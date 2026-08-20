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vai à sanção

Câmara aprova regulamentação para estacionamento de patinetes elétricos em Campo Grande

Objetivo é evitar que equipamentos sejam deixados em calçadas e locais que criem barreiras à circulação de pedestres, especialmente pessoas com deficiência

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

20/08/2026 - 15h32
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Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram, nesta quinta-feira (20), projeto de lei complementar que promove alterações no Código de Polícia Administrativa, com mudanças relacionadas ao estacionamento e à disposição de veículos de micromobilidade, como patinetes elétricos e bicicletas compartilhadas sem estação física (dockless) nas ruas.

De acordo com a proposta, de autoria do vereador Neto Santos, a ausência de regulamentação específica tem resultado no abandono irregular de equipamentos em calçadas, criando barreiras à circulação de pedestres, especialmente pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

A proposta dispõe que o estacionamento e a disposição destes tipos de veículos não poderão obstruir a livre de circulação de pedestres, sendo vedado o abandono dos equipamentos na faixa livre destinada à circulação de pedestres, que deve manter a largura mínima estabelecida nas normas de acessibilidade vigentes.

O texto também estabelece que o Executivo Municipal poderá delimitar zonas de 'Proibido Estacionar' para veículos de micromobilidade em calçadas ou em locais de grande fluxo de pedestres.

As empresas operadoras destes serviços serão direta e objetivamente responsáveis pela remoção e organização dos equipamentos que estiverem em desacordo com a lei, sujeitando-se às penalidades de apreensão e multa.

O Poder Executivo fará regulamentações complementares no que couber.

Na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final (CCJ), o parecer aponta que a regulamentação do estacionamento de veículos de micromobilidade nas calçadas e logradouros municipais é tema eminentemente de interesse local, relacionado à organização do mobiliário urbano, à segurança viária e à garantia de acessibilidade nas vias públicas, matérias que se inserem no âmbito da competência municipal.

"O presente projeto concretiza tais diretrizes ao organizar o uso do espaço público por novos modais de transporte, exercendo a competência suplementar municipal", diz o parecer favorável a tramitação da proposta.

O projeto foi aprovado em única votação e segue para sanção da prefeita Adriane Lopes (PP).

Patinetes elétricos

O sistema de aluguel de patinetes elétricos começou a ser operado no mês de julho em Campo Grande. O período de teste será de 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90. 

A empresa responsável pelo sistema de compartilhamento dos veículos é a JET, presente em mais de 35 cidades brasileiras e em oito países. 

O teste inicial começou com a distribuição de patinetes elétricos no Centro, Vila do Polonês, Parque do Soter e Jardim dos Estados.

Para utilizar os veículos, o usuário precisa realizar o download do aplicativo da JET, escanear o QR Code presente no patinete e contratar o plano escolhido. Dentro do aplicativo, também é possível ver os pontos de coleta dos patinetes, a carga de cada um e quantos patinetes estão disponibilizados no ponto mais próximo.

Para desbloquear o patinete, a taxa é de R$ 0,99 e a cobrança é feita por minuto utilizado. O valor inicial é de R$ 0,33 a cada minuto utilizado, podendo chegar a R$ 0,59 por minuto aos finais de semana e em horários de pico. 

Desde agosto de 2023, os patinetes elétricos são considerados dispositivos de mobilidade pessoas no Brasil. Assim, sua condução deve seguir algumas regras:

  • Não é necessário ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para andar de patinete, mas é necessário ter mais de 18 anos;
  • A velocidade máxima do sistema da JET é de 20 km/h;
  • É recomendado o uso de capacete; 
  • Ao andar à noite, é recomendável usar um item refletivo;
  • Não é permitido andar em pares, o uso é individual; 
  • Não é permitido andar de patinete sob efeito de álcool.

Os lugares permitidos para o uso dos patinetes são:

  • Faixas de bicicletas, ciclovias e todas de ciclismo;
  • Áreas de pedestres, com velocidade máxima de 6 km/h;
  • Ruas onde o limite de velocidade permitido é de 40 km/h.

Infraestrutura

Governo contrata obra de R$ 9,1 milhões para recuperar 18 km da MS-162

Obra alcançará 18 quilômetros entre o distrito de Quebra Coco e a área urbana de Sidrolândia; empresa terá 180 dias para concluir os serviços.

20/08/2026 16h01

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Trecho da MS-162 entre Sidrolândia e o distrito de Quebra Coco será recuperado após contrato de R$ 9,1 milhões.

Trecho da MS-162 entre Sidrolândia e o distrito de Quebra Coco será recuperado após contrato de R$ 9,1 milhões. Foto: Divulgação Prefeitura de Sidrolândia/Rafael Brites.

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O Governo de Mato Grosso do Sul contratou por R$ 9,08 milhões a recuperação de um trecho de 18 quilômetros da MS-162, entre o distrito de Quebra Coco e o início do perímetro urbano de Sidrolândia. A obra deverá ser executada no segmento localizado entre os quilômetros 67 e 85 da rodovia.

O contrato foi publicado nesta quinta-feira (20) no Diário Oficial do Estado e firmado entre a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e a empresa Transenge Engenharia e Construções Ltda. A assinatura ocorreu na última terça-feira (18).

A intervenção prevê a recomposição funcional do revestimento asfáltico. Na prática, o serviço busca recuperar as condições do asfalto existente, corrigindo desgastes e deteriorações acumuladas ao longo do tempo para melhorar a segurança e a circulação de veículos.

O valor total contratado é de R$ 9.087.304,85, o equivalente a aproximadamente R$ 504,8 mil por quilômetro. Uma nota de empenho no valor de R$ 889,8 mil já foi emitida para o início da execução financeira do contrato.

A empresa terá 180 dias consecutivos para concluir os trabalhos, prazo que começará a contar somente após o recebimento da Ordem de Início dos Serviços. Dessa forma, a publicação do contrato ainda não representa o começo imediato das obras no trecho.

Conforme o documento, a contratada deverá seguir o cronograma físico-financeiro aprovado. O descumprimento do prazo poderá resultar na aplicação de multa, além de outras penalidades e até na rescisão contratual.

Ligação com Quebra Coco

O trecho contemplado funciona como acesso entre Sidrolândia e Quebra Coco, distrito localizado na área rural do município. A recuperação da ligação já havia sido anunciada pelo Governo do Estado entre os projetos de infraestrutura destinados à região.

Em março de 2024, durante reunião com representantes de Sidrolândia, o Executivo estadual informou que seria realizado um estudo para restaurar a MS-162 entre o município e o distrito. Com a assinatura do contrato, o projeto avança para a etapa de execução. 

A obra integra o programa-piloto Pró-Revest, voltado à recuperação funcional do pavimento rodoviário. A contratação ocorreu após concorrência eletrônica promovida pela Agesul, cujo resultado foi homologado no dia 14 de agosto.

Além de atender os moradores do distrito, a rodovia está inserida em uma região marcada pela atividade rural e pela circulação de veículos ligados à produção agropecuária. A MS-162 também se conecta a estradas que atendem assentamentos e outras comunidades do município.

Nos últimos anos, Sidrolândia recebeu diferentes investimentos estaduais em infraestrutura rodoviária. Entre eles está a pavimentação do acesso ao Assentamento Capão Bonito, estrada que começa no entroncamento com a MS-162 e segue em direção à MS-455.

O novo contrato terá vigência até 120 dias depois do término do período estabelecido para a execução da obra. Esse prazo adicional será destinado ao encerramento das obrigações administrativas e contratuais relacionadas aos serviços.

Formação

Convocados para Curso da GCM têm até hoje para fazer matrícula

Prefeitura chamou 30 aprovados no concurso; candidatos devem enviar documentação até as 23h59 desta quinta-feira

20/08/2026 14h00

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Divulgação/ GCM

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Os 30 candidatos convocados para a próxima etapa do concurso da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Campo Grande têm até as 23h59 desta quinta-feira (21) para realizar a matrícula no Curso de Formação. A convocação foi publicada pela Prefeitura nesta quarta-feira (19) e contempla candidatos considerados aptos na etapa de investigação social.

A matrícula é obrigatória para os convocados e deve ser feita dentro do prazo estabelecido no edital. Quem não cumprir as exigências pode ficar de fora da etapa seguinte do concurso.

Os candidatos devem preencher e assinar a ficha de matrícula e reunir toda a documentação exigida no edital.

Depois, os documentos precisam ser digitalizados em um único arquivo no formato PDF e enviados para o e-mail [email protected].

Após o envio, o candidato deve aguardar a confirmação de recebimento pela Comissão do Concurso.

A relação dos 30 convocados, a ficha de matrícula e as demais orientações estão disponíveis no Anexo I do edital publicado pela Prefeitura.

Curso começa em setembro

A formação corresponde à 6ª etapa do concurso e tem caráter classificatório e eliminatório. A aula inaugural está marcada para 8 de setembro, às 8h, no Teatro do Paço Municipal.

Na ocasião, os candidatos receberão informações sobre os locais e horários das demais atividades.

O curso terá 760 horas de formação, com aulas teóricas e atividades práticas. A programação será em período integral e poderá incluir atividades aos sábados, domingos, feriados e também no período noturno.

Para ser aprovado, o candidato deverá atingir média final mínima de 60 pontos, além de cumprir os critérios previstos para as avaliações práticas.

A frequência mínima exigida é de 90%.

Durante o Curso de Formação, os convocados deverão ter dedicação exclusiva às atividades. O edital também prevê o pagamento de bolsa-auxílio equivalente a 50% do vencimento inicial do Guarda Civil Metropolitano de 3ª Classe, calculada de forma proporcional aos dias de curso.

A conclusão e aprovação na formação são necessárias para que o candidato avance no processo de ingresso na Guarda Civil Metropolitana.

Serviço

Quem: 30 candidatos aprovados no concurso da GCM e considerados recomendados na investigação social

Matrícula: 20 e 21 de agosto

Prazo final: 23h59 de 21 de agosto

Envio: ficha de matrícula e documentação em um único arquivo PDF

E-mail: [email protected]

Aula inaugural: 8 de setembro, às 8h

Local: Teatro do Paço Municipal

Carga horária: 760 horas

Frequência mínima: 90%

Bolsa-auxílio: 50% do vencimento inicial da 3ª Classe, proporcional aos dias de curso

A lista dos convocados e todas as exigências para a matrícula estão no Anexo I do edital divulgado pela Prefeitura de Campo Grande.

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