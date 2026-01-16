Bonito fecha 2025 com 293 mil turistas, 1% a mais que 2024

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Dados divulgados pelo Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB) apontam que o município recebeu 293.712 turistas entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025.

O número é 1% maior em relação a 2024, quando recebeu 290.806 turistas. Os dados do ano passado representam a manutenção do crescimento do fluxo turístico no município.

Conforme o levantamento, a maioria dos turistas brasileiros que visitaram Bonito são dos estados de São Paulo (34,95%), Paraná (9,09%), Rio de Janeiro (7,82%), Santa Catarina (7,56%) e Mato Grosso do Sul (6,52%).

As regiões do Brasil que mais visitaram a cidade são Sudeste (55,85%), Sul (25,96%), Centro-Oeste (10,92%), Nordeste (6,01%) e Norte (1,25%).

Já os turistas estrangeiros que visitaram o município são dos países do Paraguai (1,50%), Holanda (1,49%), EUA (1%) e Alemanha (0,96%).

Confira o número detalhado de visitantes, por mês, em 2025:

MÊS - 2025 Nº DE TURISTAS Janeiro 36.858 Fevereiro 17.017 Março 25.849 Abril 25.478 Maio 22.977 Junho 14.675 Julho 25.849 Agosto 24.413 Setembro 27.127 Outubro 26.806 Novembro 21.772 Dezembro 24.891

Confira o número de visitantes que Bonito recebeu nos anos de 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015:

ANO NÚMERO DE TURISTAS 2015 204.298 2016 212.817 2017 201.219 2018 201.215 2019 209.568 2020 145.219 2021 205.460 2022 280.391 2023 313.116 2024 290.806 2025 293.712

Números indicam que os atrativos turísticos do município receberam 855.610 visitas em 2025, frente a 861.735 do ano anterior.

Os passeios variam de balneários a trilhas, cachoeiras, cavernas/grutas secas e alagadas e flutuação e mergulho em rios, praias de água doce, boia cross.

A taxa média anual de ocupação dos hotéis ficou em 53% e de visitação da Gruta do Lago Azul em 66%.

Em 2025, o aeroporto de Bonito registrou 36.388 desembarques, um crescimento expressivo de 34,67% em relação a 2024, quando 27.019 passageiros desembarcaram no local.

"Apesar dessas oscilações pontuais, os números confirmam a estabilidade do turismo de Bonito e região, que se mantém como um dos principais destinos de ecoturismo do país", indicou o OTEB.

BONITO

Bonito é o principal destino turístico de Mato Grosso do Sul. A cidade é conhecida popularmente como Capital do Ecoturismo.

Está localizada na região sudoeste de Mato Grosso do Sul, a 297 quilômetros de Campo Grande. Foi fundada em 2 de outubro de 1948 e completou 77 anos em 2025.

A partir de dezembro de 2025, viajar para Bonito ficou mais caro : a Prefeitura Municipal de Bonito anunciou a cobrança de Taxa de Conservação Ambiental (TCA) de R$ 15 por pessoa.

Segundo o município, a taxa foi criada para fortalecer políticas públicas voltadas à conservação ambiental, diante do aumento da demanda turística e da necessidade de investimentos constantes em infraestrutura e monitoramento, essenciais para manter a experiência de visitação segura e sustentável.

Três linhas aéreas operam em Bonito: Gol, Latam e Azul.

O município recebeu esse nome por herança da Fazenda Rincão Bonito, de onde o distrito foi desmembrado.

Foi fundada em 1927 e com a criação do território Federal de Ponta Porã, pelo Decreto-Lei nº 5.839, de 21 de setembro de 1943, é lhe anexado como Distrito de Paz de Miranda.

Mas, tornou-se município apenas em 2 de outubro de 1948, ainda pertencente ao estado de Mato Grosso. Em 1977, o município passou a fazer parte do atual estado de Mato Grosso do Sul, após divisão do território.

PASSEIOS

Bonito-Serra da Bodoquena possuem diversos passeios para todas as idades, gostos e bolsos.

A cidade possui rios de águas cristalinas, cavernas/grutas secas e alagadas, cachoeiras, trilhas, balneários, observatórios naturais, flutuação e mergulho em rios, praias de água doce, boia cross e aquários.

Os passeios variam de R$90,00 a R$1.900,00. Confira: