Buscas por vítima no Rio Vacaria continuam, e BR-163 opera em Pare-e-Siga

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As buscas por vítimas de um acidente envolvendo uma carreta que caiu no Rio Vacaria continuam na tarde desta terça-feira (12), enquanto o tráfego na BR-163, na autura do km 344, em Rio Brilhante, segue operando em sistema de Pare-e-Siga no trecho próximo ao distrito de Prudêncio Thomaz.

A equipe de reportagem do Correio do Estado entrou em contato com a concessionária Motiva Pantanal, responsável pelo trecho da rodovia, que informou que a pista não está bloqueada. No entanto, o fluxo de veículos permanece lento.

A orientação é para que os motoristas redobrem a atenção ao passarem pelo local, já que o tráfego segue no sistema Pare-e-Siga.

Até o momento, nenhuma vítima foi localizada. A informação é de que o veículo era ocupado pelo motorista, um homem de 49 anos. Equipes do Corpo de Bombeiros de Rio Brilhante seguem realizando buscas no Rio Vacaria, com apoio de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Campo Grande.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe de resgate conseguiu localizar uma estrutura que aparenta ser o caminhão, mas ainda não é possível identificá-la com precisão, pois a correnteza está muito forte e o veículo ficou completamente submerso.

O acidente ocorreu no km 344 da BR-163, no sentido norte da pista. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária, a carreta seguia em direção a Nova Alvorada do Sul quando, por motivos ainda desconhecidos, bateu contra o guard-rail da ponte e caiu no rio.

As primeiras equipes de salvamento encontraram marcas na proteção lateral da ponte, indicando o ponto onde o veículo rompeu a estrutura antes de despencar na água.

Bombeiros desceram pela barranca até próximo ao rio e constataram que apenas parte dos pneus da carreta estava visível, enquanto o restante do veículo permanecia totalmente submerso.

De acordo com os bombeiros, a carreta está a cerca de cinco metros de profundidade. As buscas subaquáticas chegaram a ser iniciadas ainda durante a noite de segunda-feira (11), mas precisaram ser suspensas temporariamente por questões de segurança.

A operação foi retomada nas primeiras horas desta terça-feira com o uso de barcos e mergulho especializado.

Durante toda a madrugada, equipes da Motiva Pantanal permaneceram no local realizando a sinalização da rodovia e organizando o trânsito em sistema de “Pare-e-Siga”, evitando novos acidentes na região.

A Polícia Militar Ambiental (PMA) também esteve no local para verificar um possível vazamento de óleo no Rio Vacaria.

Segundo a concessionária, o Centro de Controle Operacional foi acionado rapidamente após o acidente. A carreta, que transportava uma carga significativa, colidiu contra a proteção lateral da ponte antes de afundar no rio.

As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas pela Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e pela concessionária responsável pela rodovia.

Casos semelhantes

O trecho onde ocorreu o acidente já registrou outras ocorrências semelhantes. Em 2018, uma carreta bitrem também caiu no Rio Vacaria, no mesmo km 344 da BR-163, após o motorista dormir ao volante e perder o controle da direção.

O local não possui acostamento e a estrutura é estreita, o que dificulta a passagem de veículos grandes. Habitantes da região solicitam por alargamento da estrada e relatam que acidentes deste tipo é recorrente no trecho.

Um outro caso ocorreu próximo de Ivinhema, quando um carro com uma família de três pessoas caiu no Rio Vacaria. Segundo depoimento do condutor, ao tentar desviar de outro veículo, acabou perdendo o controle do automóvel, bateu na mureta de proteção da ponte e caiu dentro do rio.

Apenas o motorista conseguiu sair do veículo e se salvar. A esposa e a filha dele afundaram junto com o veículo e morreram no local.







