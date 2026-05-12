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Buscas por vítima no Rio Vacaria continuam, e BR-163 opera em Pare-e-Siga

Carreta caiu no Rio Vacaria, em Rio Brilhante, e tráfego segue lento no trecho da rodovia; mergulhadores retomaram buscas na manhã desta terça-feira (12)

Welyson Lucas

12/05/2026 - 16h40
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As buscas por vítimas de um acidente envolvendo uma carreta que caiu no Rio Vacaria continuam na tarde desta terça-feira (12), enquanto o tráfego na BR-163, na autura do km 344, em Rio Brilhante, segue operando em sistema de Pare-e-Siga no trecho próximo ao distrito de Prudêncio Thomaz.

A equipe de reportagem do Correio do Estado entrou em contato com a concessionária Motiva Pantanal, responsável pelo trecho da rodovia, que informou que a pista não está bloqueada. No entanto, o fluxo de veículos permanece lento.

A orientação é para que os motoristas redobrem a atenção ao passarem pelo local, já que o tráfego segue no sistema Pare-e-Siga.

Até o momento, nenhuma vítima foi localizada. A informação é de que o veículo era ocupado pelo motorista, um homem de 49 anos. Equipes do Corpo de Bombeiros de Rio Brilhante seguem realizando buscas no Rio Vacaria, com apoio de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Campo Grande.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe de resgate conseguiu localizar uma estrutura que aparenta ser o caminhão, mas ainda não é possível identificá-la com precisão, pois a correnteza está muito forte e o veículo ficou completamente submerso.

O acidente ocorreu no km 344 da BR-163, no sentido norte da pista. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária, a carreta seguia em direção a Nova Alvorada do Sul quando, por motivos ainda desconhecidos, bateu contra o guard-rail da ponte e caiu no rio.

As primeiras equipes de salvamento encontraram marcas na proteção lateral da ponte, indicando o ponto onde o veículo rompeu a estrutura antes de despencar na água.

Bombeiros desceram pela barranca até próximo ao rio e constataram que apenas parte dos pneus da carreta estava visível, enquanto o restante do veículo permanecia totalmente submerso.

De acordo com os bombeiros, a carreta está a cerca de cinco metros de profundidade. As buscas subaquáticas chegaram a ser iniciadas ainda durante a noite de segunda-feira (11), mas precisaram ser suspensas temporariamente por questões de segurança.

A operação foi retomada nas primeiras horas desta terça-feira com o uso de barcos e mergulho especializado.

Durante toda a madrugada, equipes da Motiva Pantanal permaneceram no local realizando a sinalização da rodovia e organizando o trânsito em sistema de “Pare-e-Siga”, evitando novos acidentes na região.

A Polícia Militar Ambiental (PMA) também esteve no local para verificar um possível vazamento de óleo no Rio Vacaria.

Segundo a concessionária, o Centro de Controle Operacional foi acionado rapidamente após o acidente. A carreta, que transportava uma carga significativa, colidiu contra a proteção lateral da ponte antes de afundar no rio.

As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas pela Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e pela concessionária responsável pela rodovia.

Casos semelhantes

O trecho onde ocorreu o acidente já registrou outras ocorrências semelhantes. Em 2018, uma carreta bitrem também caiu no Rio Vacaria, no mesmo km 344 da BR-163, após o motorista dormir ao volante e perder o controle da direção.

O local não possui acostamento e a estrutura é estreita, o que dificulta a passagem de veículos grandes. Habitantes da região solicitam por alargamento da estrada e relatam que acidentes deste tipo é recorrente no trecho.

Um outro caso ocorreu próximo de Ivinhema, quando um carro com uma família de três pessoas caiu no Rio Vacaria. Segundo depoimento do condutor, ao tentar desviar de outro veículo, acabou perdendo o controle do automóvel, bateu na mureta de proteção da ponte e caiu dentro do rio.

Apenas o motorista conseguiu sair do veículo e se salvar. A esposa e a filha dele afundaram junto com o veículo e morreram no local.



 

Queda de preços

Após restrição da Anvisa, supermercados liquidam produtos Ypê na Capital

Itens não afetados por restrições sanitária sofreram queda de preço em alguns mercados

12/05/2026 18h15

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Supermercado da rede Pires, no bairro Piratininga

Supermercado da rede Pires, no bairro Piratininga Foto: Alison Silva / Correio do Estado

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Após a determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para recolhimento de produtos da marca Ypê com lotes terminados em "1", supermercados de Campo Grande adotaram medidas diferentes diante da restrição. Enquanto alguns estabelecimentos simplesmente "evaporaram" com os itens da marca das prateleiras, outros aproveitaram para liquidar produtos não afetados pela decisão, reduzindo preços para atrair consumidores.

Na bairro Piratininga, um mercado da Rede Pires liquidar produtos da marca que não foram atingidos pela determinação sanitária. O sabão em pó Tixan Ypê de 2,2 kg passou de R$ 18,55 para R$ 16,95, desconto de aproximadamente 10%. Na mesma unidade, a água sanitária caiu de R$ 9,99 para R$ 7,98. Ambos os produtos seguem liberados para comercialização.

A movimentação chamou atenção dos consumidores. A dona de casa Marta Jesus Saldanha, 43 anos, procurava pelo desinfetante Ipê, mas não encontrou o produto desejado.

"Queria o desinfetante Ypê, aqui é barato, em outros locais custa cerca de R$ 8, e aqui cerca de R$ 3". Sem encontrar o produto na prateleira , pegou de outra marca, e saiu rreclamando. 'Essa Anvisa é sem vergonha, nada disso aí é verdade", declarou.

Por sua vez, a feirante Arlidia Lemes, 56 anos, contou que decidiu descartar um dos produtos após acompanhar as notícias sobre o recolhimento.

"Sendo muito sincera, eu acompanhei as notícias e estava utilizando um produto do lote contaminado, joguei fora, e continuei usando outros produtos, como a água sanitária", declarou.

Questionada, disse que pessoas da família "deram ombros" para a determinação sanitária. "Minha filha disse que vai continuar usando, mesmo os do lote estragado, está utilizando normalmente na casa dela. Eu sou medrosa, tive pneumonia recentemente e joguei o detergente fora, sabão em pó meu marido já comprou de outra marca", destacou.

Supermercado da rede Pires, no bairro PiratiningaDe modo geral, detergentes Ypê "evaporaram" ou seguem lacrados ainda nas prateleiras - Gerson Oliveira / CE
De modo geral, detergentes Ypê "evaporaram" das prateleiras / Gerson Oliveira - CE

Histórico

A determinação da Anvisa foi publicada na última quinta-feira (7). Segundo o órgão, durante inspeção foram constatados descumprimentos relevantes em etapas críticas do processo produtivo, incluindo falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade.

De acordo com a agência, os problemas comprometem os requisitos essenciais de Boas Práticas de Fabricação (BPF) de saneantes e indicam risco à segurança sanitária dos produtos, com possibilidade de contaminação microbiológica, ou seja, presença indesejada de microrganismos patogênicos.

A proibição vale apenas para produtos fabricados em Amparo (SP) cujo número do lote termina com o algarismo "1", como no exemplo L20341.

Confira os produtos proibidos:

Lava-louças (Detergentes Líquidos)

  • Ypê Clear Care
  • Ypê com Enzimas Ativas (todas as versões)
  • Ypê Toque Suave (todas as versões)
  • Ypê Green
  • Ypê Clear

Lava-roupas Líquidos (Tixan e Ypê)

  • Tixan Ypê Combate Mau Odor
  • Tixan Ypê Cuida das Roupas
  • Tixan Ypê Antibac
  • Tixan Ypê Coco e Baunilha
  • Tixan Ypê Green
  • Tixan Ypê Express
  • Tixan Ypê Power Act
  • Tixan Ypê Premium
  • Tixan Ypê Maciez
  • Lava-roupas Líquido Ypê (versões tradicionais)

Desinfetantes

  • Ypê Bak (todas as fragrâncias)
  • Atol (Uso Geral e Perfumado)
  • Pinho Ypê

O que não está proibido:

  • Sabão em pó (Tixan ou Ypê)
  • Água Sanitária
  • Amaciantes tradicionais e concentrados
  • Sabão em barra
  • Qualquer produto cujo lote não termine em "1"

Serviço*  

A recomendação da Anvisa é para que consumidores não utilizem produtos da lista cujos lotes terminem em "1". Nestes casos, a orientação é entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa pelo telefone 0800 1300 544 para solicitar substituição gratuita.

Em outros pontos da Capital, supermercados optaram apenas pela retirada dos produtos das prateleiras até esclarecimentos sobre a situação.

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SES

MS não tem casos confirmados de hantavírus há 7 anos

Última confirmação foi no ano de 2019. Em 2026, a SES investiga um caso suspeito na Capital

12/05/2026 17h45

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Doença é transmitida pela inalação de partículas presentes em roedores infectados

Doença é transmitida pela inalação de partículas presentes em roedores infectados Divulgação

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Mato Grosso do Sul não tem casos de hantavirose confirmados desde o ano de 2019.  A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) em uma nota informativa sobre as medidas de vigilância e prevenção relacionadas à doença. 

Neste momento, a Secretaria investiga um caso suspeito de hantavirose em Campo Grande. O paciente deu entrada como caso suspeito de leptospirose, mas o protocolo determina que sejam feitos exames relacionados a outras doenças com sintomas parecidos. O resultado definitivo deve sair em até 60 dias. 

A hantavirose é uma zoonose viral aguda, transmitida pela inalação de partículas presentes na urina, fezes e salivas de roedores silvestres infectados. 

Na série histórica de casos, de 2015 a 2026 foram notificados 107 casos suspeitos da doença no Estado, sendo somente 7 confirmados (7%). Os casos se concentraram principalmente em Campo Grande e em Corumbá. 

2015
Campo Grande - 1

2016
Campo Grande - 1

2017
Corumbá - 4

2019
Campo Grande - 1

Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Larissa Domingues Castilho de Arruda, Mato Grosso do Sul possui uma estrutura permanente para preparação e resposta em casos de doenças de potencial impacto à saúde pública. 

“Mato Grosso do Sul possui protocolos alinhados às diretrizes do Ministério da Saúde, com ações integradas de vigilância epidemiológica, monitoramento laboratorial, capacitação das equipes de saúde e educação em saúde”, afirmou. 

Além disso, a Secretaria ressalta que o plano estadual de contingência para desastres provocados por chuvas intensas inclui a hantavirose entre as condições graves prioritárias monitoradas pela vigilância estadual. 

De acordo com o Ministério da Saúde, as principais áreas de concentração da doença estão nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste do País, principalmente em áreas rurais de atividades voltadas à agricultura. 

Com isso, os trabalhadores rurais e profissionais de limpeza de silos e galpões fechados estão entre os grupos mais expostos. 

Em todo o Brasil, até maio de 2026, foram registrados 7 casos confirmados de hantavírus e um óbito nas áreas rurais do Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. 

Entre 1993 e 2025, foram 2.412 casos confirmados no País e 926 óbitos. 

Sintomas

No período inicial da doença, os sintomas costumam vir de várias formas, incluindo febre, dores musculares, dor na região lombar, dor abdominal, cansaço intenso, forte dor de cabeça e sintomas gastrointestinais, como náuseas, vômitos e diarreia. 

Esses sintomas costumam durar até seis dias, chegando a duas semanas em casos isolados, antes de apresentar uma melhora temporária. 

O aparecimento de tosse seca é sinal de alerta, pois indica que a doença começou a evoluir para um comprometimento pulmonar e cardiovascular, levando ao aumento da frequência cardíaca, dificuldade para respirar e redução da oxigenação no sangue. 

Além disso, alguns pacientes podem ter as funções renais comprometidas. A rápida evolução do quadro e agravamento das complicações nessa fase faz com que seja a com maior risco de óbito. 

Não há medicamento específico para o tratamento das infecções por hantavírus. O tratamento é feito através de suporte clínico para controlar os sintomas e complicações da doença, podendo incluir hemodiálise, suporte respiratório com oxigenação e medidas para prevenir ou tratar quadros de choque. 

Entre as maneiras de prevenção e controle da doença, se destacam:

  • evitar o acúmulo de lixo, entulhos e restos de alimentos ou materiais que possam servir de abrigo e alimento para roedores;
  • manter alimentos, rações e grãos armazenados em recipientes fechados;
  • vedar frestas e aberturas em residências, depósitos e galpões;
  • realizar a limpeza de ambientes fehcados e possivelmente contaminados após ventilação mínima de 30 minutos;
  • não varrer locais com sinais de roedores secos, evitando a propagação de partículas;
  • utilizar pano úmido com detergente ou solução desinfetante durante a limpeza;
  • utilizar equipamentos de proteção individual como luvas, máscaras e óculos de proteção em situações de risco ou investigações ambientais.

  •  

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