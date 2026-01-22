Cidade de MS registra o menor valor de umidade do ar do País e outras 33 estão em alerta

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A cidade de Jardim, a 237 quilômetros de Campo Grande, registrou, nesta quinta-feira (22) o menor índice de umidade relativa do ar entre as cidades brasileiras, atingindo 18%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e diz respeito aos valores registrados até às 14 horas (15h de Brasília) de hoje.

Na sequência, aparecem as cidade de São Conçalo, na Paraíba, que registrou 19% de umidade, Morada Nova, no Ceará, com 20% e Ibimirim, em Pernambuco, também com 20%.

O baixo índice é considerado perigoso à saúde, já que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é que a umidade relativa do ar se mantenha entre 50-60% para fazer bem ao corpo humano.

Além de Jardim, outras 33 cidades de Mato Grosso do Sul estão em alerta para a baixa umidade do ar. O aviso de perigo potencial teve início na manhã desta quinta-feira e se estende até às 9h de sábado (24).

De acordo com o Inmet, podem ser observados índices baixos, variando entre 20-30% de água no ar. Os efeitos podem ser sentidos no corpo humano, como ressecamento da pele, das narinas e até sangramento pelo nariz.

Por isso, algumas recomendações do Correio do Estado para aliviar os efeitos decorrentes da baixa umidade do ar são:

Mantenha uma alimentação sustentável e nutritiva, optando por alimentos frescos, sustentáveis e saudáveis;

Mantenha o corpo hidratado, mesmo quando não sentir sede;

Pratique exercícios regularmente, eles ajudam a fortalecer a resiliência do corpo, mas evite horários mais pesados, como as 10h às 16h;

Proteja-se contra os efeitos dos raios UV, evitando exposição exagerada ao sol;

Cuide do bem-estar mental através de práticas que auxiliem o gerenciamento da ansiedade e da depressão, como ioga, meditação e atividades físicas.

Mantenha um pano ou toalha molhada em ambientes fechados para aliviar a sensação de seca;

Se possível, abuse do uso de umidificadores do ar, com ou sem essências auxiliadoras do tratamento nasal.

As cidades de Mato Grosso do Sul em alerta para índices baixos de umidade até o dia 24 são:

Alcinópolis

Anastácio

Antônio João

Aquidauana

Bandeirantes

Bela Vista

Bodoquena

Bonito

Camapuã

Campo Grande

Caracol

Corguinho

Corumbá

Coxim

Dois Irmãos do Buriti

Dourados

Figueirão

Guia Lopes da Laguna

Jaraguari

Jardim

Ladário

Maracaju

Miranda

Nioaque

Pedro Gomes

Ponta Porã

Porto Murtinho

Rio Negro

Rio Verde de Mato Grosso

Rochedo

São Gabriel do Oeste

Sidrolândia

Sonora

Terenos

Os índices devem permanecer baixos durante o final de semana, já que não são esperadas chuvas no Estado e as temperaturas devem se manter altar, com máximas até 34ºC, de acordo com o Climatempo.