Cai encosta do córrego Prosa em região desmatada para construção de condomínio

Aquário do Pantanal

Governador Eduardo Riedel e primeira-dama e senadora Tereza Cristina participaram do evento

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), a primeira-dama, Mônica Riedel, a senadora Tereza Cristina (PP), e a Secretária Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos, Patrícia Cozzolino passaram o domingo, 2 de abril, Dia Mundial de Concientização sobre o Autismo, com 450 pessoas entre crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista (TEA) e seus familiares.

A visita foi lúdica para as crianças, e também muito harmoniosa com as autoridades. Pouco barulho, organização cadenciada, e toda a paciência por parte dos servidores que atuam no bioparque, fizeram a difernça para os visitantes.

O dia também serviu para lembrar que o Bioparque do Pantanal tem um atendimento exclusivo para portadores de autismo, de deficiências, dentre outras modalidades inclusivas. Os interessados devem procurar a administração do bioparque: [email protected] ou Whats App: (67) 99211-7494.

O evento:

Ícaro Messa, 3 anos, foi com os pais Andressa Reis e Márcio Rodrigo Messa, pela primeira vez ao local e ficou encantado com os animais. “Ele amou, não ficou incomodado com quase nada, foi muito divertido para ele e para nós”, disse Andressa.

A organização para receber os visitantes com autismo incluiu também a distribuição de abafador de som, que foi essencial para o sucesso do passeio de Diego, de 7 anos, e da mãe dele, Sandra Rodrigues dos Santos. “A gente já tinha vindo outro dia para visitar, mas não tivemos muito sucesso, ele ficou incomodado com o barulho. E hoje o abafador salvou nosso passeio. Eu não sabia que teria, eles emprestaram e foi surpreendente ter disponível, ajudou para que ele ficasse regulado. Hoje ele conseguiu curtir e aproveitou”.

O governador Eduardo Riedel e a primeira-dama Mônica Riedel acompanharam a visita ao Bioparque junto com as crianças e seus familiares, além da secretária Patrícia Cozzolino (SEAD) e a senadora Tereza Cristina. “O Ícaro até fez um novo amigo. Ele fala muito pouco, só algumas palavras e quando está em casa. Mas presta atenção em tudo”, explicou Andressa enquanto o filho, sentado ao lado do governador, ouvia atentamente sobre os peixes.

“Além de ser uma oportunidade para que todos tenham a possibilidade de visitar o Bioparque, é importante para garantir a inclusão das pessoas com autismo e também para que sejam bem recebidos em todo e qualquer ambiente”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

