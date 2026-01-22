Cidade de MS registra o menor valor de umidade do ar do País e outras 33 estão em alerta

A cidade de Jardim, a 237 quilômetros de Campo Grande, registrou, nesta quinta-feira (22) o menor índice de umidade relativa do ar entre as cidades brasileiras, atingindo 18%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e diz respeito aos valores registrados até às 14 horas (15h de Brasília) de hoje.
Na sequência, aparecem as cidade de São Conçalo, na Paraíba, que registrou 19% de umidade, Morada Nova, no Ceará, com 20% e Ibimirim, em Pernambuco, também com 20%.
O baixo índice é considerado perigoso à saúde, já que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é que a umidade relativa do ar se mantenha entre 50-60% para fazer bem ao corpo humano.
Além de Jardim, outras 33 cidades de Mato Grosso do Sul estão em alerta para a baixa umidade do ar. O aviso de perigo potencial teve início na manhã desta quinta-feira e se estende até às 9h de sábado (24).
De acordo com o Inmet, podem ser observados índices baixos, variando entre 20-30% de água no ar. Os efeitos podem ser sentidos no corpo humano, como ressecamento da pele, das narinas e até sangramento pelo nariz.
Por isso, algumas recomendações do Correio do Estado para aliviar os efeitos decorrentes da baixa umidade do ar são:
- Mantenha uma alimentação sustentável e nutritiva, optando por alimentos frescos, sustentáveis e saudáveis;
- Mantenha o corpo hidratado, mesmo quando não sentir sede;
- Pratique exercícios regularmente, eles ajudam a fortalecer a resiliência do corpo, mas evite horários mais pesados, como as 10h às 16h;
- Proteja-se contra os efeitos dos raios UV, evitando exposição exagerada ao sol;
- Cuide do bem-estar mental através de práticas que auxiliem o gerenciamento da ansiedade e da depressão, como ioga, meditação e atividades físicas.
- Mantenha um pano ou toalha molhada em ambientes fechados para aliviar a sensação de seca;
- Se possível, abuse do uso de umidificadores do ar, com ou sem essências auxiliadoras do tratamento nasal.
As cidades de Mato Grosso do Sul em alerta para índices baixos de umidade até o dia 24 são:
- Alcinópolis
- Anastácio
- Antônio João
- Aquidauana
- Bandeirantes
- Bela Vista
- Bodoquena
- Bonito
- Camapuã
- Campo Grande
- Caracol
- Corguinho
- Corumbá
- Coxim
- Dois Irmãos do Buriti
- Dourados
- Figueirão
- Guia Lopes da Laguna
- Jaraguari
- Jardim
- Ladário
- Maracaju
- Miranda
- Nioaque
- Pedro Gomes
- Ponta Porã
- Porto Murtinho
- Rio Negro
- Rio Verde de Mato Grosso
- Rochedo
- São Gabriel do Oeste
- Sidrolândia
- Sonora
- Terenos
Os índices devem permanecer baixos durante o final de semana, já que não são esperadas chuvas no Estado e as temperaturas devem se manter altar, com máximas até 34ºC, de acordo com o Climatempo.