe de segurança da festa, que comunicou a Polícia Militar.

Os policiais localizaram e abordaram o homem ainda no local. Conforme o registro da ocorrência, ele apresentava sinais evidentes de embriaguez.

Apesar de negar a acusação, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual.

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LOTERIA

Ainda dá tempo! Quina de São João recebe apostas até este sábado

Concurso especial das Loterias Caixa sorteia R$ 260 milhões neste domingo (28) e, por regra, não acumula

27/06/2026 13h30

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A aposta mínima, com cinco números, custa R$ 3 e oferece uma chance em 24.040.016 de acertar a Quina

A aposta mínima, com cinco números, custa R$ 3 e oferece uma chance em 24.040.016 de acertar a Quina Divulgação

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Quem ainda sonha em mudar de vida tem até a noite deste sábado (27) para registrar uma aposta na Quina de São João, concurso especial das Loterias Caixa que pode pagar R$ 260 milhões. O sorteio será realizado neste domingo (28), às 14h (horário de Mato Grosso do Sul), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Por ser um concurso especial, a Quina de São João não acumula. Isso significa que, caso nenhuma aposta acerte as cinco dezenas sorteadas, o prêmio principal será dividido entre os acertadores de quatro números. Persistindo a ausência de ganhadores, a premiação passa para as demais faixas, conforme as regras da modalidade.

As apostas simples podem ser registradas até as 22h deste sábado. Já os bolões poderão ser feitos até as 13h de domingo, poucas horas antes do sorteio. Os jogos podem ser realizados nas casas lotéricas credenciadas, pelo portal Loterias Caixa, pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para Android e iOS, e pelo Internet Banking Caixa, exclusivo para correntistas.

Na Quina, o apostador deve escolher de cinco a 15 dezenas entre os 80 números disponíveis no volante. Também é possível optar pela modalidade "Surpresinha", em que os números são selecionados automaticamente pelo sistema da Caixa.

A aposta mínima, com cinco números, custa R$ 3 e oferece uma chance em 24.040.016 de acertar a Quina. Quem optar por seis dezenas paga R$ 18 e aumenta a probabilidade para uma em 4.006.669. Já a aposta máxima, com 15 números, custa R$ 9.009 e eleva a chance de acerto para uma em 8.005.

Além do prêmio principal, a Quina também contempla quem acerta quatro, três ou dois números. Do valor destinado à premiação, 35% são distribuídos entre os acertadores das cinco dezenas, 15% para quem fizer a Quadra e 10% para os acertadores de três e de duas dezenas, conforme estabelece o regulamento da modalidade.

Esta é a 16ª edição da Quina de São João, considerada um dos concursos mais aguardados do calendário das Loterias Caixa. Em 2025, o prêmio principal foi dividido entre 13 apostas, e cada uma recebeu cerca de R$ 19,2 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e na página das Loterias Caixa no Facebook, permitindo que os apostadores acompanhem o resultado em tempo real.

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