MS perde 1,4 mil matrículas na rede pública de ensino em um ano

Mato Grosso do Sul supera 560 mil matrículas presenciais nas redes estadual e municipais de ensino em 2026, segundo dados preliminares do Censo Escolar. - Foto: Governo de MS.

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Mato Grosso do Sul registrou queda no número de matrículas da rede pública de ensino em 2026. Dados preliminares mostram que as redes estadual e municipais somam 560.637 matrículas presenciais, 1.438 a menos que as 562.075 contabilizadas em 2025, uma redução de aproximadamente 0,26% em um ano.

Os números fazem parte dos resultados preliminares do Censo Escolar da Educação Básica de 2026, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

Apesar da redução em relação ao ano anterior, o levantamento mostra a dimensão da rede pública de ensino em Mato Grosso do Sul. O ensino fundamental concentra a maior parcela das matrículas: somados, os anos iniciais e finais reúnem 344.002 registros, o equivalente a cerca de 61% das 560.637 matrículas contabilizadas.

Os resultados de 2026 ainda são preliminares e correspondem às matrículas presenciais efetivas da educação básica nas redes estadual e municipais. Por isso, os 560,6 mil registros não representam a totalidade das matrículas da educação básica no Estado, já que o recorte não inclui as redes privada e federal.

Ensino fundamental reúne mais de 344 mil

A maior concentração está no ensino fundamental. Nos anos iniciais, o levantamento contabiliza 201.599 matrículas, enquanto os anos finais reúnem 142.403.

Somadas, as duas etapas chegam a 344.002 matrículas. Na prática, aproximadamente seis de cada dez registros contabilizados no levantamento estão no ensino fundamental.

A educação infantil também representa uma parcela expressiva da rede pública. Mato Grosso do Sul registra 53.951 matrículas em creches e outras 65.385 na pré-escola.

Juntas, as duas etapas destinadas às crianças menores somam 119.336 matrículas nas redes consideradas pelo levantamento.

Já o ensino médio regular reúne 89.869 matrículas. Nessa etapa, a oferta registrada está concentrada na rede estadual, responsável prioritariamente pelo atendimento aos estudantes do ensino médio.

Os dados ainda contemplam a Educação de Jovens e Adultos. Na modalidade presencial, são *5.924 matrículas na EJA do ensino fundamental e 1.506 na EJA de nível médio.

Capital concentra mais de 151 mil

Campo Grande aparece como o principal polo da educação pública sul-mato-grossense. A Capital reúne 151.490 matrículas, considerando as diferentes etapas apresentadas no levantamento.

O contingente representa aproximadamente 27% das 560.637 matrículas das redes estadual e municipais. Em outras palavras, pouco mais de uma em cada quatro matrículas contabilizadas em Mato Grosso do Sul está em Campo Grande.

Na Capital, são 13.888 matrículas em creches e 16.788 na pré-escola. Nos anos iniciais do ensino fundamental, o número sobe para 53.892, enquanto os anos finais concentram 38.305 estudantes.

O ensino médio regular possui 27.041 matrículas em Campo Grande, o equivalente a cerca de 30% das 89,8 mil registradas nessa etapa em todo o Estado.

A Capital contabiliza ainda 1.542 matrículas na EJA presencial do ensino fundamental e 34 na EJA presencial de nível médio, segundo o resultado preliminar.

Dourados aparece em segundo lugar

Apesar de Campo Grande concentrar mais de um quarto das matrículas, os dados mostram uma rede distribuída pelos municípios do interior.

Dourados ocupa a segunda posição, com 46.879 matrículas, seguida por Três Lagoas, com 26.867; Ponta Porã, com 23.893; e Corumbá, com 19.957.

Na sequência aparecem Sidrolândia, com 11.128; Naviraí, com 10.486; Aquidauana, com 10.360; Nova Andradina, com 9.925; e Amambai, com 9.652 matrículas.

A distância entre Campo Grande e as demais cidades é significativa. As 151,4 mil matrículas da Capital representam mais de três vezes o contingente registrado em Dourados, segundo município com maior número no levantamento.

Campo Grande também possui, isoladamente, mais matrículas do que Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã e Corumbá somados. As quatro cidades totalizam 117.596 registros, aproximadamente 33,9 mil a menos que a Capital.

Cinco cidades concentram quase metade

Outro dado que evidencia a distribuição dos estudantes é a participação dos cinco municípios com os maiores contingentes.

Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã e Corumbá somam 269.086 matrículas. O número corresponde a aproximadamente 48% de todas as 560.637 contabilizadas no Estado.

Isso significa que quase metade das matrículas das redes estadual e municipais está concentrada em apenas cinco dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Apesar dessa concentração, mais de 291 mil matrículas estão distribuídas pelas outras 74 cidades, mostrando a dimensão do atendimento educacional fora dos maiores centros urbanos.

Dados ainda são preliminares

Os números integram os resultados preliminares das matrículas presenciais efetivas da educação básica de 2026. Por se tratar de uma divulgação preliminar, os totais ainda podem sofrer alterações até a consolidação definitiva.

O levantamento também deve ser interpretado dentro de seu recorte. Os 560.637 registros correspondem às redes estadual e municipais consideradas na base, e não ao universo completo da educação básica sul-mato-grossense.

Ainda assim, os dados oferecem um retrato da dimensão da rede pública mantida pelo Estado e pelos municípios: são mais de meio milhão de matrículas, com predominância do ensino fundamental e forte concentração populacional em Campo Grande.

Matrículas influenciam repasses do Fundeb

Além de dimensionar o tamanho da rede pública de ensino, o número de matrículas também influencia o financiamento da educação.

Os dados do Censo Escolar são utilizados como um dos critérios para a distribuição dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) entre estados e municípios.

O cálculo, porém, não depende apenas da quantidade de estudantes, já que as matrículas recebem pesos diferentes conforme fatores como etapa de ensino, modalidade e jornada escolar.

Como os números de 2026 apresentados no levantamento ainda são preliminares, eles não devem ser confundidos com a base já utilizada para definir os repasses do Fundeb deste exercíci