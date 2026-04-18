Calor de até 33°C e chance de chuva marcam o fim de semana em Campo Grande

O fim de semana em Campo Grande será marcado por tempo mais firme, com sol entre nuvens e temperaturas elevadas, mas ainda com possibilidade de pancadas isoladas de chuva, principalmente durante a tarde.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), neste sábado (18), os termômetros variam entre 21°C e 31°C, com muitas nuvens e previsão de chuva isolada ao longo do dia. A umidade relativa do ar permanece alta, podendo chegar a 90% nas primeiras horas e cair para 55% à tarde.
Já no domingo (19), a tendência é de elevação nas temperaturas, com mínima de 20°C e máxima de até 33°C. Apesar do predomínio de muitas nuvens, há chance de pancadas rápidas e isoladas, especialmente no período da tarde. A umidade do ar deve apresentar maior variação, com índices entre 90% e 30%.
Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica favorece o tempo mais quente e seco em grande parte do Estado. Ainda assim, o aquecimento diurno pode provocar chuvas pontuais, com baixa probabilidade de tempestades.
O Cemtec também alerta para níveis mais baixos de umidade relativa do ar, que podem variar entre 25% e 45%, principalmente no período da tarde, o que exige atenção redobrada com hidratação e exposição ao sol.
Os ventos devem soprar predominantemente do quadrante norte, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h, podendo ocorrer rajadas pontuais acima desse valor.
Em relação às temperaturas, outras regiões do Estado podem alcançar até 36°C, especialmente nas áreas do Pantanal, sudoeste, norte e leste.
Trimestre de calor e pouca chuva
No próximo trimestre, que abrange o período de maio, junho e julho, Mato Grosso do Sul deve enfrentar chuvas irregulares, temperaturas acima da média e aumento da probabilidade de formação do El Niño, segundo previsão climática do Cemtec.
Conforme a análise climática sazonal, historicamente os acumulados médios de precipitação para o trimestre variam entre 100 e 300 milímetros na maior parte do Estado, podendo atingir de 300 a 400 milímetros no extremo sul.
Apesar desse padrão histórico, a projeção para este ano indica distribuição irregular das chuvas, com possibilidade de volumes acima da média nas regiões extremo norte e noroeste.
Em relação às temperaturas, a média histórica varia entre 18°C e 22°C em grande parte do território, com registros menores no extremo sul e mais elevados no noroeste.
No entanto, os modelos climáticos apontam para temperaturas próximas ou ligeiramente acima da média, o que pode resultar em dias mais quentes e períodos prolongados de calor.
Com relação ao El Niño–Oscilação Sul (Enos), os modelos mais recentes indicam 61% de probabilidade de desenvolvimento do fenômeno no trimestre analisado, com tendência de persistência e intensificação ao longo do segundo semestre de 2026, segundo o prognóstico.
A probabilidade é de que inicialmente o El Niño seja de intensidade fraca a moderada a partir do trimestre julho-agosto-setembro, com possibilidade de evolução para níveis moderados a fortes entre a primavera e o início do verão.
Esse conjunto de fatores pode favorecer a ocorrência de ondas de calor mais frequentes.
“A tendência climática para os próximos meses exige atenção e monitoramento contínuo, especialmente diante da possibilidade de consolidação do El Niño ao longo do ano”, destaca a equipe técnica do Cemtec.