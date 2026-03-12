Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil Coffee Week chega amanhã em Campo Grande

Em sua 4ª edição, Campo Grande recebe o festival durante 20 dias com menus exclusivos em preços fixos e reduzidos à R$ 30 em quase 30 cafeterias da cidade

Noysle Carvalho

12/03/2026 - 12h30
A partir da próxima sexta-feira (13), a Capital Morena recebe a 4ª edição da Campo Grande Coffee Week. São 25 estabelecimentos entre cafeterias, confeitarias, panificadoras e gelaterias que irão participar, com cardápio atualizado em valor reduzido exclusivamente durante o período do evento.

Para celebrar a cultura do café, o festival estabelece o valor fixo e reduzido a R$ 30, com refeições de dois a três comidas e/ou bebidas. No evento os participantes oferecem menus exclusivos com receitas e combinações criadas para a ocasião.

Além da experiência gastronômica, serão oferecidos atrações como workshops, com degustações orientadas, oficina e também o tradicional campeonato de Latte Art na abertura do festival.

Dividido entre os dias 13 e 29 de março, em que estão disponíveis os menus exclusivos, os workshops acontecerão nas próprias cafeterias, com baristas e especialistas amantes de cafés.

A abertura acontece no Tigre Café, com a 4ª edição TNT Campo Grande Coffee Festival, em que acontecerá o campeonato de Latte Art, a partir das 19h.

A competição de quem faz o melhor desenho das tradicionais decorações de cafés (coração, tulipa, roseta) e também a chance de usar a criatividade na categoria livre, inicia oficialmente às 19h30 e é aberta ao público para quem quiser participar. Outras informações estão na descrição do formulário de inscrições,  disponível aqui.

Data: 13 de março (amanhã)
Local: Tigre Café, Rua Euclides da Cunha, 1133, loja 02 - Centro.

O primeiro workshop do festival acontece no sábado, com foco na criação de conteúdo e marketing nas redes sociais.

O tema "Feed que Dá Fome: Criação de Conteúdo e Marketing para Gastronomia", é direcionado especialmente aos donos de cafeterias, confeitarias, gelaterias e panificadoras e, acontece a partir das 14h na cafeteria Doce Lembrança, mas qualquer que se interessar pode se increver aqui.

Data: 14 de março (sábado) - 14 horas;
Local: Rua Dom Aquino, 2055 - Centro.

Após uma breve pausa de alguns dias, na semana que vem (18) as atrações continuam com o segundo workshop. Na Jolie Padaria Artesanal, à partir das 19h, o barista Vinicius Anzou ministra o tema "Preparo e Bebidas com Matcha". As inscrições estarão disponíveis em breve.

Data: 18 de março (quarta-feira) - 19 horas;
Local: Rua Euclides da Cunha, 1595 - Santa Fé.

Incluindo uma oficina, no dia 25, o barista Rafael Rodrigues comanda a "Oficina de Análise Sensorial de Cafés Especiais & Cupping Guiado", à partir das 19h, no Bourbon Café.

Data: 25 de março (quarta-feira) - 19 horas;
Local: Rua Amazonas, 1080 - Monte Castelo.

Próximo ao fim do festival, o evento traz mais um workshop, com o barista Eduardo Manetti, para ministrar o tema "Preparando um excelente café em casa", às 19h, novamente no Bouboun Café.

Data: 28 de março (sábado) - 19 horas;
Local: Rua Amazonas, 1080 - Monte Castelo.

> Todas as cinco atrações são gratuitas e tem participação sob inscrição.

As cafeterias participantes manterão os menus durante os 20 dias, de 13 a 29 de março, em busca de oferecer ao público em geral e aos amantes do café experiências únicas, com cardápios exclusivos do festival.

Confira a lista de participantes e o menu exclusivo:

  • Asmar’s Doces Árabes & Café Turco - Café Turco Istambul + Esfiha ou Quibe;
  • Be Good Preparos Artesanais - Espresso Tropical + Croissant Carne de Panela + Carolina;
  • Bourbon Cafés Especiais - Café Coado do Dia (G) + Focaccia + Cookie;
  • Cacimba Sorvetes - Cappuccino Italiano + Brownie com Gelato e Calda Moka;
  • Café com Você - Café Especial Prensa Francesa + Brownie Chocolate + Crumble Banana;
  • Café Teatro Galeria - Coado Sensorial + Pão de Queijo Recheado + Brownie com Sorvete;
  • Cake 67 - Preferido da Chefe: café espresso + coxinha de costela + bolo gelado;
  • Canteen Central - Brunch Festival: café coado free refil + pão na chapa + ovos & bacon + rabanada com sorvete;
  • Casa Trentin - Café Dalgona Gelado com Doce de Leite + Mini Vulcão de Requeijão com Linguiça Blumenau;
  • Doce Lembrança - Cappuccino + Flat Croissant;
  • Empadão da Carol - Café Espresso + Empada Especial + Empada Ninho & Chocolate Branco;
  • Go Coffee (Jd. dos Estados) - Cappuccino Go coffee + Pão de queijo + Brownie;
  • Go Coffee (São Francisco) - Frappé Cappuccino + Waffle Queijo Recheado;
  • Hotel Deville Prime Campo Grande - Café Especial na Prensa Francesa + Sobremesa de Tiramisú
  • Jolie Padaria Artesanal - Matcha Vanilla Latte + Toast de Brioche com Manteiga de Mel e Missô + Geleia de Morango;
  • Juna Café & Restaurante - Mocha Especiarias + Minis Pão de Queijo com Costela e Cream Cheese + Minis Pão de Queijo Romeu e Julieta;
  • Katarina Coffee & Tea - Latte Katarina + Bagel Katarina;
  • Le Verger - Café Especial Coado + Toast Thai + Macaron;
  • Martinello’s Coffee - Capuccino Gelado com Chantilly +Tapioca Carne Seca ou Frango + Pavê do Dia;
  • Padoca do Enaldo - Mocha Caramelo de Rapadura + Pastel Carne Seca Cremosa & Queijo Minas + Brigadeiro de Rapadura;
  • Sagrado Café - Café Coado + Pão de Batata com Requeijão & Carne de Sol Pantaneira + Bolo de Mandioca e Coco;
  • Steffens Pastry Shop - Affogato + Cannoli de Pistache;
  • Tea Shop - Menu Pausa Perfeita: Fruit Lemonade Tea + Porção de Pão de Queijo com Requeijão + Bolo Caseiro;
  • The Coffee - Iced Vanilla Latte (quente ou gelado) + Croissant de Copa & Mussarela + Cookie Salted Caramel;
  • Tigre Café - Latte Caramel com Doce de Leite + Choripan;
  • Toffee Doces Artesanais - Espresso Tônica + Croissant Toffee.

 

>> Serviço

Quando? De 13 a 28 de março;
Quanto? Menus fixos a R$ 30;
Onde? A lista de participantes com os locais está disponível em brasilcoffeeweek.com.br e no Instagram @brasilcoffeeweek

 

Compartilhar
