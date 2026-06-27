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Supremo têm maioria para liberar que penduricalhos retroativos sejam pagos

Com voto do ministro Luiz Fux em julgamento virtual neste sábado (27), o placar está 5 votos a 0 pela liberação

Da redação (com informações da Agência Brasil)

27/06/2026 - 15h30
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Supremo Tribunal Federal, o STF formou maioria para liberar o pagamento de penduricalhos retroativos a juízes, procuradores e promotores do Ministério Público. Com o voto do ministro Luiz Fux durante julgamento virtual neste sábado (27), o placar está 5 votos a 0 pela liberação.

Os votos anteriores foram proferidos pelos ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Edson Fachin e Flávio Dino, que propuseram que o pagamento das indenizações respeite um limite de 35% do teto do funcionalismo público.

Em seu voto, Fux, entretanto, defendeu que não deve haver teto para o pagamento de direitos já adquiridos, como férias e licenças não aproveitadas, argumentando que a reparação deve ser integral.

O julgamento virtual segue até a próxima terça-feira (30). Quatro ministros ainda precisam votar.

Entenda
Penduricalhos são benefícios concedidos a servidores públicos e que, somados ao salário, ultrapassam a remuneração máxima definida constitucionalmente, hoje de R$ 46,3 mil.

Em 25 de março, por unanimidade, os ministros decidiram que as indenizações adicionais, gratificações e auxílios deverão ser limitados a 35% do valor do salário dos integrantes da Corte.

Dessa forma, juízes, promotores e procuradores poderão ganhar pelo menos R$ 62,5 mil mensais, somando o teto e R$ 16,2 mil em penduricalhos.

 

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CRIME

Homem é preso por importunação sexual durante Arraiá da UFGD

Jovem de 26 anos denunciou que teve as nádegas apalpadas enquanto trabalhava em uma barraca da festa; suspeito foi preso em flagrante

27/06/2026 14h30

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Suspeito foi levado para a Depac de Dourados e autuado em flagrante por importunação sexual

Suspeito foi levado para a Depac de Dourados e autuado em flagrante por importunação sexual Divulgação

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Um homem de 27 anos foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (26), acusado de importunação sexual durante a 17ª edição do Arraiá da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), em Dourados.

De acordo com informações divulgadas pelo portal Dourados News, o caso aconteceu por volta das 21h, quando uma jovem de 26 anos, que trabalhava em uma das barracas do evento, denunciou ter sido vítima de abuso.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito teria passado a mão nas nádegas da vítima enquanto ela realizava o atendimento ao público. Logo após o ocorrido, a mulher acionou a equipe de segurança da festa, que comunicou a Polícia Militar.

Os policiais localizaram e abordaram o homem ainda no local. Conforme o registro da ocorrência, ele apresentava sinais evidentes de embriaguez.

Apesar de negar a acusação, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual.

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LOTERIA

Ainda dá tempo! Quina de São João recebe apostas até este sábado

Concurso especial das Loterias Caixa sorteia R$ 260 milhões neste domingo (28) e, por regra, não acumula

27/06/2026 13h30

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A aposta mínima, com cinco números, custa R$ 3 e oferece uma chance em 24.040.016 de acertar a Quina

A aposta mínima, com cinco números, custa R$ 3 e oferece uma chance em 24.040.016 de acertar a Quina Divulgação

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Quem ainda sonha em mudar de vida tem até a noite deste sábado (27) para registrar uma aposta na Quina de São João, concurso especial das Loterias Caixa que pode pagar R$ 260 milhões. O sorteio será realizado neste domingo (28), às 14h (horário de Mato Grosso do Sul), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Por ser um concurso especial, a Quina de São João não acumula. Isso significa que, caso nenhuma aposta acerte as cinco dezenas sorteadas, o prêmio principal será dividido entre os acertadores de quatro números. Persistindo a ausência de ganhadores, a premiação passa para as demais faixas, conforme as regras da modalidade.

As apostas simples podem ser registradas até as 22h deste sábado. Já os bolões poderão ser feitos até as 13h de domingo, poucas horas antes do sorteio. Os jogos podem ser realizados nas casas lotéricas credenciadas, pelo portal Loterias Caixa, pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para Android e iOS, e pelo Internet Banking Caixa, exclusivo para correntistas.

Na Quina, o apostador deve escolher de cinco a 15 dezenas entre os 80 números disponíveis no volante. Também é possível optar pela modalidade "Surpresinha", em que os números são selecionados automaticamente pelo sistema da Caixa.

A aposta mínima, com cinco números, custa R$ 3 e oferece uma chance em 24.040.016 de acertar a Quina. Quem optar por seis dezenas paga R$ 18 e aumenta a probabilidade para uma em 4.006.669. Já a aposta máxima, com 15 números, custa R$ 9.009 e eleva a chance de acerto para uma em 8.005.

Além do prêmio principal, a Quina também contempla quem acerta quatro, três ou dois números. Do valor destinado à premiação, 35% são distribuídos entre os acertadores das cinco dezenas, 15% para quem fizer a Quadra e 10% para os acertadores de três e de duas dezenas, conforme estabelece o regulamento da modalidade.

Esta é a 16ª edição da Quina de São João, considerada um dos concursos mais aguardados do calendário das Loterias Caixa. Em 2025, o prêmio principal foi dividido entre 13 apostas, e cada uma recebeu cerca de R$ 19,2 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e na página das Loterias Caixa no Facebook, permitindo que os apostadores acompanhem o resultado em tempo real.

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