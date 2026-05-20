Quatro passageiros são presos com drogas em ônibus em MS

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Uma fiscalização da Polícia Militar no Posto Lampião Aceso, em Corumbá, terminou com a prisão de três homens e a apreensão de uma adolescente por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (20). A ação ocorreu durante a Operação Protetor, realizada por equipes do 6º Batalhão da Polícia Militar.

Os policiais abordaram um ônibus intermunicipal da empresa Andorinha, que fazia o trajeto entre Corumbá e Campo Grande, e encontraram carregamentos de maconha e pasta base de cocaína escondidos em bagagens e até no forro das poltronas do coletivo.

De acordo com a PM, a primeira apreensão ocorreu durante a vistoria em uma mala pertencente a uma adolescente de 15 anos. Dentro da bagagem, os militares localizaram 18 pacotes de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 8,27 quilos da droga.

Questionada pelos policiais, a menor relatou que recebeu a mala em um hotel de Corumbá e que receberia dinheiro para transportar o entorpecente até Campo Grande.

Na sequência, os militares encontraram mais 20 pacotes de maconha em outra bagagem, pertencente a um passageiro de 30 anos. A droga pesou cerca de 9,43 quilos.

O homem afirmou que pegou a mala em Puerto Quijarro, na Bolívia, mas alegou não saber que havia entorpecentes no interior da bagagem.

Durante a continuidade da fiscalização, os policiais decidiram realizar uma vistoria minuciosa nas poltronas do fundo do ônibus. Escondidos no forro dos assentos ocupados por dois jovens, de 18 e 19 anos, foram encontrados três tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 2,8 quilos.

Segundo a Polícia Militar, os dois confessaram que pegaram a droga na Bolívia e fariam a entrega em Campo Grande mediante pagamento.

Diante do flagrante, os três homens receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com os entorpecentes apreendidos, para a Delegacia da Polícia Federal.

Já a adolescente foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil, acompanhada por uma conselheira tutelar, para os procedimentos cabíveis.



