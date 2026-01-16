Bonito fecha 2025 com 293 mil turistas, 1% a mais que 2024

Dados divulgados pelo Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB) apontam que o município recebeu 293.712 turistas entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025.
O número é 1% maior em relação a 2024, quando recebeu 290.806 turistas. Os dados do ano passado representam a manutenção do crescimento do fluxo turístico no município.
Conforme o levantamento, a maioria dos turistas brasileiros que visitaram Bonito são dos estados de São Paulo (34,95%), Paraná (9,09%), Rio de Janeiro (7,82%), Santa Catarina (7,56%) e Mato Grosso do Sul (6,52%).
As regiões do Brasil que mais visitaram a cidade são Sudeste (55,85%), Sul (25,96%), Centro-Oeste (10,92%), Nordeste (6,01%) e Norte (1,25%).
Já os turistas estrangeiros que visitaram o município são dos países do Paraguai (1,50%), Holanda (1,49%), EUA (1%) e Alemanha (0,96%).
Confira o número detalhado de visitantes, por mês, em 2025:
|MÊS - 2025
|Nº DE TURISTAS
|Janeiro
|36.858
|Fevereiro
|17.017
|Março
|25.849
|Abril
|25.478
|Maio
|22.977
|Junho
|14.675
|Julho
|25.849
|Agosto
|24.413
|Setembro
|27.127
|Outubro
|26.806
|Novembro
|21.772
|Dezembro
|24.891
Confira o número de visitantes que Bonito recebeu nos anos de 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015:
|
ANO
|
NÚMERO DE TURISTAS
|
2015
|
204.298
|
2016
|
212.817
|
2017
|
201.219
|
2018
|
201.215
|
2019
|
209.568
|
2020
|
145.219
|
2021
|
205.460
|
2022
|
280.391
|
2023
|
313.116
|
2024
|
290.806
|2025
|293.712
Números indicam que os atrativos turísticos do município receberam 855.610 visitas em 2025, frente a 861.735 do ano anterior.
Os passeios variam de balneários a trilhas, cachoeiras, cavernas/grutas secas e alagadas e flutuação e mergulho em rios, praias de água doce, boia cross.
A taxa média anual de ocupação dos hotéis ficou em 53% e de visitação da Gruta do Lago Azul em 66%.
Em 2025, o aeroporto de Bonito registrou 36.388 desembarques, um crescimento expressivo de 34,67% em relação a 2024, quando 27.019 passageiros desembarcaram no local.
"Apesar dessas oscilações pontuais, os números confirmam a estabilidade do turismo de Bonito e região, que se mantém como um dos principais destinos de ecoturismo do país", indicou o OTEB.
BONITO
Bonito é o principal destino turístico de Mato Grosso do Sul. A cidade é conhecida popularmente como Capital do Ecoturismo.
Está localizada na região sudoeste de Mato Grosso do Sul, a 297 quilômetros de Campo Grande. Foi fundada em 2 de outubro de 1948 e completou 77 anos em 2025.
A partir de dezembro de 2025, viajar para Bonito ficou mais caro: a Prefeitura Municipal de Bonito anunciou a cobrança de Taxa de Conservação Ambiental (TCA) de R$ 15 por pessoa.
Segundo o município, a taxa foi criada para fortalecer políticas públicas voltadas à conservação ambiental, diante do aumento da demanda turística e da necessidade de investimentos constantes em infraestrutura e monitoramento, essenciais para manter a experiência de visitação segura e sustentável.
Três linhas aéreas operam em Bonito: Gol, Latam e Azul.
O município recebeu esse nome por herança da Fazenda Rincão Bonito, de onde o distrito foi desmembrado.
Foi fundada em 1927 e com a criação do território Federal de Ponta Porã, pelo Decreto-Lei nº 5.839, de 21 de setembro de 1943, é lhe anexado como Distrito de Paz de Miranda.
Mas, tornou-se município apenas em 2 de outubro de 1948, ainda pertencente ao estado de Mato Grosso. Em 1977, o município passou a fazer parte do atual estado de Mato Grosso do Sul, após divisão do território.
PASSEIOS
Bonito-Serra da Bodoquena possuem diversos passeios para todas as idades, gostos e bolsos.
A cidade possui rios de águas cristalinas, cavernas/grutas secas e alagadas, cachoeiras, trilhas, balneários, observatórios naturais, flutuação e mergulho em rios, praias de água doce, boia cross e aquários.
Os passeios variam de R$90,00 a R$1.900,00. Confira:
- Gruta do Lago Azul - cartão postal da cidade
- Grutas de São Miguel
- Grita São Mateus
- Gruta Catedral
- Gruta do Mimoso
- Abismo Anhumas
- Nascente Azul
- Lagoa Misteriosa
- Rio Sucuri
- Rio da Prata Recanto Ecológico
- Rio Formoso
- Aquário Natural
- Estância Mimosa
- Boca da Onça
- Cachoeiras da Serra da Bodoquena
- Balneário do Sol
- Balneário Bosque das Águas
- Balneário Municipal
- Eco Park Porto da Ilha
- Eco Serrana Park
- Recanto das Águas
- Cânion do Rio Salobra
- Fazenda Ceita Corê
- Buraco das Araras
- Buraco do Macaco
- Praia da Figueira
- Projeto Jiboia
- Biopark