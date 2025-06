Bloqueios atmosféricos elevarão a temperatura em MS durante o inverno

A temperatura máxima em algumas cidades do Estado deve alcançar valores elevados acima de 30ºC durante o inverno - Foto: Gerson Oliveira / Arquivo Correio do Estado

O clima em Mato Grosso do Sul durante a estação do inverno deve ser marcado extensão do tempo ensolarado, ocasionado pela atuação de bloqueios atmosféricos.

Ao Correio do Estado, o meteorologista Natalio Abrahão Filho, com informações da estação meteorológica da Uniderp, explicou que durante o inverno bloqueios atmosféricos devem ocorrer no decorrer da estação.

"O aumento de temperatura máxima com valores elevados deve acontecer devido aos bloqueios atmosféricos fortalecidos por massas de ar quentes e secas", declarou.

De acordo com o meteorologista, estes bloqueios pode estender-se por várias semanas, mantendo as condições do tempo estável, ensolarados, sem chuva, baixa umidade do ar, pouca nebulosidade e alta concentração de poluentes.

Natalio também alerta que no período do inverno, que começa nesta sexta-feira (20), e se estende até o dia 22 de fevereiro, é propenso para o aumento de casos de doenças respiratórias.

"Com as masas de ar quentes e secas, aumenta a incidência de poeiras, areia, fumaça e fuligem persistirem em suspensão no ar, surgindo com mais frequência as doenças respiratórias".

Temperatura

Conforme informado pelo meteorologista da Uniderp, a temperatura do ar no inverno terá grande diferença entre a máxima e a mínima, apresentando amplitude térmica que deve ultrapassar os 15ºC.

A temperatura máxima em Campo Grande, Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo, Água Clara, Aquidauana e Corumbá, Coxim e Sonora, durante o dia, deve, ocasionalmente, alcançar valores elevados acima de 30ºC durante a estação.

Com relação as temperaturas mínimas previstas, existe a possibilidade de cidades em Mato Grosso do Sul atingirem os 10ºC associadas a massas de ar polares em algumas regiões.

"No mês de Julho, os modelos de temperaturas com massas de ar polar entre os dias 07 e 13 trazem temperaturas de cinco graus ou menos para todo o centro-sul do estado de forma generalizada", descreveu Natalio.

A umidade relativa do ar deve ser afetada pela seca, devido à ausência prolongada de chuva, registrando números inferiores a 30%.

Valores neste patamar conduzem aos estados de atenção (20 a 30%), alerta (12 a 20%) e emergência (abaixo de 12%).

CHUVAS

As previsões indicam probabilidades de precipitação abaixo da média histórica (do normal) no Sul do Mato Grosso do Sul em Junho e Julho.

Os meses de Agosto e início de Setembro serão de estiagens, calor intenso, umidade baixa e chuvas fracas ocasionais.

A precipitação durante a estação deve ocorrer ao final da tarde, de forma irregular, mal distribuídas e baixo volume, se mantendo próximas as medias históricas.

"Não se descarta períodos longos sem chuva, acima de 30 dias com estiagens sem ou pouca chuva na capital", destacou o meteorologista.

