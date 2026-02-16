Bracell e MS Florestal investem R$ 5,9 milhões em ações sociais em MS

Projetos da MS Florestal e do Bracell Social, voltados para atuação nas áreas de educação, geração de renda e cidadania, beneficiaram 49 mil pessoas em Mato Grosso do Sul e no interior de São Paulo, com investimento de R$ 5,9 milhões.
O ano de 2025 foi marcado pelo volume expressivo de investimentos em ações de responsabilidade social em municípios de Mato Grosso do Sul e na divisa com o Estado de São Paulo.
A empresa de silvicultura MS Florestal, em parceria com o programa Bracell Social, investiu aproximadamente R$ 5,9 milhões em projetos voltados à educação, geração de renda, empreendedorismo e cidadania, beneficiando diretamente 49 mil pessoas em dez cidades da região.
São iniciativas desenvolvidas com instituições públicas, privadas e organizações da sociedade civil, somando 100 ações ao longo do ano, atendendo 20 escolas, alcançando mais de 21 mil alunos e 14 mil professores, além de promover ações comunitárias voltadas a diferentes públicos.
Resultado
O investimento na área de educação demonstrou avanço nos indicadores de alfabetização:
- Em Bataguassu, o índice passou de 37,7% em 2023 para 52,3% em 2024;
- Em Água Clara, o percentual subiu de 70,02% para 77% no mesmo período.
Mercado de trabalho
Os programas voltados à capacitação profissional apresentaram resultados, com a redução da evasão escolar e a qualificação de jovens do ensino médio.
“Os dados mostram que o investimento social precisa estar conectado às reais necessidades das comunidades. Quando educação, capacitação e inclusão caminham juntas, os resultados aparecem de forma consistente”, afirma Michele Oliveira, coordenadora de Responsabilidade Social.
O empreendedorismo feminino, por meio de projetos de geração de renda, teve destaque em 2025. Iniciativas voltadas à formalização de pequenos negócios, à economia circular e ao fortalecimento da agricultura familiar beneficiaram milhares de pessoas e contribuíram para o aumento da renda em comunidades locais.
Entre os destaques está o projeto “Dona Della”, em parceria com o Sebrae/MS, que, entre eventos e feiras, alcançou 2.600 mulheres. Já no atendimento fixo, 120 mulheres foram beneficiadas com geração de renda e autonomia financeira.
“As ações sociais fazem parte da estratégia de relacionamento institucional e de desenvolvimento dos territórios onde atuamos. O objetivo é contribuir para o crescimento das comunidades de forma estruturada e sustentável, com o apoio de parceiros como Sebrae, Senar, governos, empresas e prefeituras”, destaca Bruno Madalena, gerente de Relações Institucionais da MS Florestal.
Já o programa de cidadania e voluntariado oferta serviços gratuitos de saúde, lazer e cultura, mobilizando 450 voluntários e beneficiando quase 24 mil pessoas ao longo do ano.
Para 2026, está prevista a ampliação do impacto das ações, com investimento estimado em R$ 4,1 milhões e foco na consolidação dos resultados, no fortalecimento da governança e na ampliação do alcance dos projetos sociais.