Supremo têm maioria para liberar que penduricalhos retroativos sejam pagos

LOTERIA

Concurso especial das Loterias Caixa sorteia R$ 260 milhões neste domingo (28) e, por regra, não acumula

A aposta mínima, com cinco números, custa R$ 3 e oferece uma chance em 24.040.016 de acertar a Quina Divulgação

Quem ainda sonha em mudar de vida tem até a noite deste sábado (27) para registrar uma aposta na Quina de São João, concurso especial das Loterias Caixa que pode pagar R$ 260 milhões. O sorteio será realizado neste domingo (28), às 14h (horário de Mato Grosso do Sul), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Por ser um concurso especial, a Quina de São João não acumula. Isso significa que, caso nenhuma aposta acerte as cinco dezenas sorteadas, o prêmio principal será dividido entre os acertadores de quatro números. Persistindo a ausência de ganhadores, a premiação passa para as demais faixas, conforme as regras da modalidade.

As apostas simples podem ser registradas até as 22h deste sábado. Já os bolões poderão ser feitos até as 13h de domingo, poucas horas antes do sorteio. Os jogos podem ser realizados nas casas lotéricas credenciadas, pelo portal Loterias Caixa, pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para Android e iOS, e pelo Internet Banking Caixa, exclusivo para correntistas.

Na Quina, o apostador deve escolher de cinco a 15 dezenas entre os 80 números disponíveis no volante. Também é possível optar pela modalidade "Surpresinha", em que os números são selecionados automaticamente pelo sistema da Caixa.

A aposta mínima, com cinco números, custa R$ 3 e oferece uma chance em 24.040.016 de acertar a Quina. Quem optar por seis dezenas paga R$ 18 e aumenta a probabilidade para uma em 4.006.669. Já a aposta máxima, com 15 números, custa R$ 9.009 e eleva a chance de acerto para uma em 8.005.

Além do prêmio principal, a Quina também contempla quem acerta quatro, três ou dois números. Do valor destinado à premiação, 35% são distribuídos entre os acertadores das cinco dezenas, 15% para quem fizer a Quadra e 10% para os acertadores de três e de duas dezenas, conforme estabelece o regulamento da modalidade.

Esta é a 16ª edição da Quina de São João, considerada um dos concursos mais aguardados do calendário das Loterias Caixa. Em 2025, o prêmio principal foi dividido entre 13 apostas, e cada uma recebeu cerca de R$ 19,2 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e na página das Loterias Caixa no Facebook, permitindo que os apostadores acompanhem o resultado em tempo real.

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