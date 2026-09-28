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Campo Grande entra em alerta para tempestade com chuva forte e granizo

Aviso do Inmet começa às 23h desta segunda-feira e prevê até 50 milímetros de chuva; instabilidades devem ganhar força com o avanço de uma frente fria

Welyson Lucas

28/09/2026 - 16h31
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Campo Grande entra em alerta para tempestades a partir das 23h desta segunda-feira (28), com previsão de chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo. O aviso meteorológico permanece válido até as 22h59 de terça-feira (29).

O alerta é classificado como amarelo, de perigo potencial, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Esse é o primeiro dos três níveis de severidade adotados pelo órgão e indica a possibilidade de fenômenos meteorológicos que podem provocar transtornos, embora com risco menor de danos graves.

Diante da previsão, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil orienta os moradores a redobrarem os cuidados durante o período de instabilidade.

De acordo com o aviso, a chuva pode atingir entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulado de até 50 milímetros ao longo do dia. Além da precipitação, há previsão de ventos intensos e possibilidade de queda de granizo.

Embora seja o primeiro nível da escala de severidade utilizada pelo Inmet, o alerta indica possibilidade de transtornos. Há baixo risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e pontos de alagamento.

A mudança ocorre após um período marcado por calor intenso em Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira (28), as temperaturas podem superar os 40°C em diferentes regiões do Estado, principalmente no oeste e noroeste, cenário que deve continuar nesta terça-feira (29).

Em Campo Grande, os termômetros podem chegar aos 38°C na terça-feira, antes do avanço das instabilidades e da frente fria. Segundo o Inmet, Mato Grosso do Sul está entre os estados mais afetados pela onda de calor que marca os últimos dias de setembro.

Segundo o Inmet, Mato Grosso do Sul está entre os estados mais afetados pela onda de calor que marca os últimos dias de setembro.

Frente fria aumenta risco de temporais

O quadro de instabilidade deve ganhar força entre quarta-feira (30) e quinta-feira (1º), com a chegada de uma frente fria pelo sul de Mato Grosso do Sul.

Segundo o meteorologista Natálio Abrão, as condições previstas para os próximos dias estão relacionadas à atuação do El Niño e serão antecedidas por temperaturas elevadas.

“Todos esses comportamentos são decorrentes do El Niño e as previsões de chuvas, trovoadas e ventos fortes previstos para esta quarta-feira e quinta-feira devem atingir grandes áreas do sul, sudeste e sudoeste do Estado”, afirma.

Antes da mudança no tempo, porém, o calor continua intenso. Conforme o meteorologista, as temperaturas nesta segunda e terça-feira devem permanecer acima dos 35°C em diferentes regiões, podendo chegar aos 41°C.

“Portanto, fica o alerta de cuidados para situações sérias na quarta-feira e quinta-feira”, ressalta Natálio.

De acordo com a previsão do meteorologista, a frente fria começa a ingressar pelo sul do Estado durante a madrugada de quarta-feira (30), provocando pancadas de chuva, trovoadas e ventos que podem alcançar 80 km/h, além da possibilidade de rajadas ainda mais intensas e queda de granizo.

A primeira área atingida deve ser a faixa de fronteira com o Paraguai. Municípios como Paranhos, Sete Quedas, Eldorado, Mundo Novo e Naviraí estão entre os pontos sujeitos às primeiras instabilidades. Posteriormente, o sistema deve avançar em direção a Ponta Porã e Dourados.

Em Campo Grande, a previsão de Natálio é de que as instabilidades mais fortes avancem durante a tarde de quarta-feira. A combinação de chuva, descargas elétricas, granizo e rajadas de vento exige atenção, principalmente em áreas sujeitas a alagamentos e queda de árvores.

O meteorologista chama atenção ainda para Bodoquena, Porto Murtinho, e Bonito, onde as condições podem ser mais severas. Para Corumbá e Ladário, são esperados ventos que podem chegar a aproximadamente 70 km/h.

Rajadas de até 80 km/h

O cenário também merece atenção especial no sul e sudeste de Mato Grosso do Sul. Segundo Natálio, Naviraí, Ivinhema, Santa Rita do Pardo e Bataguassu podem registrar trovoadas, raios, granizo e ventos de até 80 km/h, especialmente no período noturno.

As instabilidades também devem alcançar Campo Grandem, Bandeirantes, Jaraguari, São Gabriel do Oeste e Novo Horizonte do Sul ao longo do avanço do sistema.

Na madrugada de quinta-feira (1º), a tendência é de tempo encoberto, chuva e tempestades em áreas de Ribas do Rio Pardo, Inocência e Água Clara, com maior instabilidade sobre as regiões leste e sudeste do Estado. Nesses locais, são esperadas descargas elétricas e trovoadas intensas.

A previsão indica que Mato Grosso do Sul deve permanecer com tempo predominantemente fechado entre quarta-feira (30) e quinta-feira (1º), com reflexos ainda durante a manhã de sexta-feira (2).

Apesar da chegada da frente fria, Natálio destaca que não há previsão de frio significativo. O principal efeito do sistema será a mudança das condições atmosféricas, com aumento da nebulosidade, chuva, temporais e queda das temperaturas em relação ao calor registrado nos dias anteriores.

Chuva ganha força em Mato Grosso do Sul

A instabilidade prevista para Campo Grande faz parte de um cenário de retorno das chuvas a diferentes pontos do Estado.

No informativo meteorológico mais recente, divulgado pelo Inmet nesta segunda-feira (28), a projeção para a semana entre 28 de setembro e 5 de outubro indica os maiores acumulados do Centro-Oeste justamente no sul de Mato Grosso do Sul.

Nessa região do Estado, os volumes podem alcançar pontualmente 80 milímetros durante a semana. Já no noroeste de Mato Grosso do Sul, os volumes previstos são menores e não devem ultrapassar 10 milímetros.

O cenário mostra que a chuva não deve se limitar ao episódio previsto para a noite desta segunda-feira e terça-feira.

A tendência do Inmet aponta continuidade das instabilidades em partes de Mato Grosso do Sul ao longo dos próximos dias, embora os volumes possam variar significativamente entre as regiões.

A previsão ocorre justamente na transição entre setembro e outubro. Para setembro de 2026, o prognóstico climático do instituto já indicava tendência de precipitações acima da média histórica em Mato Grosso do Sul.

Cuidados durante a tempestade

Diante do risco de chuva forte, vento e eventual queda de granizo, a Defesa Civil de Campo Grande orienta os moradores a redobrarem a atenção e evitarem locais considerados vulneráveis durante a ocorrência das tempestades.

A recomendação é não permanecer próximo a árvores, estruturas que possam ser derrubadas pelo vento ou regiões conhecidas por registrar alagamentos. Motoristas também devem aumentar a atenção caso encontrem vias tomadas pela água e evitar atravessar pontos alagados.

Para solicitação de serviços municipais, a população pode entrar em contato pelo telefone 156. Em situações envolvendo risco elétrico ou necessidade de atendimento de emergência, o Corpo de Bombeiros atende pelo 193. A Defesa Civil pode ser acionada pelo número 199.

SAÚDE INFANTIL

Pediatra alerta pais sobre "squishy dumpling", brinquedo viral recolhido por excesso de benzeno

Brinquedo que virou febre entre crianças foi recolhido no Reino Unido por ter quatro vezes mais benzeno que o permitido. Nos EUA, autoridades alertam para queimaduras

28/09/2026 17h00

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Reprodução internet

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Brinquedo de apertar em formato de bolinho chinês virou febre entre crianças, mas autoridades do Reino Unido e dos EUA emitiram alertas sobre substâncias tóxicas e risco de queimaduras

Fofinhos, macios e gostosos de apertar, os "squishy dumplings" conquistaram as crianças nas redes sociais. Um alerta publicado pela pediatra Catarina Nobre de Araujo no Instagram, porém, mostrou aos pais que o brinquedo exige atenção. O vídeo já passa de 33 mil curtidas.

"Esse é um daqueles casos em que vale a pena ter um pouco mais de cuidado, principalmente com brinquedos comprados pela internet ou de origem desconhecida", afirma a médica na publicação.

 

Benzeno quatro vezes acima do limite

O alerta tem como base uma decisão do Office for Product Safety and Standards (OPSS), órgão do governo britânico responsável pela segurança de produtos. Em junho, o órgão mandou recolher o brinquedo "Squeezy Dumplings", distribuído pelo atacadista Samsons Cash and Carry, de Cardiff, no País de Gales. Ele é vendido num pote de plástico que imita uma cesta de cozimento a vapor.

Nos testes, a camada externa do brinquedo tinha 20 mg/kg de benzeno. O limite legal no Reino Unido é de 5 mg/kg, ou seja, o produto tinha quatro vezes mais do que o permitido.

Segundo o OPSS, respirar a substância pode irritar olhos, nariz e garganta. A exposição a grandes quantidades pode causar sensação de queimação no sistema digestivo e irritação na pele. O benzeno também é classificado como cancerígeno, e a agência de saúde britânica (UKHSA) o associa à leucemia mieloide aguda.

Nunca no micro-ondas

A pediatra também reforça outro alerta: esse tipo de brinquedo nunca deve ser aquecido. Nas redes sociais circulam vídeos de squishies colocados no micro-ondas para ver o brinquedo inchar ou estourar.

Em agosto, a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos EUA (CPSC) emitiu um alerta sobre essa prática. Segundo o órgão, o brinquedo aquecido pode estourar e soltar um material pegajoso que gruda na pele e continua passando calor, o que agrava as queimaduras. A agência diz que esses vídeos "nunca devem ser tentados ou imitados". Há relatos de crianças hospitalizadas com queimaduras graves nos Estados Unidos.

A CPSC também apreendeu mais de 355 mil squishies falsificados nos portos americanos. Segundo a comissão, produtos piratas podem conter chumbo em excesso, ftalatos proibidos ou bolinhas de gel que se expandem quando engolidas. Em setembro, o órgão mandou recolher cerca de 8 mil unidades de um modelo de "Squeezy Dumplings" vendido na Amazon justamente por causa dessas bolinhas, que podem causar engasgo e obstrução intestinal.

Não é motivo para pânico

A médica ressalta que o alerta não quer dizer que todo brinquedo desse tipo seja perigoso. "Significa que precisamos prestar atenção na procedência e nas informações do produto antes de colocar nas mãos dos nossos filhos", escreve.

Como se proteger

  • Compre de lojas confiáveis e desconfie de preços muito baixos;
  • No Brasil, verifique se o brinquedo tem o selo do Inmetro, que é obrigatório;
  • Confira se a embalagem traz o fabricante e as advertências de segurança;
  • Descarte brinquedos rasgados, vazando ou deteriorados;
  • Nunca aqueça o brinquedo no micro-ondas nem o deixe no sol, em carro fechado ou perto de aquecedores;
  • Em caso de queimadura, lave com água corrente fria por pelo menos 20 minutos e procure atendimento médico.

Interior

Monitoramento de veículo termina com 329 kg de maconha apreendidos em MS

Dois homens foram presos após a PRF acompanhar carro desde Guaíra e flagrarem transferência de fardos em imóvel em Mundo Novo

28/09/2026 16h15

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Reprodução/PRF

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Um veículo que estava sendo monitorado pela polícia desde Guaíra (PR) terminou em uma apreensão de 329 quilos de maconha em Mundo Novo, na fronteira de Mato Grosso do Sul. O carro entrou em um imóvel no município, onde policiais flagraram a transferência dos fardos e prenderam dois homens. A ação ocorreu na sexta-feira (25) e contou com atuação conjunta da Polícia Federal(PF)  e do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron).

O monitoramento começou após uma denúncia sobre a utilização do imóvel para armazenamento de entorpecentes. Durante o acompanhamento, os policiais identificaram pessoas carregando fardos para dentro de um veículo.

Na abordagem, os agentes encontraram 329 quilos da droga, armazenados em fardos, além de placas no interior do automóvel.

Os dois suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Naviraí, juntamente com a droga e o veículo, para os procedimentos legais.

O veículo já estava sob acompanhamento das forças de segurança antes de chegar a Mundo Novo, e a intervenção ocorreu quando os policiais identificaram a movimentação dos fardos.

Não foram divulgados detalhes sobre as placas encontradas dentro do automóvel nem se elas tinham relação com uma tentativa de dificultar a identificação do veículo.

Os dois presos permanecem à disposição da Justiça. A polícia investiga o caso.

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